В кыргызском Таласе открыли памятник Манасу за 10 миллионов сомов

16:11 21.03.2023

Turmush - В городе Талас 21 марта состоялось открытие памятника Манасу.



В торжественной части праздничных мероприятий приняли участие заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, полномочный представитель президента в Таласской области Нурлан Дарданов, местные жители.



