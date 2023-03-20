 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым послом Англии в Туркмении назначен Стив Конлон
00:47 22.03.2023

Стивен Конлон (Stephen Conlon) назначен послом Великобритании в Туркменистане вместо Люсии Уайлд, которая переходит на другую должность на государственной службе. Об этом сообщается на сайте МИДа Великобритании.

Конлон приступит к исполнению своих обязанностей в мае.

Люсия Уайлд была назначена на должность посла в ноябре 2021 года.

С 2020 года Стивен Конлон работал в представительстве Великобритании в ЕС, занимал должность руководителя группы Европейского парламента. Работал в дипломатических миссиях в Эстонии, Финляндии и Швеции, а также занимал пост атташе по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии в представительстве Великобритании при ЕС.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Хроника Туркменистана
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