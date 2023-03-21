Новые правила газового рынка Центральной Азии, - Е.Беличков

14:05 22.03.2023

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГАЗОВОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ТУРКМЕНИСТАН ОСТАЕТСЯ "МЛАДШИМ ПАРТНЕРОМ"



Россия переориентирует газовый экспорт с Европы на Азию. Страны региона не только получают возможность преодолеть кризис, вызванный нехваткой ресурсов, но и встроиться в цепочку поставок для крупнейших потребителей газа. О перспективах российской диверсификации и газовых интересах стран Центральной Азии Ia-centr.ru рассказал экономист, член научного совета АНО "Афанасий Никитин" Александр Караваев.



- С конца прошлого года эксперты говорят о развитии новых путей экспорта российских углеводородов. Какова ситуация в газовой отрасли?



- Сейчас северо-западное направление российского экспорта, которое формировалось за счет поставок в Европу – через Украину и по северным потокам, – переключается на южные трубопроводы – "Турецкий поток" и регион Каспия. В теории речь может идти о создании газового хаба в самой Турции, но она и так может получать большие объемы газа напрямую из России.



Еще перед Новым Годом обсуждались поставки через Казахстан и Узбекистан, чтобы добываемый там газ отправлять в Китай. Роль регионального хаба для продвижения российского газа на внешние рынки может играть и Туркменистан. Но есть инфраструктурные ограничения: Каспийский регион не обустроен современной магистральной сетью доставки. Та, что есть, не вполне подходит для нынешних задач, ее придется использовать в реверсном режиме.



Сейчас "Газпром" стремится согласовать интересы местных газовых рынков и понять, какие проекты стоит осуществить для диверсификации российского экспорта. Так, сохраняется интрига, как будет организовано взаимодействие России и Туркменистана. Возможно, будет использоваться газ крупных туркменских месторождений, который товарно будет проходить как российский.



На данный момент есть возможность поставлять туркменский газ в Иран, а через него – в Турцию и Азербайджан. Энергетическое ведомство в Тегеране объявило, что Иран располагает техническими возможностями для прокачки 36 миллиардов кубометров туркменского газа. Это не значит, что каждый год в Иран поступает именно столько – реальные объемы могут быть значительно меньше, но, вероятно, в стране есть необходимая базовая инфраструктура.



Помимо этого, необходимо техническое сопровождение: полноценная работа компрессорных станций и электротехнических средств регулирования, а самое главное – налаженные логистические маршруты. Предполагается, что через транспортную сеть Центральной Азии российский газ будет доведен до мало- и крупнотоннажных терминалов сжижения в Иране или в портах Персидского залива, чтобы затем он мог выйти на мировые рынки. Но терминалы еще не построены, их нужно создавать буквально с этого года. Единственная российская компания, способная построить их, – "НОВАТЭК" – находится под санкциями.



Этот вопрос потребует комплексного решения с участием ряда стран: помимо государств Персидского залива, здесь возможно подключение Индии или азербайджанской компании SOCAR, у которой есть интересы по поставкам газа в Пакистан. "Газпром" мог бы обеспечивать коммерческое и инфраструктурное взаимодействие всей группы стран, которые будут осуществлять цепочку передачи.



- С чем связан нынешний интерес Туркменистана к стратегии диверсификации российского экспорта?



- В отличие от России и "Газпрома", Ашхабад никогда не был самостоятельным игроком на внешних рынках. Когда речь идет о туркменском газе, всегда нужно помнить о межгосударственных связках. В случае со строительством газопровода в сторону Пакистана и Индии это связка Туркменистан - Афганистан, при выходе в Персидский залив возникает вопрос о взаимодействии с Ираном. В 2000-х годах Ашхабад выходил на рынок Украины через "Газпром" и "Росукрэнерго".



Учитывая особенности географии, Ашхабад всегда оказывается в положении "младшего партнера". Он сильно зависит от посредников - стран-транзитеров своего газа и ожидает от любого партнерства новых возможностей. Это могут быть прямые доходы от экспорта газа или привлечение инвестиций.



В случае, допустим, с Китаем предполагается, что объемы китайских закупок туркменского газа будут гасить кредиты, выданные со стороны КНР: рассчитывать на живые деньги приходится во вторую очередь.



Поэтому сейчас, конечно, Ашхабаду интересно: а что им предложит "Газпром"? Коль скоро взаимодействие Туркменистана и России получается организовать, вероятно, договоренности достигают результатов.



- Что конкретно Ашхабад может получить от Москвы и в чем он нуждается?



На сегодня в Туркменистане существуют ограничения развития газовой отрасли. Есть невыполненные задачи, требующие внутреннего инвестирования. Туркменистан не завершил газификацию регионов, притом что численность населения в стране превышает 6 млн человек. Газифицировать регионы на 100 % очень трудно, даже если будут высокие показатели внутреннего снабжения.



Страна также нуждается в модернизации коммунальных сетей разного типа - как внутрипоселковых, так и систем, доводящих топливо от месторождений и газокомпрессорных станций до населенных пунктов. Уже много лет в Туркменистане планово идут замены стальных трубопроводов на пластиковые местного производства - развитая мало- и среднетоннажная нефтехимия позволяет производить большой объем таких труб. Все это требует расходов, которые не станут для туркменской экономики зоной высокой маржинальности.



Поэтому Ашхабад стремится к наращиванию экспортных мощностей - это принесет реальные доходы, но также потребует инвестиций. Экспортная инфраструктура нуждается в модернизации - это стало понятно, когда из-за похолодания в Туркменистане произошли сбои поставок в Узбекистан.



Так, в Туркменистане нет крупных подземных газохранилищ - это одна из задач, которую предлагает реализовать Ашхабаду "Газпром". Такие хранилища нужны как для внутреннего пользования, так и для аккумуляции резервов экспортных поставок - что необходимо в рамках стратегии создания туркменского хаба для продвижения российского газа на внешние рынки.



Наиболее перспективная для Туркменистана группа месторождений называется "Галкыныш" - речь о десятках триллионов кубометров газа, пока мало задействованных в производстве. Чтобы постепенно вывести этот газ на внешние рынки, потребуется целый комплекс работ с многомиллиардными вложениями.



Ашхабад ищет инвесторов для обустройства инфраструктуры в группе дружественных стран. Среди вероятных партнеров, обладающих необходимыми финансовыми и технологическими возможностями, – Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты. В этом проекте также может идти речь о связке с Россией.



Евгений Беличков