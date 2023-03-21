Скончалась судья Верховного суда Кыргызстана Динара Бекбоева

14:03 22.03.2023

21 марта скончалась судья Верховного суда Бекбоева Динара Мукашевна, сообщили близкие.



Она родилась 26 декабря 1954 года. Свою трудовую деятельность начала с должности секретаря судебного заседания Тонского районного суда. Более 40 лет проработала в органах юстиции и судебной системы.



Похороны состоятся 23 марта в городе Каракол.