Турция отказалась от полного восстановления поставок в РФ санкционных товаров

00:59 22.03.2023

Турция отказалась от полного восстановления поставок в РФ санкционных товаров

Турецкие власти отказались полностью восстанавливать транзит санкционных товаров в Россию. Поставки в настоящее время идут с рядом ограничений, сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ") со ссылкой на нескольких логистов.



Так, через Турцию теперь невозможно ввезти в РФ продукцию, произведенную в США и Канаде, а также некоторые категории товаров вне зависимости от страны производства.



20 марта российские компании смогли оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, однако только в отношении продукции, произведенной в Евросоюзе.



Оформление американских грузов с указанием в качестве страны назначения "Россия" было заблокировано. При этом "с указанием другой страны можно выехать из Турции", говорит гендиректор "Оптималог" Георгий Властопуло.



Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу, "турецкое правительство передало компаниям список запрещенных зарубежных товаров и запретило им поставлять эти продукты в Россию с 1 марта". При этом Теджделиоглу уточнил, что, если продукт произведен в Турции с использованием зарубежных частей, под запрет он не попадает.



Представитель Евросоюза рассказал Reuters, что Анкара дала Еврокомиссии устные гарантии, что в нашу страну не будут направляться товары, на которые распространяются санкции ЕС, США или Великобритании. Некоторые участники рынка считают, что дальше Турция может остановить весь транзит санкционных товаров в Россию и тогда их придется растаможивать в Турции и платить все налоги, что может сделать товары дороже, а саму доставку дольше.



В посольстве и торгпредстве РФ в Турции заявили, что выясняют обстоятельства по трудностям с оформлением торговых операций ряда российских компаний, диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время.



21.03.2023