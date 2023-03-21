Касым-Жомарт Токаев: Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом

15:46 22.03.2023

Пресс-служба главы государства Касыма-Жомарта Токаева опубликовала его поздравления по случаю праздника Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, этот день издревле олицетворяет такие ценности, как обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его "Ұлыстың ұлы күні".



"Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы!



...В основе праздника лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи. Сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником. В эти дни на первый план выходят такие качества, как милосердие, сострадание, стремление к созиданию, способствующие укреплению единства и солидарности в нашей стране.



Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехом! Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! С праздником Наурыз мейрамы!" – сказал президент.



Как сообщали ранее, накануне 21 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии Наурыз в столице на площади у монумента "25-летие Независимости" и выступил с речью.



Пресс-служба президента ранее также необычно поздравила казахстанцев с праздником, опубликовав красочный видеоролик в Telegram-канале.



Отметим, что Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня – 21-23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству, считаются выходными, нерабочими.



Елена Вебер