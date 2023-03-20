К российско-китайскому саммиту США относятся параноидально, - М.Бхадракумар

16:24 21.03.2023 К российско-китайскому саммиту США относятся параноидально

Москва и Пекин решили объединить усилия, чтобы похоронить американскую гегемонию



М. К. Бхадракумар



Ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в отношении Владимира Путина, можно рассматривать только как рекламный ход англосаксонской клики. При этом США "лидируют с тыла". По иронии судьбы, однако, МУС действовал накануне 20-й годовщины англосаксонского вторжения в Ирак в 2003 году, которое привело к ужасающим военным преступлениям, но судьи в Гааге проспали это. И Вашингтон, и Лондон признают сегодня, что вторжение 2003 года было незаконным - основанным на сфабрикованных обвинениях против Саддама Хусейна.



Конечно, нет никаких шансов, что ордер МУС когда-либо будет воспринят всерьез. МУС не обладает юрисдикцией в России, которая, как и США, не подписала Римский статут. Но намерение здесь заключается в чем-то другом.



Поливание Путина грязью - это еще одно проявление нутряной ненависти президента Байдена к российскому лидеру, которая восходит к поединку в Москве более десяти лет назад, когда Путин резко отчитал его. Эта акция также приурочена к тому, чтобы отвлечь внимание от государственного визита президента Китая Си Цзиньпина в Москву от события, которое не только обладает впечатляющей "оптикой", но и, несомненно, усилит партнерство "без ограничений" между двумя сверхдержавами.



Англосаксонская клика с тревогой наблюдает за предстоящими переговорами в Москве. Безусловно, Москва и Пекин решили объединить усилия, чтобы похоронить американскую гегемонию.



Сегодня Китай превосходит совокупные производственные мощности США и их европейских союзников, и, в равной степени, Россия превратилась в крупнейшее в мире государство, обладающее ядерным оружием, превосходящее США как по количеству, так и по качеству стратегических вооружений.



До американского сознания дошло, что Россию нельзя победить на Украине. Согласно сообщению Politico, перед НАТО стоит ситуация "курица и яйцо". Необходимы масштабные инвестиции, чтобы догнать российскую оборонную промышленность, но у слабеющих экономик Европы есть другие важнейшие приоритеты - выживание и борьба с растущими социальными волнениями.



Представления о победе над Россией в прокси-войне в условиях "санкций из ада" оказались бредовыми. Это банки США терпят крах, это европейским экономикам угрожает стагнация.



Раздражение США проявляется в сверхсекретной миссии беспилотника MQ-9 Reaper вблизи Крымского полуострова 14 марта. В последние годы американские беспилотники Global Hawk регулярно замечались над Черным морем, но этот случай отличен.



Транспондер БПЛА Reaper (Жнец) был отключен, когда он приблизился к зоне воздушного пространства России с временным режимом, установленным для целей специальной военной операции вблизи Крымского полуострова (о чем Москва должным образом уведомила всех пользователей международного воздушного пространства в соответствии с международными нормами).



В этом случае российские истребители Су-27 перехитрили и превзошли в маневренности "Жнеца", который потерял управление и утонул в Черном море. Москва наградила государственными наградами двух пилотов, которые опустили "Жнеца" на дно морское.



Посол России в Вашингтоне тогда предупредил, что, хотя Москва не стремится к какой-либо эскалации, любое преднамеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве будет истолковано как "открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе".



Если США планировали инцидент с беспилотником, чтобы проверить реакцию России, что ж, последняя дала недвусмысленный ответ. И все это происходило непосредственно в преддверии визита председателя Си Цзиньпина.



С тех пор Байден нанес "ответный удар", поприветствовав ордер МУС на арест Путина, заявив, что "это оправдано и содержит очень веские доводы". Но стареющая память Байдена снова подводит его. Ибо заявленная американская позиция в отношении МУС заключается в том, что Вашингтон не только не признает юрисдикцию МУС, но и, если какой-либо гражданин США будет арестован или предстанет перед МУС, то Вашингтон оставляет за собой право применить военную силу для спасения задержанного.



Кроме того, Вашингтон пригрозил репрессиями в отношении любой страны, которая сотрудничает с МУС в связи с ордером на арест гражданина США. Администрация Джорджа Буша-сына категорически заявила об этом как о политике США в отношении МУС на фоне ужасающих военных преступлений англо-американской клики в Ираке, и США никогда не отступали от этой позиции.



Кстати, Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея не передавали дело в МУС. Итак, кто же организовал этот ордер на арест? Британия - кто же еще. Британцы издевались над судьями МУС, которые очень уязвимы для шантажа, поскольку получают огромные зарплаты и согласились бы поужинать с дьяволом, если бы это помогло обеспечить им более длительные сроки работы в Гааге. Это становится еще одним примером постепенного разрушения системы ООН англосаксонской кликой в последние годы.



Достаточно сказать, что инцидент с беспилотником и ордер МУС портят атмосферу для любого диалога между Москвой и Киевом. Очевидно, англосаксонская клика чертовски обеспокоена тем, что Китай может преподнести еще один сюрприз - как это было при его посредничестве в недавней саудовско-иранской сделке.



В многозначительном замечании представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в пятницу, что визит Си частично направлен на содействие миру. Пекин уже опубликовал мирный план для Украины - состоящую из 12 пунктов повестку дня для "политического урегулирования украинского кризиса", которая находится на столе Зеленского в Киеве, хотя Запад старательно предпочитал игнорировать эту инициативу.



В телефонном разговоре в четверг министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Пекин надеется, что "все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность и возобновят мирные переговоры как можно скорее".



В китайском сообщении говорится, что Кулеба обсудил "перспективу мирных переговоров и отметил, что документ с позицией Китая по политическому урегулированию украинского кризиса демонстрирует его искренность в продвижении прекращения огня и прекращения конфликта. Он выразил надежду поддерживать связь с Китаем".



Неудивительно, что к стремлению Китая выступить посредником между Москвой и Киевом Байден относится параноидально. Дело в том, что он и Зеленский сцепились в смертельных объятиях - коррупционная афера, связанная с деятельностью Хантера Байдена в Киеве, висит над политической карьерой отца, как дамоклов меч, в то время как, с другой стороны, Зеленский также борется за политическое выживание и все смелее действует от своего имени и по собственному желанию.



Игнорируя сомнения Запада в разумности удержания разрушенного прифронтового города Бахмут на Донбассе, Зеленский окапывается и поддерживает оборону на истощение, которая может затянуться.



Очевидно, что Байден ведет себя как кот на раскаленной крыше. Он не может ни отпустить Зеленского, ни позволить себе быть втянутым в вечную войну на Украине, в то время как Тайваньский пролив манит его к "великой судьбе".



Позиция Пекина в последнее время заметно ужесточилась, и презрение, с которым США отнеслись к национальной гордости Китая, сбив его метеозонд, только усилило недоверие. Аналогичным образом ситуация повторилась и для России - с помощью провокации беспилотника Reaper и аферы англосаксонской клики с МУС.



Си Цзиньпин также выбрал Россию для своего первого зарубежного визита на третий срок, несмотря на войну на Украине. Объявляя о визите Си Цзиньпина в Россию, министерство иностранных дел Китая заявило: "Поскольку мир вступает в новый период турбулентности и перемен, как постоянный член Совета Безопасности ООН и важная держава, значение и влияние китайско-российских отношений выходят далеко за рамки двусторонних".



Опять же, Байден мог бы подумать, что он вызывает Путина на ковер с помощью трюка со "Жнецом" и аферы с МУС. Но Путин к этому равнодушен, решив совершить свой первый в истории визит на Донбасс.



Путин совершил поездку по Мариуполю, портовому городу, который подвергался ожесточенным боям со стороны боевиков НАТО в союзе с украинскими неонацистами, проехал на автомобиле по улицам города, сделав остановки в нескольких местах и осмотрев восстановительные работы. Это вызывающий сигнал Байдену о том, что НАТО проиграла войну.



Автор: М. К. Бхадракумар - M.K. Bhadrakumar - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).



Перевод Сергея Духанова.



Источник

https://www.indianpunchline.com/us-paranoid-about-russia-china-summit/ Источник - СвободнаяПресса

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