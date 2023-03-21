Китай тянет время с "Силой Сибири – 2" по двум причинам, - "Взгляд"

14:25 22.03.2023

Китай тянет время с "Силой Сибири – 2" ради большой скидки

"Сила Сибири-2" поможет перекинуть газ из Европы в Китай

22 марта 2023, Ольга Самофалова

Когда в 2014 году Запад ввел первый пакет санкций против России, с Китаем был подписан исторический контракт на строительство газопровода "Сила Сибири". Это было сенсационное событие, которое разрушило планы изолировать Россию. С тех пор с Китаем обсуждается проект строительства "Силы Сибири – 2". Время для новой исторической сделки пришло, однако ее все нет. Почему?



Лидеры России и Китая согласовали почти все параметры обсуждения строительства газопровода "Сила Сибири – 2", сообщил президент РФ Владимир Путин. Газопровод должен проходить по территории Монголии и поставлять 50 млрд кубометров газа в год.



Спрос на российский газ со стороны Китая постоянно увеличивается. В 2022 году поставки по "Силе Сибири" в Китай достигли рекордных 15,5 млрд кубов. Газпром регулярно отчитывается о новых рекордах суточных отборов газа. К 2025 году объемы, вероятно, планируется увеличить до 38 млрд кубометров в год за счет строительства "Силы Сибири – 2".



К 2030 году расчетный объем газа составит не менее 98 млрд кубометров. Плюс еще 100 млн тонн сжиженного газа, рассказал Владимир Путин.



Однако исторический коммерческий контракт во время трехдневного визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина не подписан. Почему и что это означает?



"И маршрут, и объемы требований, и технические параметры были уже давно согласованы. Основной проблемой, почему стороны так долго договаривались, был вопрос о ценах. Китай считает, что чем сложнее ситуация у Газпрома на европейском рынке, тем больше он должен выиграть в рамках подписания контракта.



Пекин считает, что время на его стороне. Однако Россия пытается показать, что это не совсем так", – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Безусловно, из-за проблем с газопроводами Россия столкнулась с резким снижением запасов газа в ЕС. Однако перенаправить объемы газа с европейского рынка на другие рынки технически тяжело.



Однако в Китае есть веские причины не затягивать вопрос с увеличением объема газа из России. "Китаю тоже важно не упускать время, потому что темпы роста конфронтации с США усиливаются. Если США ранее вводили санкции против Китая раз в год, то теперь каждый месяц. Со стороны США звучит более воинственная риторика, а самое главное – теперь она звучит и со стороны Европы", – считает эксперт.



Сколько у Пекина времени до пикового обострения конфликта с США – вопрос открытый.



"Китай должен понимать, что когда начнется острая фаза конфликта с США, появятся огромные риски того, что Запад устроит им ресурсный голод.



США уже показали, как они могут разрушать энергетическую инфраструктуру и винить в этом активистов другой страны. Это подталкивает Пекин к тому, чтобы подписывать новые контракты на поставку газа с теми странами, кто готов обеспечить безопасные поставки. Это может сделать Россия. Мы можем поставить даже больше 50 млрд кубов, так как мощностей по добыче найдется еще на 200 млрд кубов сверху", – отмечает эксперт ФНЭБ.



Таким образом, отсутствие коммерческого контракта может объясняться двумя причинами. Первая причина: Китай думает, что у него еще есть немного времени, чтобы выжать лучшую цену у Москвы. Вторая причина: Пекин хочет подписать новый контракт во время приезда Владимира Путина в этом году в Китай. "Возможно, для Китая важно, чтобы не китайцы приехали за газом в Россию, а Москва как бы привезла газ им. По крайней мере, исторический контракт по "Силе Сибири – 1" был подписан именно в Пекине в мае 2014 года. Тогда прошла первая волна санкций против России, и Запад говорил, что России деваться некуда", – обвиняет Юшков.



Первый газ по "Силе Сибири – 1" пошел в декабре 2019 года, спустя почти пять лет. Однако второй проект будет реализован, скорее всего, быстрее. Потому что для "Силы Сибири – 2" не надо разрабатывать месторождения с нуля, ресурсная база уже готова, в отличие от первого проекта. Осталось построить только линейные газопроводы и пустить по ним газ.



"Всю линейку труб мы делаем сами и в больших объемах. Поэтому построить газопровод – проблем нет. По эксплуатации газопровода тоже все делаем сами. На строительство уйдет несколько лет", – говорит Юшков.



Единственная проблема, которая может возникнуть, это отечественные турбины "Ладога" для газокомпрессорных станций. Сами турбины производят в России, однако некоторые элементы в них могут быть импортными. А по новым санкциям в Россию запрещено поставлять даже элементы энергетического оборудования, что, возможно, может отразиться на турбинах, которые производятся в России. "Однако думаю, что с газокомпрессорными станциями в итоге тоже проблем не будет. Ведь газопровод, скорее всего, заработает не сразу на полную мощность в 50 млрд кубов, объемы поставок и мощности газокомпрессорных станций тоже будут увеличиваться постепенно, например, на 10 млрд кубов каждый год", – считает Юшков.



Конечно, полноценно заместить рынок Европы "Сила Сибири – 2" не сможет. По ней пойдет 50 млрд кубометров в год, тогда как в Европу до 2022 года шло под 160 млрд кубометров в год и больше. "Однако



это будут первые объемы, которые России удастся перенаправить с европейского рынка на азиатский.



"Сила Сибири – 1" изначально не должна была стать заменой европейскому рынку, так как ресурсные базы разные. А вот у "Силы Сибири – 2" ресурсная база одинаковая с европейским рынком, поэтому это уже полноценная замена европейскому рынку", – заключает собеседник.