Зеленского могут заставить выполнить план Си. Но нужно ли это России? - СП

09:20 22.03.2023

Запад предрек поражение Украине, но пока не готов ее бросить

Дмитрий Родионов

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Михаил Нейжмаков



Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, это показала недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике, пишет Asia Times.



Один из выступавших заявил, что без обученного персонала и боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть китайский мирный план, особенно после успешного посредничества Пекина в ирано-саудовском споре.



"Хотя Вашингтон отклонил мирный план Китая для Украины, Зеленский этого не сделал. Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы", - заявил один из экспертов.



Он отклонил китайскую инициативу, призывающую к немедленному прекращению огня, отметив, что прекращение огня позволит России остаться на территории, "захваченной ею у Украины".



Издание также отмечает, что в подавляющем большинстве настроения участников склонялись к эскалации в виде предоставления Украине дополнительных вооружений. Большинство также выступило за то, чтобы рискнуть всем ради абсолютной победы над Россией. При этом большинство участников пришли к выводу, что с гораздо большей армией Россия выиграет войну на истощение.



Как тогда все это понимать? В победу Украины никто не верит, но и отступать не собирается? Насколько вообще представительным было это мероприятие?



- Насколько можно судить, речь идет о мероприятии, прошедшем по так называемому "правилу Chatham House", названному так в честь штаб-квартиры британского Королевского института международных отношений, где оно было сформулировано в 1927 году, - поясняет директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Как известно, это правило предполагает, что участники мероприятия могут публично использовать полученную там информацию, но не могут называть имена самих участников такого собрания. Можно предположить, что экспертный уровень мероприятия был достаточно высоким - с учетом участия там отставных военных, высокопоставленных чиновников и бывших сотрудников спецслужб. Но это не значит, что все эти люди обязательно сохраняют влияние на текущую политику. Опять же, это именно экспертное мероприятие, а не официальное совещание действующих чиновников, то есть оно не предполагало принятие какого-то решения, которое могло бы определять стратегию тех же США в отношении украинского кризиса.



"СП": Один из выступавших заявил, что без обученного персонала и боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть китайский мирный план, особенно после успешного посредничества Пекина в ирано-саудовском споре. Но ведь этот план - за все хорошее против всего плохого, он содержит несовместимые положения: гарантии безопасности России и территориальная целостность Украины. Или этот план может быть изменен?



- Пекин подобные цели по поводу своих возможностей в рамках переговоров Москвы и Киева, конечно, обозначил. Можно вспомнить, хотя бы, недавнюю публикацию китайской Global Times, что "многие страны международного сообщества возлагают большие надежды на Китай в качестве посредника в некоторых продолжающихся кризисах, особенно в российско-украинском конфликте". Понятно, что, если бы вероятность переговоров возросла, предложения КНР также могли бы стать более конкретными. Но ряд недавних реплик госсекретаря США Энтони Блинкена пока скорее являются сигналом Киеву, что Вашингтон явно не настроен одобрять потенциальное посредничество Пекина в этом вопросе, по крайней мере в ближайшее время.



"СП": Американские эксперты считают, что Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы. Что это означает? Заморозка? Или они рассчитывают, что Москва признает линию разграничения в качестве границы?



- Действительно, в интересах даже наиболее компромиссно настроенной части американских элит может быть скорее замораживание этого конфликта, чем попытка его долгосрочного разрешения. Впрочем, даже если бы переговоры между Москвой и Киевом по этому вопросу состоялись и пришли к какому-то общему знаменателю, вряд ли в ближайшее время они закончились бы неким соглашением о признании новых границ, в лучшем случае именно что временным компромиссом. Да и вероятность даже начала таких публичных переговоров пока не очень велика.



"СП": По мнению американских экспертов, прекращение огня позволит России остаться на территории, "захваченной ею у Украины". Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби также заявил о недопустимости переговоров. Как это понимать? Что Штаты никогда не дадут добро на мир не на их условиях?



- В политике редко можно "навсегда" исключать какой-то сценарий. Если США на каком-то этапе увидят, что немедленное прекращение огня в их интересах, их руководство заявит, например, что решение этого вопроса "всегда оставалось на усмотрение Украины". Но опять же, сейчас прекращение огня вряд ли осуществится.



"СП": Есть тут для США красные линии? Наши мы знаем, а у них?



- Многое будет зависеть от хода боевых действий и экономической ситуации в самих США. Если американская сторона увидит, что издержки для них слишком велики, их линия может стать более компромиссной. Но пока явно рано говорить о наступлении такого переломного момента.



"СП": Эксперты так же уверены, что Россия выиграет войну на истощение. Но ведь это война со всем Западом? У них раньше закончатся наемники и оружие, чем у нас?



- Скорее, в рамках этого мероприятия выступил ряд осторожно настроенных экс-чиновников и экспертов. Но, насколько можно судить, представителей американских элит, считающих, что "война на истощение" сделает Россию сговорчивее, по-прежнему немало.