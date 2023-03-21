За что отправлен в отставку "Нефтяной царь" Венесуэлы? - НГ

09:06 22.03.2023

"Нефтяной царь" Венесуэлы отправился в отставку



Причиной ухода вице-президента Тарека Эль-Айссами могла стать борьба внутри правящей элиты

Данила Моисеев

21 марта 23



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Министр нефтяной промышленности Боливарианской Республики Тарек Эль-Айссами на фоне коррупционного расследования ушел в отставку. Ее уже принял президент Николас Мадуро. Причины ухода "нефтяного царя" Венесуэлы, ответственного за самые важные контракты и уголовно преследуемого в США за наркотрафик, – вопрос открытый. Это может быть и шаг Каракаса в сторону Вашингтона, и попытка Эль-Айссами сохранить свободу во время масштабных разбирательств. Но более объяснимая причина – конфликт внутри правящей элиты, а также желание Мадуро показать, что с коррупцией в стране якобы борются в преддверии президентских выборов 2024 года.



О своей отставке объявил сам Эль-Айссами. "Я отдаю себя в распоряжение правящей партии, чтобы помочь крестовому походу, который предпринял президент Николас Мадуро против антиценностей, с которыми мы должны сражаться даже ценой наших жизней", – заявил он в соцсетях. Эль-Айссами – вполне лояльный Мадуро человек, а отставки на фоне коррупции в Венесуэле пока являются практически нонсенсом. Более того, пока не совсем понятно, будет он продолжать занимать другой важный пост – вице-президента по экономике и финансам – или нет.



Отставке Эль-Айссами предшествовал арест ряда чиновников государственной нефтяной компании PDVSA. В воскресенье прокуратурой было объявлено масштабное расследование "коррупции и растраты средств". Речь идет о миллиардах долларов, как минимум о трех.



К Эль-Айссами формально у венесуэльского правосудия пока нет вопросов. Зато они имеются у американцев. США вели в отношении него расследование с 2011 года, в 2017-м обвинили нынешнего вице-президента в наркотрафике, а в 2019-м он был включен в список 10 самых разыскиваемых Вашингтоном преступников. Предположительно он мог быть вовлечен в отмывание денег в ближневосточных странах, в том числе в Ливане и Сирии, откуда его предки родом. В целом нет сомнений в том, что Эль-Айссами не просто большая фигура, а фигура много знающая, в том числе серые схемы обхода санкций.



Мадуро пообещал расправиться с коррупционерами и по национальному телевидению объявил, что он принимает отставку Эль-Айссами и готов принять его помощь в следствии. Но в FoxNews подчеркивают, что при высоком уровне коррупции реальное расследование и борьба с ней маловероятны. Куда более вероятна подковерная борьба. Также уход Эль-Айссами, одиозной для США личности, может иметь под собой причину добиться ослабления санкций в отношении нефтяной промышленности, притом что первые шаги в этом направлении уже были сделаны.



Но о реальной подоплеке пока остается лишь догадываться.



"Вероятно, речь идет скорее о внутриполитической борьбе, и вряд ли Эль-Айссами хотел покидать пост сам. Однако ему дали возможность сохранить свободу. Но "катить бочку" на него могли – он чавист не первого поколения, трения с однопартийцами у него имелись. Например, еще при Уго Чавесе он метил на место губернатора штата Тачира. Впрочем, и необходимость видимости борьбы с коррупцией для режима важна. И вообще нынешнее расследование может считаться началом президентской кампании к выборам 2024 года", – считает директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.



В разговоре с "НГ" он подчеркнул, что отставка Эль-Айссами может считаться небольшим позитивным сигналом для США, но все равно улучшить отношения Мадуро с Белым домом весьма непросто.



"Мадуро достаточно хитрый политик, который знает, "куда дует ветер". Ему хотелось бы и смягчить санкции, но и не потерять Россию и Китай в качестве союзников. Он наверняка готов пойти на сближение с Белым домом, но ему нужны "железобетонные" гарантии не просто личной безопасности, но и безбедной жизни для себя и военной элиты, на которую он опирается", – рассуждает Хейфец.



"Есть версия, что в отставке Эль-Айссами были заинтересованы вице-президент Делси Родригес и ее брат, председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Но это только одна из многочисленных версий.Уровень коррупции в стране при этом действительно высокий, аресты и расследования производились и в отношении высокопоставленных лиц. Не исключено, что отставка может быть связана не только с грядущими выборами президента, но и с переговорами с оппозицией, которые ведутся в Мексике", – сказал "НГ" главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.