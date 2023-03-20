Украинский тупик США, - Ростислав Ищенко

16:18 21.03.2023 Украинский тупик США



Ростислав Ищенко



Похоже адекватная часть американского генералитета и политиков поняла, что Украина уже не переломит ситуацию на фронте, равно как не сможет и слишком долго протянуть свою агонию.



Пока несостоявшийся Наполеон Зеленский искусственно приковывал внимание всего мира к Бахмуту, под прикрытием которого рассчитывал с западной помощью накопить резервы для мощных контрнаступлений на нескольких направлениях, кризисная ситуация для ВСУ постепенно складывалась также под Купянском, Марьинской, Угледаром и, что самое главное, Авдеевкой. В конечном итоге, именно в районе Авдеевки наметился очередной котел. ВСУ там уже находятся в мешке. С нынешней недели основные коммуникации авдеевского гарнизона перерезаны, а оставшиеся находятся в пределах досягаемости артиллерии любых калибров.



Мешок можно некоторое время не замыкать, позволяя украинским генералам, как в Бахмуте, возить войска туда-сюда по простреливаемым дорогам, неся невынужденные потери. В нужный момент можно и замкнуть.



Пока что российское командование явно намерено продлить выгодную ему агонию ВСУ на бахмутском направлении. По мере того, как украинские войска вынуждено оставляют позиции в городе стенки мешка продлеваются в сторону Константиновки и Часова Яра (последний скоро сам рискует оказаться в мешке. При этом на данное направление перебрасываются резервы из-под Киева, Чернигова, с Харьковского направления, ослабляя оборону Украины на Севере и открывая это направление для потенциального удара ВС РФ.



Не думаю, что Авдеевку будут использовать таким же образом. Окружающий ландшафт не способствует образованию бесконечных мешков, как под Соледаром-Бахмутом-Часовым Яром. К тому же Авдеевское направление позволяет, сразу после ликвидации окруженного гарнизона, выйти на оперативный простор и наступать до Покровска, разрезая Восточный фронт ВСУ пополам, а также создавая Южному фронту угрозу отсечения от переправ в районе Запорожья-Днепропетровска. Концентрация украинских резервов под Запорожьем, а также в районах Угледара и Бахмута только способствует достижению серьезного успеха на Авдеевском направлении.



Американцы понимают, что как количество и качество вновь привлекаемого Украиной мобилизационного ресурса, так и количество поставляемой Западом техники и сроки поставок, не позволяют ВСУ организовать серьезные наступательные операции на двух-трех направлениях. Еще пару недель назад они настаивали на выводе войск из Бахмута, сокращении линии фронта и постепенном отводе войск на оборонительную линию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка-Торецк. Однако теперь предпринимать подобные действия уже поздно. Фронт трещит сразу в нескольких местах. На компенсацию слабости на Авдеевском направлении резервов просто не остается, а без удержания Авдеевки попытка создания обороны по линии Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка-Торецк не имеет смысла, так как эта линия будет просто обойдена с Юга ударом на Покровск.



Контрнаступление: у Киева есть только одна попытка. Украинские эксперты о войне и мире



Украинские эксперты ждут скорого обострения на линии соприкосновения. Политолог Руслан Бортник в эфире видеоблога "Да, это так" отметил, что Украину к возможному весеннему контрнаступлению подталкивают политические соображения. Он напомнил, что такое контрнаступление много раз анонсировалось, но в течение зимы так и не состоялось



В то же время, когда Зеленский и ориентирующаяся на него группа генералов, утверждают, что Бахмут нельзя оставлять, речь идет не только о пиаре. В нынешних условиях падение Бахмута и создание кризиса в районе Часова Яра, практически неизбежно приведет к оставлению Северска, так как нечем будет прикрыть его глубокий левый фланг. В совою очередь, оставление Северска поставит в критическое положение Купянскую группировку, вынуждая ее к быстрому отходу за Оскол.



Таким образом, российские войска могут сравнительно быстро выйти на дальние подступы к Харькову, полностью обнулив прошлогодние успехи Украины на Харьковском направлении. Причем надо иметь в виду, что каждое очередной поражение Украины будет становиться предпосылкой для ускоренного разгрома очередной группировки. Параллельно естественно будет падать моральный дух армии и вера населения в конечную победу.



Поэтому не удивлюсь, если США санкционируют Зеленскому попытку контрнаступления под Бахмутом, как только подсохнет земля (если к тому времени у Украины еще останутся на данном направлении резервы).



Это, безусловно, авантюра. Но, в сложившихся условиях любое наступление Украины – авантюра. Только на Юге, даже в случае маловероятного прорыва оборонительных линий ВС РФ в запорожской степи и безостановочногого движения до Крыма, в конечном итоге ВСУ упрутся в Крымский укрепрайон, в котором его ждет мощная свежая российская группировка, а на флангах будут нависать группировки из-под Новой Каховки и Бердянска. Такое "наступление", даже в случае невероятного успеха, это – три дня фанфар, а потом неизбежная катастрофа – по голой степи украинские соединения даже на предыдущие рубежи убежать не смогут. Потери от авиации и ракетных обстрелов будут похуже, чем в Бахмуте.



Только одна попытка. Президент Чехии рассказал свое видение украинского контрнаступления



Если контрнаступление ВСУ в 2023 году будет неудачным, второй попытки у Киева может не быть, заявил 20 марта в интервью Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел



О том, что авантюра на Севере (с гипотетической демонстрацией на Смоленск и реальным ударом на Гомель) закончится примерно так же, при чуть более сильном пиар эффекте, я уже писал. Эвентуальную возможность втянуть в войну Польшу в этом случае можно не учитывать, поскольку гипотетические "успехи" Украины слишком быстро сойдут на нет, чтобы Варшава успела соблазниться.



Успех же контрнаступления на Бахмут, позволяет попытаться выстроить оборонительную линию по реке Бахмутке, сократив линию фронта за счет срезания российских выступов, а затем ударить на Юг, во фланг и тыл охватывающим Авдеевку соединениям, решив тем самым две главные проблемы Восточного фронта. Фактически это копия февральско-мартовского, 1942 года, контрудара Манштейна под Харьковом, только развернутая зеркально.



У Украины нет достаточного количества войск и техники, чтобы рассчитывать на успех даже такого ограниченного наступления, но ничего лучше Зеленский американцам предложить не может. Поэтому Вашингтон и его европейские союзники активно поддерживают идею контрнаступления любой ценой и даже не вмешиваются в выбор места главного удара, оставляя все это на ответственность Зеленского и его генералов, по принципу: получится – хорошо, не выйдет – у нас есть запасной план.



И запасной план у них действительно есть. Правда его реализация пробуксовывает, но команда Байдена не отказалась от идеи втянуть в войну против России группу восточноевропейских государств (Польша, Прибалтика, Румыния), постсоветских стран (Молдавия, Грузия), а также создать России проблемы в Закавказье за счет дестабилизации в Карабахе.



США на Украине загнали себя в тупик. Они не могут победить в заданном формате (Украина воюет, Запад помогает) и не могут допустить катастрофу украинского режима. Поражение Украины, без продолжения войны с кем-либо еще, будет означать для США полное поражение коллективного Запада в конфликте с Россией, резкое увеличение возможностей российско-китайского блока и резкое сокращение возможностей США, НАТО, AUKUS. Такой исход не позволяет им начать уже спланированную Тайваньскую войну против Китая. Такой исход автоматически делает Москву центром притяжения для всех сил, которым хуже горькой редьки надоел Запад со своими амбициями.



Евгений Ющук о том, как Китай и Россия могут ответить ЕС и США за Украину



Владимир Путин и Си Цзиньпин могут обсудить взаимную интеграцию на встрече в Москве. Учитывая, что присутствует явная антизападная риторика, такая интеграция будет, очевидно, и в военном плане



Риск войны отдельных государств НАТО (но не блока НАТО) против России представляется правящим элитам США стоящим потенциальных бонусов от затягивания военного кризиса, связывающего Россию на западном направлении. США считают, что такую войну удастся затянуть года на два и в течение этого срока серьезно обескровить Россию (как в прямом, так и в переносном – финансово-экономическом – смысле). Опасность сползания кризиса к ядерному противостоянию представляется Вашингтону ничтожной. В возможность применения Россией первой ядерного оружия против неядерной страны они не верят, и сами пока также не собираются наносить ядерный удар. Им кажется, что обстановка контролируема, хоть она уже давно никем не контролируется.



Характерно, что восточноевропейские союзники США, при всей своей русофобии, куда более осторожны и хотели бы как-нибудь разрешить украинский кризис, не ввязываясь в войну с Россией лично. В связи с этим даже сложилась курьезная ситуация, когда США, отменившие международное право и долгие годы третировавшие ООН, внезапно решили, что было бы неплохо получить мандат ГА ООН на введение на Украину неких "международных сил по установлению мира". Даром, что у Генассамблеи нет таких полномочий. Это компетенция Совбеза ООН. Но в Совете Безопасности у России право вето и США надеются обойти его через Генассамблею.



Они не понимают и не хотят понять, что насилия над международным правом, позволявшиеся себе абсолютным гегемоном, которого никто не мог осадить при помощи военной силы, недоступны теряющей вес и дряхлеющей великой державе, готовой в любой момент лишиться остатков величия. "Международные силы", которые никто не звал (для введения любых "миротворцев" необходимо согласие всех сторон конфликта) становятся законной целью. Но, видимо, остальные способы заставить своих восточноевропейских вассалов прийти на помощь Украине прямо сейчас США исчерпали, ждать пока созреет Польша они не могут (будет поздно), остается применить нехитрую двухходовку:



1. Вы же, дорогие поляки, не против введения на Украину международного миротворческого контингента?



2. Кому же, как не вам, ближайшим союзникам Украины, составить основу международного контингента, за который вы сами только что проголосовали?



Ну а дальше, пусть на территории Украины окажутся хоть какие-нибудь западные "миротворцы". Там то уж Вашингтон сумеет организовать такую провокацию, что никто от войны не отвертится.



Любая операция требует времени на подготовку, организацию и проведение. Думаю, что создание условий для интервенции Запада на Украину займет у США не менее двух-трех месяцев, а скорее больше. Это наше пространство для маневра. Это время, в течение которого российская дипломатия приложит усилия для затягивания процесса подготовки интернационализации украинского кризиса, а российская армия приложит усилия для того, чтобы Западу некого было спасать.



Тандем воина и дипломата, в унисон действующий "пером и шпагой", всегда отличался выдающейся эффективностью. Подчеркиваю, нам не обязательно за три месяца победить на Украине, нам достаточно за это время сорвать совсем или отодвинуть на полгода-год международную интервенцию на Украину, которую пытаются организовать и возглавить США и НАТО, хоть под прикрытием ООН, хоть без оного.



Удастся – получим чистую победу, нет – придется напрячься и найти нестандартный ход, который иным способом обнулит милитаристские усилия Вашингтона. Источник - Ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679404680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.

- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ

- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета

- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан

- Предварительная оценка выборов 19 марта

- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем

- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами

- Фактор добрососедства

- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании

