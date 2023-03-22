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Что еще должны взорвать укры чтобы кремле-партнеры вышли из "зерновой сделки"?
17:29 22.03.2023

Атака на Севастополь – "благодарность" за продление зерновой сделки?
Максим Карпенко. 22.03.2023

Первая атака украинских морских дронов на Севастополь, совершенная минувшей осенью, была осуществлена при использовании коридора для "зерновой сделки". Его же задействовал Киев и для теракта на Крымском мосту. Однако соглашение по вывозу зерна из морских портов было вновь продлено Россией в середине марта.

Было ли сегодняшнее нападение на главную базу Севастополя осуществлено вновь под прикрытием зернового соглашения? Об этом рассуждают эксперты.

Первая атака украинских морских дронов на Севастополь, совершенная минувшей осенью, была осуществлена при использовании...

"Очередная атака ВСУ на Севастополь, санкционированная Вашингтоном и Лондоном – лучший показатель как англосаксы отвечают на "жесты доброй воли" со стороны Москвы по продлению пресловутой зерновой сделки", – констатирует редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Капитан I ранга Василий Дандыкин напоминает, что каждый раз атаки на Крым сходят Киеву с рук.

"Продлили сделку на два месяца, президент сказал, что, если не будет соблюдаться, будут применяться к нам санкции, то эта сделка будет прекращена.

Мы знаем, что под прикрытием зерновой сделки ходили морские дроны. Я не могу сказать, как они шли – вполне вероятно, что сегодня они опять по этому же маршруту и пошли. Киеву по барабану, потому что все их шалости сходят с рук.

Так или иначе, дроны были обнаружены и уничтожены нашими средствами, как и тот налет, который был более мощный.

Говорят, что эти дроны поставляет Великобритания – это НАТОвское изделие, не местное, один из них попал в наши руки. Я полагаю, что борьба с ними будет более эффективной".

А вот что "ПолитНавигатору" заявил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, эксперт организации "Офицеры России":

"Зерновая сделка, вероятнее всего, не связана с этими дронами, хотя надо разбираться, как они шли – если они действительно шли за сухогрузом, который перевозил зерно, то сделку придется приостанавливать.

Хотя я думаю, что пока выборы не пройдут, и Эрдоган не станет президентом, зерновая сделка будет продолжаться. Потом уже многое будет зависеть от того, как Запад будет вести себя. Это касается именно зерновой сделки.

Если говорить про дроны, то они управляются, вероятнее всего, комплексно – есть операторы, которые их наводят, есть система GPS, которая позволяет им выйти в определенный квадрат. Потом они попытались выйти к Севастополю, где были замечены и уничтожены. Кроме того, принимал участие и воздушный дрон, который был сбит, то есть, это комплексная атака.

Цель – нагнетание обстановки в связи с тем, что готовится анонсированное Украиной наступление, ей надо продемонстрировать, что она реально готовится. Но продемонстрировать не нам, а своим спонсорам в Вашингтоне и Брюсселе.

Второй момент – дестабилизация обстановки в Крыму. Атаки на Крым создают внутри полуострова напряжение среди мирного населения. Основная задача – сорвать летний сезон в Крыму, чтобы население испытывало экономические трудности.

Нам нужно определяться, откуда была проведена атака, и наносить удары по этим местам сборки этих дронов и местам базирования", – считает Кнутов.

"Как будет по-английски "Козлов надо учить!"? Напишите на "Калибрах" и "Геранях" – "За Севастополь!" – и по портовой инфраструктуре Одессы! А когда в Вашингтоне, Лондоне и Киеве поднимется вой – сделайте им fuck!" – предлагает Коротченко.

Источник - politnavigator.net
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