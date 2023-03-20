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Могут ли США взорвать сотрудничество Москвы и Пекина?
00:09 22.03.2023

И в китайской, и в нашей бизнес-элитах есть агенты влияния США, через которых будет вестись вся подрывная работа

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Немцев

Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, считает американский политолог Томас Грэм.

"Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", - цитирует его Newsweek.

В материале также приводят слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что обе страны стали ближе, и обе они недовольны лидерством США.

По словам Кирби, Москве и Пекину не нравится "лидерство США в мире. "В частности Китай оспаривает лидерство США по всему миру. И президент Си Цзиньпин видит в президенте РФ потенциального союзника в рамках этих усилий", - отметил он.

Представитель Белого дома при этом назвал Россию "младшим партнером" в отношениях с Китаем.

"Я бы сказал, что конкретно в этих двусторонних отношениях они безусловно младший партнер", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, не рассматривает ли американская администрация Россию в качестве "клиента" Китая.

Действия США в последнее время сблизили Россию, Иран и Китай, несмотря на наличие ряда проблем между ними, утверждает американская газета Politico.

"Несмотря на то, что у них могут быть проблемы друг с другом, у них есть гораздо более серьезные проблемы с Соединенными Штатами. Все три страны в разной степени остаются под санкционным режимом, возглавляемым США, и, что неудивительно, начинают более тесно сотрудничать друг с другом", - говорится в материале.

Достаточно ли того факта, что нас объединяет стремление оспорить гегемонию Запада, чтобы наш союзы был настолько прочными?

- США всегда выступали в роли медиатора между Россией и Китаем, да и другими странами, - отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Немцев.

- Они всегда были в роли старшего брата, без решения которого нельзя было ничего сделать. А поведение России в контексте СВО поменяло эти правила игры. Да и переизбрание Си для американцев оказалось не лучшим вариантом. А сейчас независимая Россия и самостоятельный Китай налаживают сотрудничество. США же выступают лишь наблюдателями, а не участниками процесса. Такая позиция неприемлема для них.

"СП": По словам главы Госдепа Блинкена, поездка Си в Россию спустя несколько дней после того, как МУС выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует никакой ответственности, скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России. Они что, рассчитывали, что Си отменит поездку?

- Китай, как и США, не участвуют и не исполняют решений никаких международных судов. Решение этой организации для серьезных игроков не имеет никакого значения. Поэтому я бы не относился к этому серьезно. У Китая свои интересы, и крепкое сотрудничество с Россией полностью отражает их. Никакие псевдомеждународные конъюнктурные организации и их решения не могут помешать диалогу между нашими странами.

"СП": По словам Грэма, объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника. Это так напрягает Вашингтон?

- Китаю была отведена роль американского сборочного цеха с дешевой рабочей силой. Процветающий и сильный Китай не нужен США. Они проспали развитие этой страны. Причем не только в экономике, но и в политике. Китай налаживает отношения со странами, объявленными США "изгоями". Это Иран, Россия, про участие Китая в жизни Северной Кореи и говорить не приходится. Формируется сильнейший полюс во главе с Пекином, который будет противостоять США и притягивать всех "врагов Америки". Для Вашингтона эта страшный сон.

"СП": Представитель Белого дома Джон Кирби назвал Россию "младшим партнером" в отношениях с Китаем. Это была попытка унизить Россию или что?

- Нет, потенциал России и Китая сейчас несопоставим. Экономика Китая значительно больше российской. Американцы судят категориями денег. В этом контексте им действительно кажется, что Россия младший брат, который будет опекаться старшим. С американцами же мы и вовсе не родственники, поэтому какую альтернативу они предлагают нам? Стать жертвой группового избиения?

"СП": Насколько нам выгодно такое сотрудничество?

- Нам важно не уйти в состояние ослепленной любви. Именно в такие чувства мы ушли к западу после объявления перестройки. Мы готовы были простить им все, лишь бы они дали нам бургер, попкорн и сладкую воду, которые мы могли потреблять в кинотеатре, просматривая очередную голливудскую сагу. В отношении с Китаем нам важно занимать прагматическую позицию, а не эмоциональную. Если будет так, никакие страхи нам не страшны.

"СП": Как, по-вашему, США будут пытаться ослабить наше сотрудничество? Есть ли у них для этого инструменты?

- Будут пытаться. И в китайской, и в нашей бизнес-элитах есть агенты влияния США. Через них и будет вестись вся подрывная работа. Других явных инструментов для ее осуществления я не вижу.

- Эти объятия свидетельствуют о том, что все попытки принизить авторитет России и Владимира Владимировича Путина потерпели крах, - убежден доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им В.Г. Шухова Михаил Игнатов.

- Никакие беспочвенные обвинения в военных преступлениях, немотивированной агрессии к Украине и т. д. не смогли остановить глобальное геополитическое изменение - создание нового миропорядка, через объедение России, Китая, Индии, Ирана и т. д. Все эти трактовки жестов, объятий и прочего символического значения встречи двух главных мировых лидеров - это паническая попытка укрыться от истины нового мира.

"СП": По словам Грэма, объятия двух лидеров послужили напоминанием, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника. А в чем Китай посредник?

- Китай - первая экономика мира, производящая товары, которыми пользуются все. Вообще все. В этом смысле утверждать, что Китай вот только сейчас превратился в глобального влиятельного посредника - или глупость, или высокое самомнение. Китай и так уже давно влиятельный глобальный посредник, просто потому что весь мир с ним связан экономически.

"СП": Роль Китая как посредника так напрягает США? Они хотят быть во всем единственным посредником?

- Конечно! Ведь это прямое свидетельство утерянных позиций. Да, экономика США, не смотря на инфляцию и кризис, все равно еще одна из крупнейших в мире, но инициатива утеряна. А как жить в новых условиях, США не знают. Однополярный мир умер. Но признать это забронзовевшей политической элите США видится делом невозможным.

"СП": Зачем Кирби публично называет Россию "младшим партнером" Китая?

- Повторюсь. Китай - первая экономика мира. И в этом смысле мы, конечно, догоняющие. Но Китай без наших ресурсов и сотрудничества с нами тоже в общем-то прекратит быть лидером. Поэтому высказывание Кирби попросту безграмотное. Как с дипломатической точки зрения, так и с экономической. Наверное, этот ковбой сильно упал с лошади, вот и допускает теперь ошибки.

"СП": Politico утверждает, что противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран. А если бы не противостояние с Западом, то что было бы? есть у нас вообще общие интересы?

- Общих экономических интересов у нас полно! Просто до всей этой ситуации были выстроены приоритеты в пользу стран Запада - все это благодаря трагедии 90-х годов и сильному лобби либералов. А теперь, когда появилась возможность правильно перестроиться, мы просто приводим наши истинные интересы с по-настоящему дружественными странами в справедливые и гармоничные позиции нового мира.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679432940


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