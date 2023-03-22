 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.03.2023
17:41  Константинопольский патриарх давно наработал на анафему, но... РПЦ скорбно жует сопли
17:29  Что еще должны взорвать укры чтобы кремле-партнеры вышли из "зерновой сделки"?
16:50  Сообразить на четверых: Канада с США задумали новый альянс против КНР и РФ
15:46  Касым-Жомарт Токаев: Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом
14:25  Китай тянет время с "Силой Сибири – 2" по двум причинам, - "Взгляд"
14:07  "Знание – сила": образовательные проекты Турции в Центральной Азии
14:05  Новые правила газового рынка Центральной Азии, - Е.Беличков

14:03  Скончалась судья Верховного суда Кыргызстана Динара Бекбоева
14:02  США больше не единственный приоритет для Саудовской Аравии, - А.Адрианов
13:59  Раскрыта суть совместного заявления России и Китая - пощечина США
11:53  Дело "Прогресса". Действующий укр-деп Гео Лерос конкретно обвинил Зеленского и Ермака в коррупции
11:01  Из-за отъезда президента Тайвань приготовился "ко всем шагам" Китая, - А.Яшлавский
10:05  Кисида и в Киеве. Что связывает Японию с Украиной?
09:39  Париж - в огне, но списывать Макрона пока рано, - Дэвид Андельман
09:20  Зеленского могут заставить выполнить план Си. Но нужно ли это России? - СП
09:06  За что отправлен в отставку "Нефтяной царь" Венесуэлы? - НГ
09:03  Иранская элита теряет верных стражей, - Игорь Субботин
00:59  Турция отказалась от полного восстановления поставок в РФ санкционных товаров
00:58  Российские ученые утверждают, что обнаружили и расшифровывают послание из созвездия Большого Пса
00:47  Новым послом Англии в Туркмении назначен Стив Конлон
00:36  Судей МУС надо не просто обругать, а поймать и определить на Колыму
00:10  Российская спутниковая навигация получит поддержку из КНР
00:09  Могут ли США взорвать сотрудничество Москвы и Пекина?
Вторник, 21.03.2023
19:59  Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода "Сила Сибири – 2"... Кроме цены и сроков?
18:58  Унижение иерархов УПЦ перед Зеленским закончилось закрытием доступа к Лавре
16:27  Нефтегазовое сотрудничество России и Ирана прозрачным не будет
16:24  К российско-китайскому саммиту США относятся параноидально, - М.Бхадракумар
16:23  Эрдоган не друг Путину. Но у "турецкого султана" есть важное для России достоинство
16:18  Украинский тупик США, - Ростислав Ищенко
16:11  В кыргызском Таласе открыли памятник Манасу за 10 миллионов сомов
16:09  Каким будет "Новый Ташкент"? Обнародованы кадры проекта
16:05  Казахстан антисоветский: лжепророки деколонизации, - Сергей Кожемякин
15:14  Дружба России и Китая вызвала у США шок, - "Взгляд"
14:54  Путин и Си Цзиньпин заключили "кровный союз": прояснились первые итоги саммита, - М.Ростовский
13:08  Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории, - Тимофей Бордачев
12:51  Особо опасен для лохов. Как мутировал майдановирус, - Дм.Выдрин
12:38  Релокация и/в Казахстан. Ждать нельзя работать, - Р.Рысмамбетов
11:18  Виды на нового Казпремьера, - Данияр Ашимбаев
10:55  Румыния влезет в военную авантюру в Бессарабии (экс-Молдове)? - Виталий Трофимов
10:51  Политика не терпит слабости, - Ирина Алкснис
10:44  Чем опасен пантюркизм для Таджикистана? - Парвиз Муллоджанов
10:39  Потолок цен на нефть оставил Запад в дураках, - СП
08:47  Мирный план по Украине, чудо и новые выборы: главное из встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, - КП
08:32  Во второй тур президентских выборов в Черногории вышли прозападный диктатор Джуканович и "соросенок" Милатович
02:55  Девятое китайское: зачем Си Цзиньпин прибыл в Россию, - "Известия"
02:54  Взять на Urals: эксперты спрогнозировали восстановление нефтяных котировок
02:51  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
02:03  Умер последний из советских летчиков, бомбивших Берлин, Василий Решетников
02:01  Экс-президент США Барак Обама выступит с собственным шоу в Европе
01:59  Китай строит "Великую стальную стену"
00:52  В Афганистане эмират не справляется с халифатом, - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Константинопольский патриарх давно наработал на анафему, но... РПЦ скорбно жует сопли
17:41 22.03.2023

Станислав
Стремидловский
Константинополь кует "православный железный занавес" против России
22 марта 2023

Дезавуировав в октябре 2018 года решение патриарха Дионисия IV и пойдя на учреждение в январе 2019 года Православной церкви Украины, Константинопольский патриарх приступил к выстраиванию антироссийского "православного кордона" на западных границах России, подкреплению политической русофобии и религиозными смыслами. Проект создания экзархата Константинопольского патриархата в Литве - очередной шаг в этом направлении.
Когда Константинопольского патриарха Варфоломея, прибывшего 20 марта с трехдневным визитом в Литву, в международном аэропорту Вильнюса встречали не только литовские чиновники, но и посол Греции Григорий Карачалиос и заместитель посла Турции Мехмет Апак, становился очевидным политический акцент поездки патриарха, упакованный в церковную оболочку.

Визиту Варфоломея со стороны литовского государства был придан высочайший статус. Главу Константинопольского патриархата принял президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Были запланированы его встречи с руководством парламента, другими высокопоставленными лицами, католическим архиепископом Вильнюса Гинтарасом Грушасом, православными священниками, представителями греческой, украинской и белорусской общин.

При этом, как сообщает литовский портал TV3, Константинопольский патриарх "отклонил приглашение посетить подчиненную Москве Литовскую православную церковь и отказался от их предложения посетить святые места, так что обиженные православные отказались комментировать, что они думают о визите Варфоломея". Но патриарх нашел время на встречу с группой из пяти священников, которая откололась от Виленско-Литовской епархии Русской православной церкви.

Судя по всему, эти мятежные иереи, раскольники в церковном сознании, составят костяк создающегося в Литве экзархата Константинопольского патриархата. Но этому церковному вопросу Вильнюс решил придать государственное значение.

В ходе встречи Шимоните и Варфоломея стороны подписали соглашение между правительством Литовской Республики и Константинопольским патриархатом. Наиболее важная часть в нем состоит в преамбуле, которая объясняет мотивацию процесса.

Она выстроена следующим образом. Указывается, что православие в Литве восходит к XIII веку и является "неотъемлемой частью литовской идентичности на протяжении веков, а также сегодня". С XIV века православная митрополия в Литве была в подчинении константинопольских патриархов, организационно относясь к митрополии Киевской.

Смена церковной юрисдикции произошла после 1686 года, когда Константинопольский патриарх Дионисий IV дал согласие на подчинение Киевской митрополии Московскому патриархату. Но, говорится в соглашении, синод Константинопольского патриархата в октябре 2018 года "отозвал" решение своих предшественников, что "можно приветствовать".

Таким образом, Вильнюс и Фанар реанимируют конструкцию, которую в XIV веке создавал великий князь литовский Ольгерд, пытавшийся убедить Константинопольский патриархат сделать его княжество центром всего русского православия, а Вильно (Вильнюс) - столицей будущей объединенной Руси.

"Ольгерд хорошо понимал, что пока резиденция митрополита "всея Руси" находится в Москве, Литва не получит авторитета общерусского центра в глазах других княжеств, - отмечал в своем труде "Византия и Москва" известный церковный историк протопресвитер Иоанн Мейендорф. - В заключение своего письма Ольгерд просил патриарха (константинопольского Филофея. - Прим. авт.) о невозможной уступке: основании второй митрополии, в юрисдикцию которой входили бы не только традиционные территории прежней "Литовской митрополии", существовавшей в первой половине столетия, но и всех княжеств, союзных Ольгерду.

"Дай нам другого митрополита, - писал литовский князь, - на Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижний Новгород". Ясно, что требуемый Ольгердом митрополит оказался бы куда в большей степени митрополитом "всея Руси", нежели Алексий: он правил бы не только традиционной Киевской кафедрой, не только такими епархиями, как Тверская и Смоленская, никогда не относившимися к Литовской митрополии, но даже Нижегородской и Новосильской. А поскольку в 1370 году в намерения Ольгерда входил захват самой Москвы, то Русскую церковь он хотел подчинить своему полному контролю".

Однако тогда Филофей, ранее согласившийся по просьбе Ольгерта на учреждение особой Литовской митрополии, отказал великому князю. "Прозападный крен" Великого княжества Литовского в условиях соперничества с Римом казался Константинопольскому патриархату более опасным, чем "золотоордынская ориентация" Москвы.

Сейчас Фанар, давно уже вписавшийся в западный мейнстрим, ведет себя прямо противоположным образом.

Дезавуировав в октябре 2018 года решение патриарха Дионисия IV и пойдя на учреждение в январе 2019 года Православной церкви Украины, Константинопольский патриарх приступил к выстраиванию антироссийского "православного кордона" на западных границах России, подкреплению политической русофобии и религиозными смыслами. Проект создания экзархата Константинопольского патриархата в Литве - очередной шаг в этом направлении.

Замкнуть Фанару такой церковный "железный занавес" пока мешает Белоруссия, православные клирики и миряне которой остаются верными Московскому патриархату, при этом Минск поддерживает прекрасные отношения с понтификатом папы Римского Франциска.

Но можно не сомневаться, что Константинопольский патриархат после укрепления в Литве будет пробовать обольщать и белорусских православных, выискивая среди их духовенства "слабое звено".

И деятельность Фанара на западе постсоветского пространства - это уже не просто какой-то "церковный вопрос", это геополитическая проблема, которую России предстоит решать всеми возможными средствами.

22 марта 2023
Станислав Стремидловский

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679496060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ
- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
- Предварительная оценка выборов 19 марта
- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
- Фактор добрососедства
- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  