Из-за отъезда президента Тайвань приготовился "ко всем шагам" Китая, - А.Яшлавский

11:01 22.03.2023

Пекин недоволен планами главы острова побывать в США



Тайвань готов "ко всем шагам" Китая, пока президент Цай Инвэнь будет находиться за границей. Глава острова собирается посетить своих союзников в Западном полушарии – Гватемалу и Белиз – на следующей неделе, а также сделает остановку в США, после того как Гондурас заявил, что установит "официальные отношения" с Китаем, что означает разрыв дипломатических связей с Тайбэем.



У министерства обороны Тайваня есть планы действий на случай непредвиденных обстоятельств на случай любых действий Китая во время визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США и Центральную Америку, заявил заместитель министра обороны По Хорнхуэй перед отъездом Цай на следующей неделе.



Китай, который претендует на Тайвань как на свою собственную территорию, провел крупномасштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг острова в августе прошлого года после визита в Тайбэй тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.



Тайваньская президент Цай планирует посетить дипломатических союзников Тайбэя Гватемалу и Белиз в рамках поездки, которая начнется на следующей неделе, но по дороге она остановится в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, пишет The Guardian.



Ожидается, что во время пребывания в Калифорнии она встретится с нынешним спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, что является самым чувствительным этапом поездки, хотя администрация президента Тайваня во вторник отказалась подтвердить, что это произойдет.



Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах заседания парламента, вероятно ли, что Китай проведет больше учений, когда Цай будет за границей, замминистра обороны По сказал, что вооруженные силы готовы к этому.



"Когда дело доходит до того, что китайские коммунисты делали в прошлом, министерство обороны может разобраться в этом и рассмотрит худший сценарий", - сказал он.



"Во время зарубежного визита президента у министерства обороны есть планы действий на случай непредвиденных обстоятельств на все действия Китая", - добавил По, отказавшись сообщить подробности.



Соединенные Штаты заявили, что у Китая нет причин реагировать на поездку президента Цай, заявив, что такие транзиты через американскую территорию являются рутинными и случались много раз раньше.



Китай, который осудил запланированную президентом Цай остановку в США, продолжает свою военную деятельность вокруг Тайваня с августа, хотя и в значительно меньших масштабах, отмечает The Guardian.



Цай Иньвэнь отправится с Тайваня 29 марта в 10-дневную поездку, остановившись в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе по пути в страны Центральной Америки и обратно, сообщили власти острова во вторник.



Белиз и Гватемала - две из всего лишь 14 стран, которые официально признают Тайвань, а не Китайскую Народную Республику, и поездка Цай Инвэнь происходит после того, как Гондурас ранее в этом месяце заявил, что он передаст признание Пекину.



Во время своего турне президент Цай встретится со своим гватемальским коллегой Алехандро Джамматтеи и премьер-министром Белиза Джонни Брисеньо, сообщило тайваньское министерство иностранных дел.



Во вторник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подтвердил, что его страна выступает против встречи Цай Инвэнь с официальными лицами США. "Мы решительно выступаем против любой формы официальных обменов между США и Тайванем, - заявил он на брифинге для прессы в Пекине. - Китай сделал заявления США в этом отношении".



В Вашингтоне представитель Госдепартамента Ведант Патель преуменьшает значение транзита Цай Инвэнь через США и сказал, что для тайваньских высокопоставленных лиц нормально встречаться с членами Конгресса или проводить публичные мероприятия во время остановок в Соединенных Штатах.



"Транзиты осуществляются с учетом безопасности, комфорта, удобства и достоинства пассажира и соответствуют нашей политике "Одного Китая", которая также остается неизменной", - отмечает Патель.



При этом, напоминает The Guardian, Вашингтон является одним из ключевых глобальных союзников Тайваня и его крупнейшим поставщиком оружия, несмотря на то, что сам в 1979 году отказался от дипломатического признания Тайбэя в пользу Пекина.



Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пообещал посетить Тайвань, но остановка Цай в США может дать ему возможность избежать потенциально взрывоопасной поездки.



Поездка Цай приходится на критический момент для Тайваня, после того как президент Гондураса Сиомара Кастро заявила на прошлой неделе, что ее страна установит "официальные отношения" с Китаем. Латинская Америка стала ключевым полем дипломатической битвы для Китая и Тайваня после окончания гражданской войны в 1949 году.



Шаг Гондураса, который привел бы к разрыву давних официальных связей с Тайванем, последовал за переговорами между ним и Китаем о строительстве плотины гидроэлектростанции в стране. Ранее другие страны региона - Никарагуа, Сальвадор, Панама, Доминиканская Республика и Коста-Рика - в последние годы отказались от официальных отношений с Тайванем и перешли на дипломатическое признание Пекина.



Андрей Яшлавский