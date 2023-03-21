 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крупнейшие энерготрейдеры ломаются вокруг российской нефти
19:43 22.03.2023

Вашингтон призывает крупнейших трейдеров торговать российской нефтью, однако они заявляют, что пока не планируют возвращаться на российский рынок. Многие из них сообщали об отказе торговать российскими углеводородами сразу после начала СВО на Украине. Однако, как показывают документы, продолжали это делать. И возили даже некое авиатопливо в Индию из Эстонии, где его не производят.

Международные санкции полностью не запрещают торговать российской нефтью, однако что Vitol не считает возвращение на российский рынок приоритетной задачей, сказал Bloomberg глава трейдера Расселл Харди.

В то же время руководитель Trafigura Джереми Уира сообщил, что позиция компании постоянно пересматривается, но для возвращения к торговле российскими энергоресурсами трейдеру необходимо провести переговоры со всеми сторонами, которых касается конфликт на Украине, включая Киев.

Накануне Минфин США провел переговоры с трейдерами Trafigura и Gunvor и призвал их возобновить торговлю российской нефтью, сообщало The Financial Times. Чиновники заверяли, что в рамках потолка цен возить сырье можно, но компании опасаются репутационных рисков, добавляло издание.

В своем отчете за 2022 год Trafigura сообщает, что остановила долгосрочные контракты с подконтрольными государству российскими компаниями в мае, а во второй половине финансового года (до 30 сентября) прекратила закупки по всем соглашениям на поставку нефти и нефтепродуктов из России.

Любопытно, что еще в июле трейдер получал нефть от "Сахалинморнефтегаз-Шельф" и "РН-Астра", которые принадлежат подконтрольной государству "Роснефти". По крайней мере, до декабря Trafigura продолжала и экспорт авиатоплива для индийской Indian Oil Corporation из Эстонии, где его не производят. Об этом говорят данные экспортно-импортные декларации ImportGenius. В то же время Министерство торговли и промышленности Индии не заметило никакого экспорта авиатоплива из Эстонии в прошлом году и не указало его в статистике.

Трейдер Vitol сообщает в своей отчетности, что вышел из контрактов по торговле российской нефтью в июне 2022 года. В то же время данные ImportGenius показывают, что еще в июле трейдер продолжал получать газ и нефтепродукты от "Роснефти", "Татнефти", "Газпром нефтехим Салавата" и "Газпрома".

Также с российскими производителями продолжали сотрудничать Gunvor и Glencore.

Как сообщало EADaily, после начала переориентации поставок российской нефти и нефтепродуктов в Азию значительную часть торговли взяли на себя малоизвестные трейдеры, которым может доставаться большая часть скидки на российское сырье и продукцию.

Источник - eadaily.com
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