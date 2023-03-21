 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранская элита теряет верных стражей, - Игорь Субботин
09:03 22.03.2023

Выступления против тегеранских властей расстроили аппарат безопасности
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
21.03.2023

Моджтаба Хаменеи близок к силовому блоку. Но части ультраконсерваторов он не нравится. Фото с сайта www.snr.ir
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) переживает внутренний кризис, который, похоже, усилился на фоне начавшихся в сентябре прошлого года антиправительственных выступлений. На это указывает оказавшийся у оппозиционных Тегерану СМИ протокол конфиденциальной встречи командиров структуры с верховным лидером страны Али Хаменеи. Участники беседы откровенно говорят о протестных настроениях внутри аппарата безопасности, которые якобы едва не привели к диверсии против резиденции рахбара, и об инфильтрации израильской разведки в КСИР.

Встреча командиров корпуса с иранским верховным лидером, по-видимому, состоялась через три месяца после начала манифестаций, превратившихся в полноценное гражданское движение. Как дают понять оппозиционные СМИ, в мероприятии участвовало свыше полусотни представителей КСИР.

Большинство их выступлений было посвящено тому, как антиправительственные акции влияют на состояние аппарата безопасности. Участники беседы откровенно жаловались рахбару на то, что моральный дух офицеров очень низок и они становятся подвержены профессиональному выгоранию. Это, как констатировали командиры, приводит к попыткам перевестись на более спокойное место службы и – нередко – к дезертирству.

"Если опираться на доклады, представляется, что силы КСИР находятся не в том же положении, что в прошлом году, особенно когда дело касается их морального духа, – заявил на встрече представитель Хаменеи в КСИР Хаджи Садеги. – Мы собрали информацию по различным подразделениям, которая показывает наличие конфликта. Ситуацией нужно правильно управлять". По его словам, нет никаких сомнений, что внутри КСИР есть случаи дезертирства, которые, судя по всему, набрали обороты после начала манифестаций в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини. Причина неповиновения офицеров, очевидно, кроется в нежелании использовать против протестующих меры насильственного подавления.

Отдельный эпизод, который упоминает один из присутствовавших на мероприятии командиров, связан с попыткой вышедших из подчинения членов КСИР нанести артиллерийский удар по резиденции Хаменеи. Тем не менее, судя по всему, диверсию удалось своевременно предотвратить и задержать ее неудавшихся организаторов.

Представитель командования силами "Кудс" в Сирии, выступавший на встрече с рахбаром, раскрыл, что финансовые трудности и профессиональная фрустрация вынуждают дислоцированных на юге Арабской Республики ксировцев продавать критически важную информацию Израилю. Последний ведет постоянную военную кампанию по уничтожению позиций проиранских формирований на сирийской арене, и утечка оперативных сведений только увеличивает точность его ударов. Такая ситуация лишает корпус преимуществ и открывает масштабы проблемы с инфильтрацией израильской разведки в структуры безопасности, подчеркивал выступающий. Отдельно он упомянул трудности с доступом членов КСИР к снабжению в этих районах.

Тема проникновения МОССАДа в госструктуры не раз поднималась при предыдущем иранском правительстве, которое возглавлял реформист Хасан Рухани. Большой резонанс несколько лет назад произвели высказывания бывшего министра разведки Исламской Республики Али Юнеси, который в разговоре с журналистами подчеркнул, что агенты израильских спецслужб так прочно окопались в иранском военно-политическом истеблишменте, что, по его мнению, многие представители власти должны переживать за собственные жизни. Тогда Юнеси подверг особой критике иранский аппарат безопасности, который, по его словам, занимается политическим сыском и преследует несогласных, а не занимается реальными вопросами в сфере его ответственности.

Протокол, просочившийся на диссидентские новостные платформы, красноречиво свидетельствует и о линиях разлома внутри иранской элиты. Так, участники встречи откровенно выразили несогласие с некоторыми решениями сына верховного лидера Моджтабы, который, по некоторым данным, во время антиправительственных выступлений принял на себя активную роль в усилении мер контроля. Несмотря на то что он близок к силовому блоку и рассматривается как один из вероятных преемников своего отца в рамках потенциального транзита, его фигура, как считается, не устраивает часть ультраконсервативных кругов.

Удару со стороны выступающих подвергся и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, которому в эти недели была доверена ответственная работа по курированию процесса нормализации отношений между Тегераном и арабскими столицами региона. Спутниковый канал Iran International приводит высказывания командира КСИР в городе Захедан Ходарахма Сарани, который, беседуя с Хаменеи, с разочарованием заметил: "Когда офицер, находящийся под моим командованием, приходит в мой кабинет и показывает (запечатленные на фото. – "НГ") часы, которые носит сын господина Шамхани, и говорит, что цена этих часов равна четырем годам службы в вооруженных силах, что я могу ответить?"

Сарани подчеркнул, что нельзя ответственность за все проблемы Ирана систематически возлагать на внешних врагов. "Да, мы под санкциями, но доходы страны не низкие. Если есть проблемы в государстве, то как этим проблемам не проявиться на уровне военачальников", – посетовал выступающий.

Источник - НГ
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