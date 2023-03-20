Эрдоган не друг Путину. Но у "турецкого султана" есть важное для России достоинство

16:23 21.03.2023

Реджеп Тайип Эрдоган не друг Владимиру Путину. Но у "турецкого султана" есть важное для России достоинство. Именно поэтому Москве выгоднее, чтобы он остался у власти, считает Андрей Перла.



Политический обозреватель канала Царьград Андрей Перла объяснил в эфире программы "Скрытые смыслы", почему России выгодно, чтобы в Турции остался у руля действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.



Выборы в стране пройдут в середине мая. У нынешнего главы государства появился серьезный конкурент - кандидат от объединенной турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу.



Глава его политического штаба уже пообещал, что в случае победы оппонент Эрдогана будет опираться в своей работе в первую очередь на интересы НАТО, и это, безусловно, тревожный звоночек для России, подчеркнул обозреватель "Первого русского".







Он добавил, однако, что не стоит питать иллюзий и в отношении действующего лидера Турции:



Эрдоган никакой не друг [президенту России Владимиру] Путину. И не его марионетка. И действует он далеко не всегда в наших интересах. Зерновую сделку он поддерживает, потому что Турции это выгодно, а не потому что Москва этого хотела бы. Выгода России тут, мягко говоря, сомнительна. Но все это Эрдоган делает ради Турции. А большая русская политика в том и заключается, что мир должен состоять из большого количества независимых государств, каждое из которых имеет свою сферу влияния, свои интересы.



Иногда позиции могут не совпадать, могут возникать споры и разногласия, но страны никогда не должны подавлять друг друга и лишать друг друга национальной культуры.



Андрей Перла делает вывод:



Все это защищает и Эрдоган, у которого страшно много недостатков, особенно с нашей точки зрения. Но есть одно важное достоинство: он все понимает и работает на интересы своей страны. И потому не поддерживает в полном объеме санкции против России, действия НАТО, не посылает оружие и тем более своих солдат на Украину. А его хотят заменить тем, кто будет на 200% подконтролен посольству США, то есть, проще говоря, шестеркой.