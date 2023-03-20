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|В кыргызском Таласе открыли памятник Манасу за 10 миллионов сомов
16:11 21.03.2023
Turmush - В городе Талас 21 марта состоялось открытие памятника Манасу.
В торжественной части праздничных мероприятий приняли участие заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, полномочный представитель президента в Таласской области Нурлан Дарданов, местные жители.
На центральной площади состоялось открытие памятника Манас-Ата.
Для жителей и гостей организована выставка национальных блюд и сельскохозяйственной продукции.
Turmush ранее писал, что памятник является копией памятника, который был установлен в августе 2017 года в городе Стамбул, еще один по инициативе посольства Кыргызстана в Турции был установлен в городе Анкара.
Высота памятника с постаментом составит 12 метров (высота памятника составит 6 метров).
Автором памятника является заслуженный художник КР, известный скульптор Садабек Ажиев и мастер-скульптор Токталы Мурзакаримов.
Стоимость памятника составляет 8,7 млн сомов. На транспортировку памятника, подготовку постамента, работы по установке было выделено 1 млн 160 тыс. сомов.
Памятник Манасу в городе Стамбул был установлен в августе 2017 года в районе Халич.
В конце августа 2021 года в городе Анкар установили памятник герою кыргызского эпоса Манасу.
В честь 30-летия независимости Кыргызской Республики на главной площади муниципалитета Кечиорен состоялось открытие памятника герою кыргызского эпоса Манасу, в ходе которого президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп выступили с видеообращениями и передали свои поздравления по случаю данного события.