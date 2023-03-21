 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США больше не единственный приоритет для Саудовской Аравии, - А.Адрианов
14:02 22.03.2023

В интервью отраслевому изданию Energy Intelligence саудовский министр энергетики сделал ряд заявлений, касающихся потолка цен на нефть. По словам Абдель-Азиза бен Сальман Аль Сауда, Эр-Рияд откажется продавать нефть странам, которые гипотетически могли бы установить потолок цен на саудовскую нефть. В контексте введенного ранее потолка цен на нефть из России это заявление привлекло значительное внимание СМИ и экспертов. Однако саудовский министр уже не первый раз жестко высказывается по поводу попыток вмешательства в установление цен на нефтяном рынке. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.

ОПЕК+ и цены на нефть

5 октября 2022 года на первой после пандемии очной встрече министров ОПЕК+ Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд привлек внимание всего мира, комментируя решение блока нефтедобывающих стран понизить добычу на 2 млн баррелей в день.

Против подобного решения не раз высказывались США, ожидавшие, что ОПЕК+, наоборот, увеличит добычу или оставит ее на прежнем уровне. Это должно было привести к снижению цен на нефть и, таким образом, дать дополнительные очки администрации демократов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. В Эр-Рияде знали о возможной реакции Вашингтона на решение о снижении добычи, однако все равно поступили по-своему.

На пресс-конференции по итогам заседания министров Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд объяснил решение картеля, главную роль в котором играют Саудовская Аравия и Россия, общими интересами нефтяного рынка.

По его словам, ОПЕК+ хотел дать ключевым игрокам базовые ориентиры для выстраивания стратегии в условиях значительной нестабильности в политической и экономической сфере по всему миру.

В интервью Energy Intelligence саудовский министр озвучил те же аргументы: установление потолка цен на нефть ведет к "значительной волатильности и нестабильности". Схожим образом он высказался и относительно проекта NOPEC – закон с подобным названием не первый год пытаются принять в США с целью ограничить влияние ОПЕК на нефтяной рынок. По словам министра, подобные инициативы создают лишь "новые слои риска и нестабильности" в период, когда вся отрасль нуждается в четких ориентирах на будущее.

Национальные интересы

За заявлениями о несоблюдении потолка цен на нефть многие эксперты увидели стремление "помочь" России. Но Саудовская Аравия лишь следует своим интересам. Учитывая, что нефть составляет около 80 % ее экспорта, стабильность цен на "черное золото" играет для королевства ключевую роль.

Экономика страны неустойчива к нефтяным шокам, и в периоды низких цен на нефть Саудовская Аравия была вынуждена фактически жить в долг и сокращать множество социальных программ. После 2017 года, когда в стране был проведен ряд экономических и фискальных реформ, саудовская экономика стала еще больше зависеть от нефти. При этом большинство громких проектов по диверсификации и созданию инновационных городов будущего пока находятся на стадии реализации.

С начала марта цены на нефть успели опуститься с 85 до 73 долл. за баррель. В то же время, по различным данным, для баланса бюджета в этом году Эр-Рияду необходимо поддерживать уровень цен на уровне от 69 до 76 долл. А в 2021 году доходы от нефти составили 73% бюджетных поступлений королевства – именно поэтому сохранение высоких цен на нефть имеет жизненно важное значение для Эр-Рияда. Установление потолка может привести к его банкротству.

Саудовская политика, таким образом, ориентирована на национальные интересы. Однако в США рассматривают ее в глобальном контексте, считая, что соглашение ОПЕК+ о снижении добычи, а также несоблюдение рядом стран потолка цен фактически помогает России.

В Вашингтоне также негативно оценивают нейтральную политику королевства в отношении украинского кризиса и призывают его оказать большую поддержку Киеву. Однако 2022 год показал, что политика королевства претерпела значительные изменения.

Альянс с США больше не является первым приоритетом: в королевстве понимают, что в формирующемся многополярном мире их роль снижается.

Недавняя нормализация отношений КСА с Ираном, осуществленная при посредничестве Китая и содействии России, ярко это демонстрирует. Кроме того, американские интересы стали слишком часто идти вразрез с саудовскими. Вашингтон также перестал удовлетворять ожиданиям Эр-Рияда по обеспечению национальной безопасности: серьезного ответа на атаки хуситов и Ирана на саудовские НПЗ в 2019 году не последовало.

Теперь Саудовская Аравия ориентируется лишь на свои интересы, а они требуют сохранения стабильных и высоких цен на нефть, что невозможно при введении потолка. Саудовская позиция, таким образом, совпадает с российской и в целом с позицией всех поставщиков нефти, в том числе и из числа стран ЕАЭС. Введение потолка цен на российскую нефть может создать негативный прецедент, который используют страны – импортеры нефти. В Эр-Рияде это понимают и ясно дают понять в ответ, что не потерпят ограничений – так саудовцы и дают ориентиры мировому рынку, и следуют национальным интересам.

Источник - ia-centr.ru
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