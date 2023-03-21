За "зерновую сделку" от России, оказывается, отвечает великий тувинский полководец Шойгу

21:02 22.03.2023

"ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА" НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ. ТУРЦИЯ УКАЗАЛА НА ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В Минобороны России подтвердили, что глава ведомства Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Речь шла о "зерновой сделке", а также о Сирии и Карабахе.



Министры обороны России и Турции обсудили "черноморское соглашение". Как сообщили в Минобороны России, разговор с главой ведомства Сергеем Шойгу состоялся по инициативе турецкой стороны.



Шойгу обсуждал с турецким министром Хулуси Акаром "зерновую сделку", а также ситуацию в Сирии и Карабахе.



При этом в турецком минобороны уточнили, что Акар сделал акцент в обсуждении "зерновой сделки".



В частности, турецкий министр подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна.