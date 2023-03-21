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|За "зерновую сделку" от России, оказывается, отвечает великий тувинский полководец Шойгу
21:02 22.03.2023
"ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА" НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ. ТУРЦИЯ УКАЗАЛА НА ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
В Минобороны России подтвердили, что глава ведомства Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Речь шла о "зерновой сделке", а также о Сирии и Карабахе.
Министры обороны России и Турции обсудили "черноморское соглашение". Как сообщили в Минобороны России, разговор с главой ведомства Сергеем Шойгу состоялся по инициативе турецкой стороны.
Шойгу обсуждал с турецким министром Хулуси Акаром "зерновую сделку", а также ситуацию в Сирии и Карабахе.
При этом в турецком минобороны уточнили, что Акар сделал акцент в обсуждении "зерновой сделки".
В частности, турецкий министр подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна.