 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дело "Прогресса". Действующий укр-деп Гео Лерос конкретно обвинил Зеленского и Ермака в коррупции
11:53 22.03.2023

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак присвоили из госбюджета крупную сумму при оборонных закупках. Об этом заявил нардеп Гео Лерос.

Он сообщил, что в 2022 году Минобороны через компанию "Прогресс" приобрело снаряды болгарского производства.

"Переплата на этих трех контрактах составила 6,7 миллиарда гривен - 170 миллионов евро ушли кому-то в карман. Мы понимаем, что эти деньги ушли в карман ОПГ Ермака и Зеленского", - заявил депутат. Такие выводы он сделал на основании контрактов Минобороны Украины, которые попали в его распоряжение.

По словам Лероса, в документах есть "много интересного". В частности, через то же предприятие "Прогресс" были закуплены боеприпасы по цене в два-три раза больше рыночной. Эту компанию курирует экс-замминистра оборон Александр Миронюк. Гео Лерос утверждает, что он является приближенным Ермака.

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Депутат Рады также назвал Зеленского и главу его офиса "отцами коррупции" на Украине. Он напомнил, что до участия в закупках "Прогресса", Минобороны покупало оружие по рыночной стоимости.

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Лерос Гео (наст. фамилия - Курихян), армянин, уроженец Киева, 1989 г.р., образование - 5 месяцев "Berlin Film Academy", есть диплом "Академии адвокатуры Украины" (фейковый).
Начинал как режиссер и оператор съемки коммерческого видео (свадьбы, порно и пр.), входил в банду известных Киевских "черных риэлтеров", затем занимался пиар-проектами настенных росписей и съемкой различных пиар-роликов (с участием главы МВД Авакова).
На парламентских выборах 2019 года стал депутатом по спискам политической партии "Слуга народа", формально в партии не состоял. В Верховной Раде стал заместителем председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, получил известность публичной дракой с депутатом Бужанским и матерными оскорблениями (на русском языке) вице-премьерши Верещук. В 2020 опубликовал видео, на котором глава офиса Президента Ермак брал взятку.

Источник - МК
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