Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода "Сила Сибири – 2"... Кроме цены и сроков?

19:59 21.03.2023

Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай



21 марта 2023, : Ольга Иванова

Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.



"Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод "Сила Сибири – 2" через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России", – сказал президент РФ.



Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.