Кисида и в Киеве. Что связывает Японию с Украиной?

10:05 22.03.2023 Премьера показ: для чего Фумио Кисида прибыл на Украину

И какие соображения толкают его активничать на антироссийском фронте



Наталия Портякова



Поездка японского премьера Фумио Кисиды в Киев позволит ему поднять свой рейтинг внутри страны. К такому выводу пришли в экспертном сообществе. Из азиатских лидеров он стал лишь вторым после президента Индонезии Джоко Видодо, кто решил почтить личным присутствием Украину, а вот среди лидеров "Большой семерки", в которой Япония сейчас председательствует, - последним. При этом в самом факте, что Кисида добрался до Киева в знак поддержки Украины, нет ничего удивительного - с самого начала СВО Токио не только примкнул к большинству антироссийских санкций, но и был в авангарде усилий по склонению стран Азии к более жесткой позиции в отношении Москвы.



С корабля на бал



Блиц-визит Фумио Кисиды на Украину застал врасплох даже японских журналистов, дружно написавших уже в заголовках о том, что приезд туда главы правительства стал "сюрпризом".



В Киеве, впрочем, Кисиду ждали давно. Еще в начале января, вскоре после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, японский премьер сообщил, что его пригласили посетить Украину и он серьезно рассматривает эту возможность. Тем не менее из-за опасений по поводу сложности сохранения в секрете расписания поездки и маршрута в Токио с визитом довольно долго тянули.



К нынешнему моменту в Киеве успели перебывать все другие лидеры стран-членов "Большой семерки". И на этом фоне глава правительства Японии, которая к тому же председательствует в G7, смотрелся своего рода белой вороной.



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Но 21 марта - по любопытному совпадению, в тот самый день, когда лидеры России и Китая встречались в Кремле - этот гештальт был закрыт. Для посещения Украины Фумио Кисиде даже пришлось существенно сократить свой визит в Индию. Хотя самое главное - призвать, пусть и тщетно, своего визави Нарендру Моди осудить Россию за действия на Украине и сообща противодействовать Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе - он успел еще накануне.



Так или иначе, считаные часы спустя после переговоров с Моди в предрассветные часы вторника (на родине премьера было около 9:30 утра, а значит, Европа еще даже не проснулась) Кисида уже сидел в поезде, увозящем его из польского города Пшемысль в направлении Киева.



При этом если сама поездка до последней минуты держалась в тайне, то делать секрета из того, зачем именно Фумио Кисида поехал на Украину, в Токио не стали. Как сообщил еще утром японский МИД, в Киеве премьер намеревался выступить с осуждением России, выразить солидарность с Украиной и непоколебимую поддержку этой стране со стороны Токио, а также заявить о решимости "поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права".



И, собственно, японский премьер придерживался этого плана довольно четко. Первым пунктом после остановки в Киеве стало посещение Кисидой города Буча, ставшего, по версии Киева, символом российских преступлений, а по данным Москвы - местом инсценировки убийств мирных жителей ВСУ для очернения России.



А уже вечером Кисида встретился с Владимиром Зеленским, пообещав ему поддержку со стороны Японии до "полного восстановления мира на Украине" и пригласив его принять участие в саммите "семерки" по видеосвязи.



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Цель Токио



Как известно, с самого начала событий на Украине более года назад Япония не только молниеносно примкнула к подавляющему большинству западных санкций против Москвы, но и, по сути, возглавила антироссийский фронт в Азии. Около года назад Кисида побывал в Индии и Камбодже, не скрывая, что задачей номер один будет уговорить руководство этих стран поддержать антироссийские санкции. Те же цели во многом были поставлены и в ходе последовавших за этим визитов японского премьера в Индонезию, Вьетнам и Таиланд.



При этом в Токио активно помогали Украине не только осуждением России и сколачиванием антироссийского фронта в Азии, но и материально. Ввиду того, что в японской конституции прописаны пацифистские принципы (хотя в стране давно ведут дискуссии об их отмене), поддержка Токио оказалась ограничена небоевым военным снаряжением вроде поставок шлемов, пуленепробиваемых жилетов и беспилотных летательных аппаратов и гуманитарной помощью, включая генераторы.



В общей сложности за год с лишним конфликта японцы выделили Киеву более $7 млрд, а также приютили у себя порядка 2 тыс. украинских беженцев, предоставив им жилье и поддержку в трудоустройстве и образовании, что стало редкостью для страны с довольно жесткой иммиграционной политикой.



Отчасти роль флагмана антироссийских действий в Азии Япония взяла на себя, поскольку всегда действовала с оглядкой на США. Однако куда более важной мотивацией в ярой антироссийской и проукраинской позициях властей Японии стала проблема Тайваня, считает руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.



- Лейтмотив "сегодня Украина, завтра Восточная Азия" постоянно сквозит в выступлениях Кисиды. Япония действительно очень озабочена тем, что происходит вокруг Тайваня, и боится военных действий между США и Китаем, ведь Токио будет неизбежно втянут в этот конфликт. Поэтому мотив здесь у Японии такой: надо наказать Россию за Украину, чтобы Китаю неповадно было так же поступать с Тайванем, - пояснил эксперт "Известиям".



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К слову, аналогии, проводимые между событиями на Украине и тем, что может случиться на Тайване, полюбились не только японскому лидеру. Весь последний год, к вящему раздражению Китая, тот же тезис не раз повторял и генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Отчасти недружественный настрой к России японского премьера оказался мотивирован и разочарованием, которое наступило в двусторонних отношениях Москвы и Токио, добавил Валерий Кистанов. Связи России и Японии уже шли по наклонной после схода с политической сцены Синдзо Абэ, но украинские события еще больше обострили противоречия. Ровно год назад Москва заявила о том, что не намерена продолжать переговоры с японцами по мирному договору, пояснив это недружественной политикой Токио. И это окончательно обрубило и без того хрупкие надежды Японии когда-либо решить территориальный вопрос.



Наконец, свою лепту в проукраинскую и антироссийскую линию властей в Токио внесло общественное мнение. Согласно опросу, проведенному правительством и обнародованному в начале февраля этого года, число японцев, которые "не испытывают дружеских чувств" по отношению к России, достигло рекордных 94,7% (годом ранее таковых было меньше, но тоже большинство - 86,4%).



- У Кисиды неважно обстоят дела на внутриполитической арене - рейтинг его низкий, обсуждается даже вопрос о том, не провести ли досрочные выборы. Сейчас он наберет очки на внешней арене, поездка в Киев будет встречена японским общественным мнением хорошо, что позволит ему поднять свой рейтинг внутри страны. У него такие расчеты есть, - заметил Валерий Кистанов.



Отношение стран Азии



На этом фоне вполне ожидаемо, что украинская тема с антироссийским уклоном станет одной из главных и на майском саммите "Большой семерки", который примет город Хиросима - как раз от него Фумио Кисида избирался в парламент. Японский лидер, к слову, уже пообещал использовать свое председательство в G7 для содействия ядерному разоружению.



Как уже не раз подчеркивали российские политики и дипломаты, принципиальная позиция страны состоит в недопустимости ядерной войны. При этом в России не забывали выражать и логичное удивление "забывчивостью" Токио относительно того, кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте, и того факта, что единственное государство, размещающее ядерное оружие за пределами своей национальной территории, - США. Источник - Известия

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