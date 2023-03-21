Сообразить на четверых: Канада с США задумали новый альянс против КНР и РФ

16:50 22.03.2023 К объединению могут присоединиться Япония и Южная Корея



Ксения Логинова



Оттава захотела противостоять Москве и Пекину с помощью Вашингтона, Сеула и Токио. Для этого канадские власти предложили создать соответствующую структуру с участием четырех стран, своего рода "азиатскую версию НАТО". Эта инициатива напоминает диалог по безопасности QUAD, в который входят Австралия, Индия, США и Япония. В Китае уже предупредили, что такая затея "обречена на провал". Что уже предприняли эти страны для противодействия России и КНР и каковы шансы у нового альянса - разбирались "Известия".



С новой инициативой



"Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества с участием Японии, Южной Кореи и США для противодействия Китаю и России", - написало агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.



По их сведениям, канадские власти сообщили об этом премьер-министру Японии Фумио Кисиде в январе 2023 года, когда он посещал Оттаву. Как отмечает агентство, "расширение трехстороннего механизма с участием США и их ключевых союзников в регионе поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в Тихоокеанском регионе".



Американские власти поддержали канадский план по углублению сотрудничества с Токио и Сеулом, отметив, что в последнее время двусторонние отношения между Японией и Южной Кореей улучшаются.



Администрация южнокорейского лидера Юн Сок Еля проводит политику, направленную на налаживание контактов с Токио. В начале марта МИД страны выступил с планом по урегулированию одного из главных споров между двумя странами - вопроса компенсаций жертвам принудительного труда в годы японской оккупации. После этого состоялся саммит лидеров двух государств, на котором они объявили меры по нормализации двусторонних отношений.



Позднее, 21 марта, Сеул уведомил Токио о восстановлении в полной мере сотрудничества по обмену разведданными (GSOMIA). Соглашение между государствами было подписано еще в 2016 году, однако через три года занимавший тогда пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин прекратил действие договора в ответ на экспортные ограничения, которые ввела Япония.



"В результате появилась надежда на улучшение отношений между двумя союзниками США и более широкое трехстороннее сотрудничество, особенно в области обороны", - пишет Kyodo.



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Нужно время



Канадская инициатива напоминает четырехсторонний неформальный альянс по безопасности QUAD, объединяющий Австралию, Индию, США и Японию. Его основная цель - создать противовес растущему влиянию Китая в регионе. По аналогии с ним Оттава хочет "продвигать универсальные ценности, такие как демократия, верховенство права и права человека", решать вопросы изменения климата и другие глобальные проблемы.



Вашингтон, Оттава и Токио - члены "большой семерки". В мае этого года в Хиросиме состоится саммит G7. Ожидается, что японские власти пригласят южнокорейского лидера в качестве гостя форума.



"Если Юн Сок Ель поедет в Японию, на двусторонних встречах может быть рассмотрено канадское предложение", - говорится в публикации Kyodo.



Тем не менее, как стало известно источникам агентства, японские власти заявили канадским коллегам, что для реализации этой концепции потребуется время.



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Задумка, обреченная на провал



В последнее время сильно испортились отношения между Оттавой и Пекином. Все началось в конце 2018 года, когда в Ванкувере по запросу США была задержана финансовый директор Huawei Technologies Ваньчжоу Мен. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана.



В ответ на это Китай обвинил в шпионаже двух граждан Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спейвора. Всех троих впоследствии освободили, однако двусторонние отношения по-прежнему остаются натянутыми.



В ноябре прошлого года канадские власти и вовсе объявили о новой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай в ней описывается как "разрушительная глобальная сила", с которой "Канада намерена бороться в том числе через ограничение инвестиций".



Помимо этого, документ направлен на усиление военных расходов Оттавы и укрепление торговых отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона при одновременном росте противодействия Китаю и его влиянию. В частности, в стратегию включены дополнительные траты в размере $1,7 млрд, которые в том числе пойдут на повышение военного присутствия, усиление кибербезопасности, а также укрепление разведдеятельности.



При этом отмечается, что, согласно стратегии, несмотря на усиление мер по борьбе с КНР, Оттаве нужно сохранять взаимодействие с Пекином.



Помимо этого, Канада планирует увеличить военное присутствие на Индо-Тихоокеанской территории, а также "усиливать отношения с партнерами и союзниками в регионе в области обороны и безопасности".



Тем временем ведущие страны Индийского и Тихого океанов, входящие в QUAD вместе с США, также озабочены сдерживанием Китая. На недавней встрече в Нью-Дели главы внешнеполитических ведомств США, Индии, Японии и Австралии совместно выступили с обвинениями против КНР. В ответ министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег Вашингтон и его союзников от попыток создать азиатскую версию НАТО для противостоянию Пекина.



"Индо-Тихоокеанская стратегия США, афишируя свободу и открытость, в реальности сколачивает закрытые группировки, эксклюзивные кружки под предлогом защиты региональной безопасности на деле провоцирует конфронтацию",- отреагировал Цинь Ган, добавив, что, по его мнению, такая политика сдерживания КНР "обречена на провал".



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Против Китая и России



Речь действительно идет о создании так называемого варианта азиатского НАТО, соглашается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.



- Как сказал директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, США будут противостоять Китаю примерно. Так же как в свое время Вашингтон противостоял Советскому Союзу. Я не считаю, что Канада, выдвинув эту инициативу, была самостоятельным игроком. Премьер-министр страны Джастин Трюдо очень услужливый младший партнер. Эту идею через Оттаву пробросил Вашингтон, - полагает эксперт.



По его словам, у США сейчас нет как таковых серьезных инструментов для сдерживания Китая.



- Торговая война с Китаем, развязанная президентом Дональдом Трампом, показала, что это не игра в одни ворота, а в любом случае удар по США. AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. - Ред.) плюс Канада, Япония и Южная Корея, а в перспективе, возможно, даже Тайвань в качестве ассоциированного члена создали бы недружественный альянс по периметру Китая. Это цель, над которой сегодня работают США. Но это вовсе не значит, что такой сценарий вскоре осуществится. Потребуется определенная интеграция, в том числе военная, - пояснил американист в разговоре с "Известиями".



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Он подчеркнул, что противостояние между Вашингтоном и Пекином сейчас сильно отличается от конфронтации США и СССР.



- Тогда не было никаких торгово-экономических связей и тем более технических. Между странами сейчас слишком велика взаимозависимость, - резюмировал политолог.



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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, в свою очередь, отмечает, что у Южной Кореи и Японии по отдельности есть двусторонний союз с США, но между собой у Токио и Сеула неоднозначные отношения.



- Они то лучше, то хуже, но говорить о трехстороннем союзе не приходится. В южнокорейской политике отмечается сильный рост антикитайских настроений. У самой страны все же несколько иные отношения с КНР. Там очень высокий уровень экономической зависимости, поэтому Сеул старается не предпринимать шагов, которые бы раздражали Китай. У южнокорейцев, на мой взгляд, не вызовет бурного энтузиазма инициатива по созданию механизма для сдерживания Китая. Если бы это был просто механизм для обеспечения безопасности, это другое дело. Но вообще они обычно не участвуют в таких форматах, поэтому я не уверен, что инициатива будет успешной, - пояснил специалист.



Что касается России, то страны региона не воспринимают ее в качестве самостоятельной большой угрозы, особенно на фоне украинского конфликта, когда РФ поглощена делами в Европе, полагает Кашин.



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- Огромную опасность представляет именно Китай, даже большую, чем в свое время СССР. Россия тем не менее тоже рассматривается в качестве угрозы, поскольку она является фактическим союзником КНР. У США нет самостоятельных ресурсов, для того чтобы иметь дело с Китаем в Азии и с Россией в Европе, поэтому они пытаются выжать максимум из своей системы союзов, - подытожил эксперт в беседе с "Известиями". Источник - Известия

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