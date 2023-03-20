Казахстан антисоветский: лжепророки деколонизации, - Сергей Кожемякин

16:05 21.03.2023 Казахстан антисоветский: лжепророки деколонизации



Полностью искоренить память о советской эпохе решили власти Казахстана. К 2025 году в стране должны быть переименованы тысячи населенных пунктов, улиц и площадей. В общественное сознание внедряются идеи о необходимости "окончательной деколонизации".



Начавшись сразу после разрушения Советского Союза, "крестовый поход" против прошлого в Казахстане не останавливался ни на один миг. Для нового руководства страны он стал вопросом выживания: проигрывая социалистической эпохе по всем пунктам, оно могло обеспечить себе легитимность, лишь оклеветав предшественников.



Тем не менее власти соблюдали некоторую осторожность. Переименования изображались как "инициатива снизу". Группы активистов, которых прозвали "дежурными аксакалами", выступали с идеями изменить "чуждые" названия на "исконно казахские", а чиновники "подчинялись воле народа". Однако в ряде районов отработанная схема давала сбои. Речь прежде всего идет о северных и восточных областях - Северо-Казахстанской, Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, - где сохранилась значительная доля русскоязычного населения. Предложения, касающиеся переименований, встречали здесь скрытое или явное противодействие.



Решив не дожидаться изменения национального состава, власти отбросили ложную скромность. Заместитель главы правительства Алтай Кульгинов сообщил о принятой дорожной карте "по переименованию идеологически устаревших названий". В ее рамках в ближайшие два года должны сменить названия как минимум 3 тысячи топонимов. Республиканской комиссии по ономастике, добавил чиновник, дано задание составить список "исторических личностей", память которых необходимо увековечить. Также Кульгинов выразил удовлетворение набранными темпами процесса. По его словам, за один прошлый год в Казахстане были переименованы 68 населенных пунктов и около 600 улиц, переулков, площадей. С нескрываемым упоением власти привели в пример Акмолинскую область, где бывшей улице Ленина присвоено имя предводителя казахских племен XVIII века Аблай-хана.



Выступление члена правительства воспринято как руководство к действию. Буквально несколько дней спустя глава Улытауской области Берик Абдыгалиулы представил список первоочередных изменений. Так, Павлодарская область, по его версии, должна стать областью Баянауыл, Северо-Казахстанскую необходимо переименовать в Кызылжар, Западно-Казахстанскую - в Акжайык, Восточно-Казахстанскую - в Алтай. Сделать это нужно тем более скорее, что, как заявил Абдыгалиулы, это "священные земли с тысячелетней историей".



Объясняя свои шаги необходимостью сохранения памяти о многовековой истории, власти республики кривят душой. Как и во всех других капиталистических странах, ссылками на "великое наследие" и "традиционные ценности" буржуазия прикрывает собственное господство и сомнительные дела. Ее задача - спекуляциями на легендарном "славном прошлом" ударить по советской эпохе с куда более реальными успехами и достижениями. Именно поэтому, например, международному аэропорту Кустаная, Кустанайскому государственному университету (на снимке) присвоено имя Ахмета Байтурсынова - одного из лидеров партии "Алаш", которая во время Гражданской войны сражалась с Советской властью на стороне белогвардейцев. В современном Казахстане Байтурсынова и его соратников называют не иначе как "учителями нации", обязательно прибавляя, что "цвет нации" был безжалостно репрессирован при Сталине.



В целом голод и репрессии 1930-х годов остаются важнейшими элементами пропаганды в Казахстане 2020-х годов. Недавно государственный советник республики Ерлан Карин представил президенту материалы госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Они объединены в 31 том и касаются различных категорий осужденных. Как отметил Карин, в текущем году комиссия продолжит работу по оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов. Напомним, что указанный орган был создан в 2020 году по поручению Касым-Жомарта Токаева, который поставил перед ним цель "восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев".



В русле этой идеологии находится и заявление президента о недопустимости увековечивать память деятелей советской эпохи. "Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было, - возмутился Токаев. - Группы активистов буквально заставляют казахстанцев верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого".



То, что в конечном итоге переписывание истории имеет вполне определенный политический подтекст, доказывает вышедшая в республике книга "Деколонизация Казахстана". Ее автор - доцент кафедры русского языка и литературы Карагандинского государственного университета Айнаш Мустояпова встревожена незавершенным процессом искоренения наследия "колониального прошлого". "Нередко звучали призывы: "Давайте перелистнем трагическую страницу нашей истории ХХ века и пойдем дальше". Но так не получается. Нельзя, не проработав прошлое и сделав вид, что с нами не происходила трагедия в ХХ веке, стать вдруг в XXI веке ментально свободной нацией, политически и экономически независимой страной, - заявляет она. - Мы еще не прошли этот путь. Мы на пути деколонизации, и еще рано говорить о постколониальном Казахстане, потому что мы все еще зависим от бывшей метрополии. Мы не состоялись как независимое государство информационно и идеологически… У нас нет государственной политики по деколонизации Казахстана".



Говоря о советском периоде в истории страны, Мустояпова проводит параллели с Ирландией под британским господством. "…запрет преподавания на национальном языке, Великий голод 1845-1849 годов, борьба образованных ирландцев за сохранение национальной истории, культуры, языка, идентичности и многое другое. Параллели очевидны", - утверждает автор, бессовестно перевирая факты. Приведем лишь один пример. Если с 1900 по 1917 годы на казахском языке было издано порядка 400 книг тиражом менее 60 тысяч экземпляров, то в одном 1985 году на этом языке выпустили 719 наименований книг общим тиражом 10,2 миллиона экземпляров. Такие казахские писатели, как Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, и другие получили не только общесоюзную, но и мировую известность. После разрушения СССР ситуация откатилась на десятилетия назад.



С 1991 по 2001 год всеми издательствами Казахстана было издано лишь 15 миллионов экземпляров книг на всех языках.



Но все это Мустояповой последовательно игнорируется. Да иначе и быть не может, учитывая поставленные задачи. "Мы не видели всех последствий колонизации, а также рисков приостановленного процесса деколонизации. Агрессия России против Украины высветила многие проблемы, связанные с имперским чувством россиян, которые не допускают мысли о том, что независимые страны могут жить и строить свою страну независимо от них", - заявляет она, называя спасением "постколониальный национализм".



Сетования автора на равнодушие властей к этому вопросу явно преувеличены. Это доказали и "юрты несокрушимости", которые установлены в Буче, Киеве, Львове и других украинских городах при поддержке посольства Казахстана, и приезд в Астану госсекретаря США Энтони Блинкена. Как заявил Токаев гостю, его визит "особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества". А накануне этого события республика закрыла в России свое торговое представительство.



Идеологической базой такого внешнеполитического дрейфа и являются набирающие обороты процессы "декоммунизации" и "деколонизации". Обслуживая интересы правящего класса, они противоречат интересам народа - и это противоречие рано или поздно даст о себе знать.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679403900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.

- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ

- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета

- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан

- Предварительная оценка выборов 19 марта

- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем

- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами

- Фактор добрососедства

- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании

