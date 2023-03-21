Судей МУС надо не просто обругать, а поймать и определить на Колыму

00:36 22.03.2023

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 21.03.2023

Уголовные дела против судей МУС – что сделано и что еще надо сделать

Преступники в судебных мантиях



20 марта, через три дня после объявления Международным уголовным судом (МУС) о выдаче ордера на арест президента Российской Федерации последовали важные решения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС и трех судей, которые подписали ордер.



В сообщении СК РФ говорится, что данные действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. Следует отметить, что это достаточно мягкая квалификация действий указанных лиц. Главной причиной заведомой незаконности действий судей МУС является вопиющее отсутствие юрисдикции у данного суда.



Интересно отметить, что правовыми основаниями для возбуждения уголовного дела стало как российское законодательство, так и нормы международного права. Так, Уголовный кодекс России содержит целую главу под названием "Преступления против правосудия". В действиях прокурора МУС имеются признаки деяний, предусмотренных статьями 299 и 360. Вот они:



Статья 299 (часть 3): Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.



Статья 360 (часть 2): Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой… совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.



Преступления прокурора и судей МУС имеет две стороны: уже совершенную часть и подготовительную. Но и здесь позиция СК безупречна: хотя уголовное законодательство России не предусматривает уголовную ответственность за приготовление любого преступления, такая ответственность предусматривается в случае тяжкого и особо тяжкого преступления (статья 30, часть 2 УК РФ). Указанные преступления относятся именно к данной категории.



Это национальное право России. Однако у действий Следственного комитета есть и международно-правовая основа. Это Конвенция (1973) о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой. Глава государства, согласно статье 1 данной Конвенции, подпадает под определение "лица, пользующегося международной защитой".



Впрочем, следует обратить внимание на то, что СК забыл о еще одном персонаже. Это президент МУС Хофмански, который объявил о решении палаты досудебного производства, выдавшей ордер на арест. Хофмански ордер не подписывал, а своим выступлением хотел достигнуть две цели. Во-первых, легитимировать решение трех судей. В ситуации, когда трое лиц совершили очевидно неправомерные действия, руководитель органа должен был принять к ним дисциплинарные меры. Однако вместо этого он объявляет о решении трех как о решении всего Суда. Хофмански – участник преступных действий и также должен стать фигурантом уголовного дела, по крайней мере как пособник.



Возникает вопрос и об ордере на арест в отношении преступников в мантиях. Нарушения статей УК РФ вопиющие. Обвинение в призыве к нападению на представителя иностранного государства было сделано демонстративно и не требует длительного расследования. Таким образом, ордера на арест данных участников совместных преступных действий необходимо выдать немедленно. Это необходимо для того, чтобы Россия могла потребовать их выдачи или исполнения ордера на арест в случае нахождения прокурора или судей на территории тех государств, которые имеют с Россией договоры об экстрадиции.



Преступники в мантиях не скрывают своего преступления и поставили под ордером на арест свои подписи



Преступники в мантиях не скрывают своего преступления и поставили под ордером на арест свои подписи



По статуту МУС прокурор и судьи обладают иммунитетом. Однако Россия статут МУС не ратифицировала и его положения не обязательны для нее. Таким образом, ни прокурор, ни судьи МУС не могут ссылаться на свои иммунитеты по документу, не имеющему для России юридической силы. То же касается других государств, не являющихся участниками статута МУС. А таких государств семьдесят.



Сроки наказания прокурору МУС и судьям и по статье 299, и по статье 360 – от 5 до 10 лет лишения свободы. Российское законодательство более гуманно, чем "право" Международного уголовного суда, где судьи могу назначить … любой срок лишения свободы! Они там не связаны никакими сроками!



В своем телеграм-канале зам. секретаря СБ РФ Д.А. Медведев намекнул, что данный суд может стать военной целью. Заявление жесткое, но оно имеет под собой основания. Напомним, что в 1999 году авиация НАТО бомбила здание телевидения Югославии заявив, что это "военная цель". Их объяснение было таково: мол, по телевидению раздавались не благодарности за бомбы, а антинатовская пропаганда, а значит, гражданский объект превратился в военный. А это, дескать, в свою очередь сделало его законной военной целью. Такой аргумент был совершенно серьезно представлен на судебном процессе в Международном трибунале по бывшей Югославии в той же Гааге. И был принят тогдашним прокурором этого судилища. Может быть, и нам воспользоваться этой правовой аргументацией в отношении тех, кто ее и придумал? Совершив юридическое преступление, МУС стал прямым участником новой натовской войны (1) против России и таким образом утратил свой гражданский статус. Со всеми вытекающими последствиями.



Впрочем, пока Россия действует исключительно в правовом поле. Действия МУС – грубое нарушение международного права. Наш ответ – строго юридический. Однако, несмотря на исключительно (даже подчеркнуто) юридически корректный ответ, важно осознать: многолетняя юридическая война завершилась.17 марта 2023 года Запад совершил принципиально новое действие – объявил Россию вне закона. Персонификация ордера на арест не должна никого обмануть – речь идет о провозглашении вне закона России как суверенного государства.



(1) Обратим внимание: и прокурор МУС, и председатель судебной палаты, и президент МУС – все являются гражданами стран НАТО.