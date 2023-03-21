Алиев демонстрирует решимость: контуры войны в приграничье Ирана вырисовываются

19:45 22.03.2023 Хотя утверждение о том, что судьба мира решается на полях сражений на территории Украины верно, на постсоветском пространстве имеются и другие регионы, где в любой момент может вспыхнуть военный конфликт с участием великих держав. Одним из таких регионов является многострадальное Закавказье, где за армяно-азербайджанским конфликтом скрывается противоборство глобальных игроков.



16 марта в Анкаре состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств, в котором принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как и другие участники, он выступил с речью, в которой, помимо ликвидации последствий землетрясений в Турции, коснулся и актуальных политических тем. Так, Алиев фактически поддержал нынешнего президента Турции в преддверии всеобщих выборов, назначенных на 14 мая:



"Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни. Так будет и впредь. Уверен, что благодаря лидерству моего дорогого брата, уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция успешно устранит последствия этого землетрясения. Политическая и моральная поддержка, оказанная Азербайджану президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2020 году с первых часов и до последнего дня второй карабахской войны, придала нам дополнительные силы. В то же время в период 44-дневной войны весь турецкий народ был рядом с Азербайджаном. Тысячи посланий с поддержкой и поздравлениями из Турции поступили во время войны и после нашей исторической Победы. В июне 2021 года в городе Шуша, являющемся венцом Карабаха, между Турцией и Азербайджаном была подписана Шушинская декларация и наши связи были официально подняты на союзнический уровень".



Здесь глава закавказской республики абсолютно прав. Турецко-азербайджанский союз никак не связан с тем, кто находится у власти в Анкаре и Баку. Поэтому вызывает удивление мнение некоторых экспертов, которые полагают, что Кемаль Кылычдароглу, поздравивший азербайджанскую армию 8 ноября 2020 года с "освобождением" Шуши, будет проводить политику, направленную на нормализацию турецко-армянских отношений в отрыве от переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией (см. Турция не против превращения Армении в Западный Азербайджан).



Тем не менее как политику Алиеву легче сотрудничать с Эрдоганом, который пришел к власти в 2003 году. Поэтому следующая часть речи была неприкрытой поддержкой действующего президента Турции:



"За последние 20 лет при лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают. Сейчас все в мире видят военную мощь Турции, ее большие успехи в области оборонной промышленности. Обеспечение в эти годы непрерывной стабильности в Турции, развитие страны являются важным условием для всего тюркского мира. Награждение президента Реджепа Тайипа Эрдогана Высшим орденом тюркского мира на Саммите Организации тюркских государств в Самарканде в 2022 году еще раз доказывает его большие заслуги в укреплении тюркского мира. Уверен, что мой дорогой брат внесет большой вклад в дальнейшее укрепление отношений, созданных на основе братства между нашими странами, на долгие годы вперед".

К словам Алиева следует добавить, что как это не парадоксально, но именно при критикуемом турецкими националистами панисламисте Эрдогане Турция достигла огромных успехов в развитии сотрудничества с Азербайджаном и другими тюркскими государствами. То есть даже для турецких исламистов азербайджанцы, казахи, киргизы и другие тюрки ближе арабов.



На саммите Алиев, как обычно, сел на любимого конька - начал рассказывать о том, что делала Армения и армяне на территориях, которые по итогам второй карабахской войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана. Выдвинул он и обвинения политического характера:

"Хотя Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 году, она все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы. Армения также уклоняется от обязательства открыть Зангезурский коридор. Таким образом, Армения грубо нарушает Заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, и должна нести за это ответственность".

Здесь нужно пояснить несколько моментов. Во-первых, под Арменией Алиев подразумевает не абсолютное большинство граждан Республики Армения, а только правительство Никола Пашиняна, которое хочет добиться включения Карабаха в состав Азербайджана таким образом, чтобы соблюдались права карабахских армян (мы воздержимся от комментария по поводу реальности таких вещей в 2023 году). Однако Пашинян - это далеко не все жители Армении, многие из которых не отказались от идеи миацума (воссоединения Нагорного Карабаха с Арменией) и борьбы за международное признание независимости Нагорно-Карабахской республики. Во-вторых, еще 10 января 2023 года в интервью азербайджанским каналам Алиев признался в том, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет выражения "Зангезурский коридор" (см. Звездный час Азербайджана: Алиев спешит установить гегемонию в Закавказье). Более того, тогда же президент Азербайджана заявил, что именно он позднее вбросил в политическую повестку термин "Зангезурский коридор". Следовательно, разблокировка коммуникаций и продвигаемый турецко-азербайджанским тандемом экстерриториальный Зангезурский коридор, проходящий через территорию Армении - это две разные вещи.



Азербайджан не мог бы так смело выдвигать требования к Армении, если бы у других тюркских государств не было собственных интересов в Карабахе, что было отмечено Алиевым:



"Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления в качестве подрядчиков во многих инфраструктурных проектах. Стоимость контрактов, подписанных на сегодняшний день с турецкими компаниями, превышает 3 миллиарда долларов США. Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган трижды посещал освобожденные земли, побывал в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле. Пользуясь случаем, выражаю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за школу, которую Узбекистан строит в освобожденном от оккупации Физулинском районе, и творческий центр, который возводится там Казахстаном. Также хочу сообщить, что недавно были созданы Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд и Азербайджано-кыргызский фонд развития".

Но если воинственность официального Баку в отношении Карабаха еще можно объяснить тем, что он десятилетиями входил в состав Азербайджанской ССР, то скрытые территориальные претензии, высказанные Алиевым, объяснить сложнее:



"Уважаемые коллеги, тюркский мир не ограничивается границами тюркских государств. Тюркский мир охватывает гораздо большую географию. В мире проживает более 50 миллионов азербайджанцев. Только 10 миллионов из них живут в независимой Азербайджанской Республике".

Известно, что больше всего азербайджанских тюрок проживает в Иране. В таком случае этот фрагмент из речи Алиева означает, что в Баку не отказались от поддержки противников аятолл и отделения от Ирана так называемого "Южного Азербайджана". Подобные идеи все громче звучат из закавказской республики с осени 2022 года.



Если президент Азербайджана готов изменить азербайджано-иранскую границу, то тем паче он покушается на территорию самой Армении:



"Решением советского правительства в ноябре 1920 года Западный Зангезур, являющийся нашей исторической землей, был отделен от Азербайджана и передан Армении, что стало причиной географического разделения тюркского мира. До 1991 года все азербайджанцы были насильственно изгнаны с территории нынешней Армении. Как и в Карабахе и Восточном Зангезуре, Армения уничтожила наше культурное наследие, мечети, исторические памятники и на территории нынешней Армении, то есть в Западном Азербайджане. Азербайджанская общественность неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с просьбой направить в эту страну миссию по изучению фактов с целью мониторинга культурного наследия азербайджанского народа в нынешней Армении и ждет позитивного ответа от ЮНЕСКО. Наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, теперь объединились в Общине Западного Азербайджана. Они поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли. Согласно Концепции возвращения, разработанной общиной Западного Азербайджана, для возвращения азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении, на родные земли должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии. Точно так же, как мы, Азербайджанское государство, обеспечим индивидуальные права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, Армения также должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности".

Последний пассаж про обеспечение прав армян в Азербайджане особо странен с учетом событий 1918−1920 гг. и нынешнего конфликта, начавшегося в 1988 году.



Не следует считать, что президент Азербайджана блефует и не собирается реализовывать свои угрозы. 18 марта он поздравил граждан Азербайджана с Новрузом, находясь в селе Талыш в Карабахе. Откровенно говоря, это было не поздравление с наступающим праздником, а политическое заявление, где были такие пассажи:



"К сожалению, сегодня Армения пока еще не извлекла уроков из второй карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли. Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. Отсюда - из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении: откажитесь от этих грязных действий. Никакая сторонняя сила не может повлиять на волю азербайджанского государства, народа".

Кого подразумевал Алиев под "покровителями Армении", не совсем ясно. Заметно лишь, что из развитых стран азербайджанские СМИ в последнее время яростно атакуют Францию, которая вопреки надеждам армянских евроатлантистов, не вводит санкции против Азербайджана и его руководства. Да и признавать независимость Нагорно-Карабахской республики официальный Париж тоже не собирается.



Правда далее Алиев стал обвинять поконкретнее:



"На протяжении 30 лет Армения и ее покровители, стоящие за ее спиной союзники пытались использовать различные возможности, различные средства, чтобы заставить нас отказаться от нашего правого дела, хотели изнурить нас бессмысленными переговорами, заставить смириться с оккупацией. Сколько усилий в период оккупации предпринималось для того, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией. Азербайджанский народ и азербайджанское государство, проявив сильную волю, отмели все эти попытки, потому что наше дело правое. В период оккупации я неоднократно говорил, что, если вопрос не будет решен мирным путем, мы военным путем освободим родные земли от оккупации. Посмотрите, насколько обнаглело руководство Армении, что, заявляя „Карабах - это Армения, и точка", оно хотело отнять законное право азербайджанского народа. К сожалению, силы, стоящие за Арменией, в том числе тогдашние страны-сопредседатели Минской группы никак не отреагировали на это заявление. Посмотрите, сколько несправедливых шагов, сколько грязных действий предпринимается против нас сейчас, после того как Азербайджан освободил свои родные земли. Покровители армян, страны, разделяющие захватническую политику Армении, объявили против нас информационную войну. В некоторых странах устраиваются какие-то конференции, симпозиумы, связанные с внутренними делами Азербайджана. Некоторые проармянские страны признают „независимость Нагорного Карабаха", которого нет на карте мира, не существует на территории Азербайджана. Что это означает? Это означает, что в период оккупации единственной целью всех этих сил было сделать оккупацию вечной. Не разрешить этот конфликт, а заморозить его".

Сопредседателями Минской группы были Россия, США и Франция. С последней мы уже разобрались, а вот про Америку надо напомнить важные моменты. Во-первых, несмотря на армянское лобби и армянскую диаспору, в 2022 году президент США Джо Байден в очередной раз продлил отмену 907-й поправки в отношении Азербайджана. Во-вторых, США не только не собираются вводить санкции против закавказской республики за политику в отношении карабахских армян и Армении, но и наоборот, всячески приветствуют развитие энергетического сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом, чтобы избавиться от российских энергоносителей. И в-третьих, в последнее время наметилась активизация военного сотрудничества между Вашингтоном и Баку, причем США открыто заявляют о поддержке Азербайджана в конфликте с Ираном (см. Тенденция по превращению Азербайджана в форпост Запада против Ирана налицо - мнение). Так что грозные речи Алиева далеко не во всех случаях нужно принимать за чистую монету, к тому же вряд ли в ближайшее время Азербайджан пойдет на ухудшение отношений с США, как это ранее произошло с Францией. Даже если в прошлом между Вашингтоном и Баку было недопонимание, то на сегодняшний день оно не такого масштаба, чтобы можно было говорить о недоверии или тем более, вражде между США и Азербайджаном.



А вот в отношении своего северного соседа Азербайджан явно не настроен конструктивно, судя по речи Алиева:



"Столько в период второй карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Ежедневно отправлялось несколько грузовых самолетов с оружием, из зарубежных стран отправлялись наемники. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями. Никто не смог устоять перед нами. Я сказал: умрем, но не отступим, или Карабах, или смерть! Никто не устоял перед нами, и сегодня не может устоять, и завтра не сможет. Если кто-то думает, что вынашиваемые против нас грязные планы могут осуществиться, то они ошибаются. Наша сильная воля, наша сильная политика, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас".

Если под наемниками он подразумевает представителей армянской диаспоры, то заявление про поставки оружия - это камень в огород Москвы, так как азербайджанские и турецкие СМИ утверждали, что во время второй карабахской войны 2020 года Россия продолжала поставки оружия в Армению.



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Кстати, в своей речи Алиев недвусмысленно заявил и о территориальных претензиях к самой Армении:



"Для того, чтобы Армения спокойно жила на территории 29 тысяч квадратных километров, есть одно условие - они должны принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации. Только в таком случае они смогут жить спокойно на территории 29 тысяч квадратных километров, как уже они того желают. Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. К чему это приведет, Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны это хорошо знать. Они должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся. У нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля. Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период".

Делимитация армяно-азербайджанской границы на условиях Баку означает, что от Армении будут отрезаны некоторые территории. В таком случае в зону риска попадает Сюник (Зангезур). Следовательно, для Азербайджана установление контроля над Карабахом и превращение самой Армении в "Западный Азербайджан" - это два неразрывно связанных между собой процесса.



Надо отдать должное Алиеву, что он без всякого политеса озвучил условия мирного договора между Азербайджаном и Арменией:



"Пусть никто не забывает итогов второй карабахской войны. Все должны принять новые реалии. Никто не должен забывать того, что наши земли в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора факторы должны быть в голове у каждого. Потому что в некоторых случаях мы видим, что словно не было войны, словно не было оккупации, словно не было тех, кто превратил Агдам в „Хиросиму Кавказа". Это хотят забыть и хотят заставить нас это забыть. Этого никогда не будет. Реалии, связанные с оккупацией, войной, поствоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах. В противном случае никакого мирного договора не будет. Если Армении не нужно, то не нужно и нам. После этого посмотрим, чем это закончится!"

В общем, "миролюбие" президента Азербайджана просто зашкаливает. Для Закавказья и Ближнего Востока подобная тенденция не сулит ничего хорошего, так как Иран выступает против планов Азербайджана по созданию Зангезурского коридора и превращению Армении в "Западный Азербайджан".



Но если Иран, не желающий оказаться в тюркско-суннитском кольце, может в случае начала боевых действий поддержать Армению, то на стороне Азербайджана обязательно будет Турция. А это уже будет смахивать на широкомасштабную региональную войну, в которой США и Западная Европа, конечно же, поддержат турецко-азербайджанский тандем в борьбе с ненавистными для евроатлантистов иранскими аятоллами.



С учетом того, что США открыто поддерживают Азербайджан в конфронтации с Ираном, шансы избежать полномасштабной войны не столь большие, как хотелось бы. К тому же именно Иран выступает против насильственных изменений границ в Закавказье и развязывания боевых действий. Поэтому полагаться на благоразумие и пацифизм Азербайджана, в котором не самые глупые депутаты называют Иран "страной-изгоем" и "союзником России" (см. Зеленский оказал медвежью услугу Азербайджану), вовсе не приходится. Не скрыть и строительства ударными темпами аэродромов подскока к иранскому приграничью на отвоеванных территориях Карабаха. Вопрос заключается лишь в сроках, когда Азербайджан устроит полномасштабные боевые действия в Карабахе и на границе с Арменией и Ираном: до 14 мая или после выборов в Турции, когда у главного союзника Баку точно не будет министерской чехарды. И второй важный вопрос - как на все это будет реагировать Москва, учитывая присутствие на потенциальном ТВД российских миротворческих сил, пограничников и военного контингента.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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