Париж - в огне, но списывать Макрона пока рано, - Дэвид Андельман

09:39 22.03.2023 Париж все еще пылает, но Макрону удалось сохранить правительство

CNN: несмотря на массовые протесты во Франции, Макрона еще рано списывать со счетов



Несмотря на массовые протесты во Франции, Макрона еще рано списывать со счетов, считает автор статьи для CNN. Политические противники окружили его со всех сторон, но он сумел сохранить правительство. За время его президентства уже были забастовки, и ему всегда удавалось найти решение.

Одна моя приятельница-американка поехала в Париж и, прогулявшись в четверг по вечерним улицам, прислала мне такое электронное письмо: "Я шла домой по улице дю Сирк, когда увидела горящие автомобили. На Рю Рояль распыляли слезоточивый газ. Когда я добралась до своего отеля на Рю де Капюсин, по обеим сторонам улицы пылал огонь. Париж горит? На моей улице – да! Сейчас в моем номере пахнет дымом".



Франция пылает. В первую очередь пылает Париж – город, уже успевший начать подготовку к Летним Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году. А прежде непотопляемый президент страны, по всей видимости, оказался в самой гуще противоборствующих политических течений и финансовых реалий. Но не списывайте Эммануэля Макрона со счетов – еще не время. Правда, его самые непреклонные политические оппоненты с разных участков французского политического спектра уже окружили его со всех сторон.



От ультраправых приспешников Марин Ле Пен до крайне левых из партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона – политические акулы уже чувствуют запах крови в воде, хотя следующие президентские выборы состоятся только через четыре года.

Причиной текущих проблем стало решение Макрона о том, что стране необходимо проявить мужество и повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, – хотя пенсионный возраст во Франции все равно будет меньше, чем во многих других европейских государствах. Сейчас пенсионный возраст ниже 62 лет принят только в Словении – там на пенсию выходят в 60 лет. По данным ООН, за 13 лет, прошедших с тех пор, как пенсионный возраст во Франции увеличили с 60 до 62 лет, средняя продолжительность жизни тоже выросла на два года, с 81 до 83 лет.



Неудивительно, что, когда два месяца назад появились первые сообщения о готовящихся изменениях в драгоценной пенсионной системе, Франция начала протестовать. Когда эти предложения достигли парламента, французы уже со всей целеустремленностью вышли на улицы и стали устраивать забастовки – пользуясь проверенным временем инструментом, который не раз подрывал нормальное течение жизни в стране и одновременно оказывался эффективным способом урезонить политиков. Так было в случае с массовыми студенческими протестами в 1968 году, а также движением желтых жилетов более четырех лет назад.

Автобусы, метро и другие общественные службы по всей Франции приостановили работу, на улицах выросли баррикады, которые затем начали гореть. Сборщики мусора уволились с работы, выразив таким образом протест против увеличения их пенсионного возраста с 57 до 59 лет. На улицах Парижа скопилось более семи тысяч тонн мусора – весьма щедрый шведский стол для парижской популяции крыс, которая является одной из самых многочисленных в мире и которая, по некоторым данным, продолжает быстро расти.



Разумеется, это уже не первый пожар, который Макрону доводилось переживать. В рамках движения "желтых жилетов" на улицы французских городов вышло огромное множество демонстрантов, встревоженных ростом цен на топливо. Макрон совершенно верно рассчитал, что рано или поздно французы устанут от длительных забастовок и беспорядков. И это сработало – даже раньше, чем он полагал. Макрон встретился с лидерами профсоюзов, обратился к нации, спланировал расходы и отменил налоги на топливо, которые и стали поводом для начала протестов. Вполне вероятно, Макрон сумеет найти аналогичный выход из текущего кризиса, хотя сейчас ставки выше.



Пенсии всегда были острым вопросом для французов, которые по природе своей не хотят отказываться от множества традиционных привилегий, некоторые из которых восходят еще к временам короля Людовика XIV, правившего в XVII веке. Танцоры Парижской оперы все еще могут выйти на пенсию с полными выплатами в возрасте 42 лет. А большая часть действующей пенсионной структуры восходит к периоду правления Шарля де Голля после Второй мировой войны.

Как бы иронично это ни звучало, именно де Голль обеспечил Макрона инструментами – потенциально опасными для его политического будущего – для проведения пенсионной реформы, которая, как утверждает французский президент, крайне необходима для выживания экономической системы страны. В конституции, на которой настоял де Голль, назвав ее условием своего возвращения на президентский пост в 1958 году и спасения страны, есть Статья 49,3. Эта статья дает французскому президенту право проводить законопроекты через Национальную ассамблею без голосования. Согласно официальным данным, с момента принятия действующей конституции лидеры страны прибегали к Статье 49,3 около сотни раз.

Как оказалось, при Элизабет Борн, премьер-министре Макрона, эта статья применялась уже 11 раз – это больше, чем при любом из ее 15 предшественников, за исключением Мишеля Рокара (Michel Rocard), который прибегал к ней 28 раз, поскольку был вынужден противостоять враждебно настроенному парламенту. Даже при трех премьер-министрах де Голля эта статья применялась всего десять раз за десять лет.



Однако Статья 49,3 содержит в себе одно важное и потенциально губительное условие. Оппозиция выдвинула два вотума недоверия правительству – это сделали фракция Марин Ле Пен и коалиция центристов.



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В понедельник, 20 марта, оба вотума недоверия были отклонены, в результате чего путь для проведения пенсионной реформы Макрона был расчищен. Вотуму недоверия, выдвинутому центристами, не хватило всего девяти голосов, чтобы набрать требуемое их число, а за вотум фракции Ле Пен проголосовало только 94 парламентария. Премьер-министр и ее правительство продолжат работу. Разумеется, Макрон имеет право распустить парламент и объявить о досрочных выборах. Но сам он сможет спокойно выполнять президентские обязанности еще четыре года.



Воспользовавшись Статьей 49,3, Макрон преподнес чудесный подарок не только своим сторонникам в парламенте, но и вообще всем членам парламента, которые были готовы рассмотреть пенсионную реформу, поскольку он избавил их от необходимости публично заявлять о том, что они поддерживают столь непопулярный законопроект.

В то время как срок полномочий президента ограничен, и он не может снова баллотироваться на выборах через четыре года, члены Национальной ассамблеи должны отчитываться перед избирателями. Теоретически это дает огромную власть представителям обоих полюсов политического спектра – то есть сторонникам ультраправой Ле Пен и ультралевого Меланшона, – позволяя им активно участвовать в формировании любого правительства и даже самим баллотироваться на платформе, которую всем сердцем поддерживает значительная доля французов: никакой пенсионной реформы или даже снижение пенсионного возраста.



Не стоит также забывать об обращении в Конституционный совет страны, которое тут же подали оппоненты реформы. В момент объявления голосования по всему Парижу вспыхнули демонстрации, полиция применила слезоточивый газ. Противники пригрозили общенациональной всеобщей забастовкой в четверг, из-за которой замрет жизнь по всей стране. Но фундаментальный вопрос остается прежним: сможет ли Франция добиться большего, если пенсионный возраст останется на отметке в 62 года? С моей точки зрения и с точки зрения Макрона, нет.



Президент совершенно справедливо указывает на растущую нагрузку на весь национальный бюджет. Когда в 1958 году была создана Пятая республика, на каждого пенсионера приходилось более четырех работающих людей. К 2020 году эта цифра упала до 1,7 работника на одного пенсионера, и в течение следующего десятилетия – в отсутствие корректировки и с учетом старения населения – в стране останется всего 1,5 работника на одного пенсионера. В результате Франция, скорее всего, столкнется с ростом дефицита, или же ей придется резко увеличить налоги.



Франция уже тратит 14,5% своего ВВП на пенсии, что почти вдвое больше, чем в Соединенных Штатах, где на эти нужды расходуется 7,5% от ВВП. Дефицит бюджета Франции в 5% ВВП уже почти вдвое превышает целевой показатель Евросоюза, составляющий 3%. И на фоне конфликта на Украине Макрон по-прежнему хочет увеличить военный бюджет страны с сегодняшних 1,9% от ВВП.



Для Макрона, а также для партнеров и союзников Франции ставки, возможно, еще более значительны. Макрон, в котором не так давно видели нового лидера единой Европы, взявшего на себя эту роль после ухода сильного канцлера Германии Ангелы Меркель, теперь погряз в противоречиях внутри Франции. Тем не менее, он и его успех или неудача в попытках реформировать пенсионную систему Франции могут послужить прецедентом для целого ряда других стран, которые тоже сталкиваются с проблемами старения рабочей силы и ростом бюджетного дефицита.

Автор статьи: Дэвид Андельман (David A. Andelman) Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679467140





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