 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Херш добивает имидж Байдена и Шольца. Лично сговаривались, как лучше взорвать трубы "Северного потока"
00:11 23.03.2023

Херш подтвердил "Известиям" подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП

22 марта 2023,
Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 22 марта подтвердил "Известиям" подлинность статьи об участии канцлера Германии Олафа Шольца в сокрытии данных о подрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Статья публикуется автоматически. Я не вручную нажимаю на кнопку публикации, а ставлю таймер. Вы же знаете, учитывая, как сейчас обстоят дела, я не могу давать интервью", - сказал он.

Другую информацию Херш не уточнил, сославших на свою занятость.

Ранее в этот день Херш выпустил материал, в котором утверждает, что президент США Джо Байден принял глупое решение о диверсии на российских газопроводах и теперь лжет об этом. В связи с этим с прошлой осени канцлер Германии поддерживает усилия Вашингтона по сокрытию данных по подрыву "Северных потоков". Шольц, по его словам, потребовал от немецкой разведки подготовить альтернативную версию о диверсии на газопроводах, которую будут публиковать в западных СМИ.

Также Херш заявил, что в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в США в начале марта стороны обсуждали диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" на закрытой встрече.

Ранее, 10 марта журналист Юджель Оздемир в статье для турецкой газеты Evrensel заявил, что Германия скрывает улики того, что США принимали участие в проведении диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Он указал, что сообщения о том, что за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, неслучайно появились одновременно в немецких и американских СМИ.

В тот же день спикер кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффман на фоне появившихся сообщений в СМИ о якобы наличии проукраинского следа в теракте на "Северных потоках" заявила, что Шольц испытывает радость от наметившегося прогресса в расследовании. Спикер отметила, что расследования продвигаются и канцлер благодарен ведомствам, которые их ведут.

7 марта газета The New York Times написала, что к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" может быть причастна проукраинская группировка, так как Киев и его союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы. В тот же день подобная информация была озвучена немецким телеканалом ARD и газетой Zeit.

Однако Херш, отвечая на просьбу "Известий" прокомментировать публикацию The New York Times, отметил, что попытка американцев свалить вину на Киев заставила его сначала удивиться, а потом рассмеяться.

Ранее, 8 февраля, Херш опубликовал собственное расследование взрывов на "Северных потоках". В нем американский журналист возложил вину за диверсию на Соединенные Штаты. По его данным, американские дайверы заложили бомбы под газопровод во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали их норвежцы.

Утечки на "Северных потоках" были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.

Источник - известия
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