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Новый мажилис и печальные перспективы русского Казахстана, - А.Уваров
00:15 23.03.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 22.03.2023 |

Итак, в Казахстане объявили предварительные итоги выборов ("очередных внеочередных") в нижнюю палату парламента – мажилис. Первый итог: законодательный орган РК впервые будет таким многопартийным и впервые явка на голосование была такой низкой, из чего следует, что изменений народ не ждет.

Не стоит ждать изменений к лучшему и русским Казахстана, да и России тоже: ее представители дружно и организованно докладывали о прекрасной организации выборов и отсутствии нарушений избирательного процесса.

Разумеется, ряд комментаторов выражают надежду, что многопартийность принесет Казахстану "живую политику", несмотря на то что подавляющее большинство мест в парламенте, вероятно, будет за партией власти Amanat (бывшая Nur Otan).

Несколько удивил хороший результат "регионально-сельской" партии "Ауыл" и новой партии Respublica, серьезно потеснившей позиции дряхлеющего "Ак-Жола". Несколько мест в мажилисе появятся у экс-коммунистов Народной партии Казахстана и у оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП). Кстати, именно распыление интересов электората некоторые считают причиной низкой явки.

Что касается одномандатных округов, через которые протискивались в парламент упоротые нацпаты Арман Шораев, Инга Иманбай, Мухтар Тайжан и т. п., то немного ободряет их неудача, однако из 29 депутатов, прошедших в парламент Казахстана по итогам выборов в одномандатных округах, нет ни одного неказаха.

Как указал политолог Данияр Ашимбаев, "национал-популистская повестка с треском пролетела, но нужно отметить тот факт, что новый состав депутатов-одномандатников (как и недавний набор сенаторов от регионов) очень однороден: в депутаты проходят только казахи и практически одни мужчины. Можно добавить и то, что в основном это руководящие работники государственного и частного секторов. Апофеоз бастычества какой-то".

Этноэлекторальная картинка выдвиженцев

Действительно, сверхупоротые остались за бортом. Однако никто не помешает им раздувать русофобию и вне стен парламента, чем они и занимаются при поддержке украинских спецслужб. А вместе с тем в мажилис по спискам партии власти прошли известные и опасные русофобы и нацпаты, которые сотрудничают не с Киевом, а с фондами США и Британии: яростный противник России, один из идеологов "мамбет-национализма" Айдос Сарым, соросенок Асхат Аймагамбетов, бывший скандально известный министр образования, зачищавший русскоязычное образование.

От партии власти вернули свои зады в парламентские кресла те, кто голосовал за русофобский закон "О вывесках", кто открыто выступает против СВО, кто оскорбляет президента РФ.

Русофобия партии "АкЖол" известна давно. Прошедший от нее в мажилис Казыбек Иса был инициатором исключения официального статуса русского языка из Конституции РК. Глава партии Азат Перуашев то предлагает к вступлению Казахстана в ЕС переименовать страну и "называть республику по названию народа, который ее создал Казахская республика", то организует травлю своего однопартийца Азамата Абильдаева, выступающего за более тесный союз с Россией.

Как отметил глава Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов, из всех представленных партий никто не предлагал интернационалистическую повестку и не ратовал за дальнейшую интеграцию в рамках ЕАЭС. "Единственная партия – "Народный конгресс Казахстана" – во главе с известным советским поэтом Олжасом Сулейменовым, которая выступала за развитие отношений с Россией и позитивно рассматривала интеграционные процессы, так и не была по формальным причинам зарегистрирована в феврале этого года и не была допущена до выборов. В результате – полная безальтернативность", – пишет Курманов.

Эксперт отмечает: "О том, какой итоговый состав представительных органов власти в Казахстане будет после выборов, говорит и наглядная статистика о национальном составе кандидатов в парламент. Так, из более 400 кандидатов только 7% составили не казахи, хотя среди населения страны доля тех же русских пока составляет 18.47%. Это говорит о низком участии в выборах представителей других этносов и о том, что новый мажилис стал практически мононациональным".

Можно не сомневаться, что новый национал-популистский парламент ожидает перманентная антироссийская и антирусская риторика в рамках модной в республике концепции "отложенной колонизации". Однозначно будет усилено вытеснение русскоязычия, дерусификация за счет топонимических переименований, косвенная поддержка и без того разгулявшейся бытовой русофобии.

Более трети населения, 19% русских граждан (и еще больше русскоязычных и русскокультурных представителей других этносов), представлять некому. Ассамблея народов Казахстана, как известно, – просто бутафория "толерантности" с прикормленными персонажами, у которых "проблем нет".

Данияр Ашимбаев говорит: "Небольшая представленность других национальностей в политической жизни – это не проблема, а скорее свершившийся факт". Пассивность некоренных народов в деле их представительства в законодательном органе он объясняет так: "Многие не хотят баллотироваться, потому что боятся, что оппоненты разыграют национальную карту против них. А у нас немало национал-радикалов в электоральной кампании участвуют. Многие "неказахи" просто не рискнули участвовать, чтобы не разжигать страсти нездоровые. Ну и самих по себе неказахов-политиков не так уж и много".

Ашимбаев обратил внимание на то, что даже среди выдвиженцев-славян (и не только) основная масса казахскоязычные. "Подстраховались, что называется, со всех сторон... Многие сделали видеопрезентации на казахском языке. Кто-то знает, кто-то по памяти, кто-то по суфлеру, в общем стараются показать, что казахский знают, чтобы этот вопрос не вылезал на обсуждение".

Директор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева предполагает, что в обществе "еще не утвердилось ощущение, что и другие этнические группы являются гражданами страны и имеют право руководить страной… Оно есть в интеллектуальных кругах, но они пока не превалируют в обществе. Доминируют идеи о том, что казахи должны руководить наконец-то своей страной". Судя по всему, эти идеи так и останутся доминирующими.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679519700


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