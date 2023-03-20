 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Каким будет "Новый Ташкент"? Обнародованы кадры проекта
16:09 21.03.2023

CentralAsia (UZ) - Агентство УзА опубликовало кадры проекта "Новый Ташкент".

Ранее, 18 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заложил капсулу, знаменующую начало строительства нового Ташкента.



В рамках проекта "Новый Ташкент" на территории в 20 тыс. гектаров будут созданы благоприятные условия для проживания 1 млн человек с обеспечением соответствующей инфраструктуры. В частности, на первом этапе будут построены многоквартирные дома на 60 тыс. жителей, 30 школ, 20 детских садов, многопрофильная больница и 5 семейных поликлиник. Здесь же разместятся университет нового Узбекистана, новое здание Национальной библиотеки, театр, школы творчества, объекты торговли и сервиса.

Новый город находится на востоке Ташкента в районе парка Новый Узбекистан.

При реализации проекта будут использованы современные подходы к урбанизации. Например, будет реорганизована транспортная система. Общественный транспорт нового Ташкента будет состоять только из электробусов. При этом, исходя из принципа "зеленый и безопасный город", будут созданы комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов.

Для этого будут построены подземные паркинги на 100 тыс. мест. Для автомобильного движения будет построено 14 современных тоннелей и 7 мостов через реки Чирчик и Карасу. Все электрические, коммуникационные сети, газовые и водопроводные трубы будут проложены под землей.

Впервые в Центральной Азии будет построена станция тригенерации, которая будет вырабатывать электроэнергию, отапливать здания осенью и зимой, а летом – охлаждать. В проекте "Новый Ташкент" за счет водосберегающих технологий потребление воды сократится в 2 раза. Сточные воды будут перерабатываться на основе современных технологий и использоваться для орошения и технических целей.

В новом городе будет создано 200 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест на базе инновационных технологий. Для этого будут созданы новые технопарки, IT-парк, образовательные и медицинские кластеры.

В рамках проекта также начнется проект "Зеленый пояс Ташкента". На площади в 420 гектаров будет создан центральный парк, где будет высажено 200 тыс. деревьев. 18 марта глава государства вместе с представителями общественности высадил первые деревья на месте парка.

Источник - centralasia.media
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