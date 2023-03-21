 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.03.2023
14:25  Китай тянет время с "Силой Сибири – 2" по двум причинам, - "Взгляд"
14:07  "Знание – сила": образовательные проекты Турции в Центральной Азии
14:05  Новые правила газового рынка Центральной Азии, - Е.Беличков
14:03  Скончалась судья Верховного суда Кыргызстана Динара Бекбоева
14:02  США больше не единственный приоритет для Саудовской Аравии, - А.Адрианов
13:59  Раскрыта суть совместного заявления России и Китая - пощечина США
11:53  Дело "Прогресса". Действующий укр-деп Гео Лерос конкретно обвинил Зеленского и Ермака в коррупции

11:01  Из-за отъезда президента Тайвань приготовился "ко всем шагам" Китая, - А.Яшлавский
10:05  Кисида и в Киеве. Что связывает Японию с Украиной?
09:39  Париж - в огне, но списывать Макрона пока рано, - Дэвид Андельман
09:20  Зеленского могут заставить выполнить план Си. Но нужно ли это России? - СП
09:06  За что отправлен в отставку "Нефтяной царь" Венесуэлы? - НГ
09:03  Иранская элита теряет верных стражей, - Игорь Субботин
00:59  Турция отказалась от полного восстановления поставок в РФ санкционных товаров
00:58  Российские ученые утверждают, что обнаружили и расшифровывают послание из созвездия Большого Пса
00:47  Новым послом Англии в Туркмении назначен Стив Конлон
00:36  Судей МУС надо не просто обругать, а поймать и определить на Колыму
00:10  Российская спутниковая навигация получит поддержку из КНР
00:09  Могут ли США взорвать сотрудничество Москвы и Пекина?
Вторник, 21.03.2023
19:59  Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода "Сила Сибири – 2"... Кроме цены и сроков?
18:58  Унижение иерархов УПЦ перед Зеленским закончилось закрытием доступа к Лавре
16:27  Нефтегазовое сотрудничество России и Ирана прозрачным не будет
16:24  К российско-китайскому саммиту США относятся параноидально, - М.Бхадракумар
16:23  Эрдоган не друг Путину. Но у "турецкого султана" есть важное для России достоинство
16:18  Украинский тупик США, - Ростислав Ищенко
16:11  В кыргызском Таласе открыли памятник Манасу за 10 миллионов сомов
16:09  Каким будет "Новый Ташкент"? Обнародованы кадры проекта
16:05  Казахстан антисоветский: лжепророки деколонизации, - Сергей Кожемякин
15:14  Дружба России и Китая вызвала у США шок, - "Взгляд"
14:54  Путин и Си Цзиньпин заключили "кровный союз": прояснились первые итоги саммита, - М.Ростовский
13:08  Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории, - Тимофей Бордачев
12:51  Особо опасен для лохов. Как мутировал майдановирус, - Дм.Выдрин
12:38  Релокация и/в Казахстан. Ждать нельзя работать, - Р.Рысмамбетов
11:18  Виды на нового Казпремьера, - Данияр Ашимбаев
10:55  Румыния влезет в военную авантюру в Бессарабии (экс-Молдове)? - Виталий Трофимов
10:51  Политика не терпит слабости, - Ирина Алкснис
10:44  Чем опасен пантюркизм для Таджикистана? - Парвиз Муллоджанов
10:39  Потолок цен на нефть оставил Запад в дураках, - СП
08:47  Мирный план по Украине, чудо и новые выборы: главное из встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, - КП
08:32  Во второй тур президентских выборов в Черногории вышли прозападный диктатор Джуканович и "соросенок" Милатович
02:55  Девятое китайское: зачем Си Цзиньпин прибыл в Россию, - "Известия"
02:54  Взять на Urals: эксперты спрогнозировали восстановление нефтяных котировок
02:51  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
02:03  Умер последний из советских летчиков, бомбивших Берлин, Василий Решетников
02:01  Экс-президент США Барак Обама выступит с собственным шоу в Европе
01:59  Китай строит "Великую стальную стену"
00:52  В Афганистане эмират не справляется с халифатом, - А.Серенко
00:51  Три козыря Аркадага, - Кумуш Байриева
00:47  Могущество империи против химеры национализма, - Александр Дугин
00:11  Министр нефти Венесуэлы эль-Айссами подал в отставку из-за антикоррупционного расследования
00:09  Ситуация на Ближнем Востоке стремительно меняется, - Рами Аль-Шаер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Новые правила газового рынка Центральной Азии, - Е.Беличков
14:05 22.03.2023

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГАЗОВОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ТУРКМЕНИСТАН ОСТАЕТСЯ "МЛАДШИМ ПАРТНЕРОМ"

Россия переориентирует газовый экспорт с Европы на Азию. Страны региона не только получают возможность преодолеть кризис, вызванный нехваткой ресурсов, но и встроиться в цепочку поставок для крупнейших потребителей газа. О перспективах российской диверсификации и газовых интересах стран Центральной Азии Ia-centr.ru рассказал экономист, член научного совета АНО "Афанасий Никитин" Александр Караваев.

- С конца прошлого года эксперты говорят о развитии новых путей экспорта российских углеводородов. Какова ситуация в газовой отрасли?

- Сейчас северо-западное направление российского экспорта, которое формировалось за счет поставок в Европу – через Украину и по северным потокам, – переключается на южные трубопроводы – "Турецкий поток" и регион Каспия. В теории речь может идти о создании газового хаба в самой Турции, но она и так может получать большие объемы газа напрямую из России.

Еще перед Новым Годом обсуждались поставки через Казахстан и Узбекистан, чтобы добываемый там газ отправлять в Китай. Роль регионального хаба для продвижения российского газа на внешние рынки может играть и Туркменистан. Но есть инфраструктурные ограничения: Каспийский регион не обустроен современной магистральной сетью доставки. Та, что есть, не вполне подходит для нынешних задач, ее придется использовать в реверсном режиме.

Сейчас "Газпром" стремится согласовать интересы местных газовых рынков и понять, какие проекты стоит осуществить для диверсификации российского экспорта. Так, сохраняется интрига, как будет организовано взаимодействие России и Туркменистана. Возможно, будет использоваться газ крупных туркменских месторождений, который товарно будет проходить как российский.

На данный момент есть возможность поставлять туркменский газ в Иран, а через него – в Турцию и Азербайджан. Энергетическое ведомство в Тегеране объявило, что Иран располагает техническими возможностями для прокачки 36 миллиардов кубометров туркменского газа. Это не значит, что каждый год в Иран поступает именно столько – реальные объемы могут быть значительно меньше, но, вероятно, в стране есть необходимая базовая инфраструктура.

Помимо этого, необходимо техническое сопровождение: полноценная работа компрессорных станций и электротехнических средств регулирования, а самое главное – налаженные логистические маршруты. Предполагается, что через транспортную сеть Центральной Азии российский газ будет доведен до мало- и крупнотоннажных терминалов сжижения в Иране или в портах Персидского залива, чтобы затем он мог выйти на мировые рынки. Но терминалы еще не построены, их нужно создавать буквально с этого года. Единственная российская компания, способная построить их, – "НОВАТЭК" – находится под санкциями.

Этот вопрос потребует комплексного решения с участием ряда стран: помимо государств Персидского залива, здесь возможно подключение Индии или азербайджанской компании SOCAR, у которой есть интересы по поставкам газа в Пакистан. "Газпром" мог бы обеспечивать коммерческое и инфраструктурное взаимодействие всей группы стран, которые будут осуществлять цепочку передачи.

- С чем связан нынешний интерес Туркменистана к стратегии диверсификации российского экспорта?

- В отличие от России и "Газпрома", Ашхабад никогда не был самостоятельным игроком на внешних рынках. Когда речь идет о туркменском газе, всегда нужно помнить о межгосударственных связках. В случае со строительством газопровода в сторону Пакистана и Индии это связка Туркменистан - Афганистан, при выходе в Персидский залив возникает вопрос о взаимодействии с Ираном. В 2000-х годах Ашхабад выходил на рынок Украины через "Газпром" и "Росукрэнерго".

Учитывая особенности географии, Ашхабад всегда оказывается в положении "младшего партнера". Он сильно зависит от посредников - стран-транзитеров своего газа и ожидает от любого партнерства новых возможностей. Это могут быть прямые доходы от экспорта газа или привлечение инвестиций.

В случае, допустим, с Китаем предполагается, что объемы китайских закупок туркменского газа будут гасить кредиты, выданные со стороны КНР: рассчитывать на живые деньги приходится во вторую очередь.

Поэтому сейчас, конечно, Ашхабаду интересно: а что им предложит "Газпром"? Коль скоро взаимодействие Туркменистана и России получается организовать, вероятно, договоренности достигают результатов.

- Что конкретно Ашхабад может получить от Москвы и в чем он нуждается?

На сегодня в Туркменистане существуют ограничения развития газовой отрасли. Есть невыполненные задачи, требующие внутреннего инвестирования. Туркменистан не завершил газификацию регионов, притом что численность населения в стране превышает 6 млн человек. Газифицировать регионы на 100 % очень трудно, даже если будут высокие показатели внутреннего снабжения.

Страна также нуждается в модернизации коммунальных сетей разного типа - как внутрипоселковых, так и систем, доводящих топливо от месторождений и газокомпрессорных станций до населенных пунктов. Уже много лет в Туркменистане планово идут замены стальных трубопроводов на пластиковые местного производства - развитая мало- и среднетоннажная нефтехимия позволяет производить большой объем таких труб. Все это требует расходов, которые не станут для туркменской экономики зоной высокой маржинальности.

Поэтому Ашхабад стремится к наращиванию экспортных мощностей - это принесет реальные доходы, но также потребует инвестиций. Экспортная инфраструктура нуждается в модернизации - это стало понятно, когда из-за похолодания в Туркменистане произошли сбои поставок в Узбекистан.

Так, в Туркменистане нет крупных подземных газохранилищ - это одна из задач, которую предлагает реализовать Ашхабаду "Газпром". Такие хранилища нужны как для внутреннего пользования, так и для аккумуляции резервов экспортных поставок - что необходимо в рамках стратегии создания туркменского хаба для продвижения российского газа на внешние рынки.

Наиболее перспективная для Туркменистана группа месторождений называется "Галкыныш" - речь о десятках триллионов кубометров газа, пока мало задействованных в производстве. Чтобы постепенно вывести этот газ на внешние рынки, потребуется целый комплекс работ с многомиллиардными вложениями.

Ашхабад ищет инвесторов для обустройства инфраструктуры в группе дружественных стран. Среди вероятных партнеров, обладающих необходимыми финансовыми и технологическими возможностями, – Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты. В этом проекте также может идти речь о связке с Россией.

Евгений Беличков

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679483100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ
- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
- Предварительная оценка выборов 19 марта
- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
- Фактор добрососедства
- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  