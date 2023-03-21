Узбекский Чарвак высыхает на глазах

00:29 23.03.2023

Уровень воды в Чарвакском водохранилище значительно снизился, извещают узбекские СМИ.



Воды в рукотворном озере намного меньше, против прошлого года, говорят специалисты Узгидромета.



Причины высыхания ученые не назвали.



