 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европа и Америка объявили Россию младшим партнером Китая, - НГ
00:30 23.03.2023

В США увидели в визите Си "удар по сторонникам Пекина на Западе"
Геннадий Петров

Визит Си Цзиньпина в Россию озадачил многих комментаторов.
Россию покинул председатель КНР Си Цзиньпин. Его трехдневный визит и переговоры с Владимиром Путиным вызвали большой международный резонанс, в первую очередь на Западе. В заявлениях политиков и сообщениях прессы поездка китайского лидера рассматривается как свидетельство того, что России досталась роль младшего внешнеполитического партнера Китая в его противостоянии с США. Возможно, также приблизилось окончание конфликта РФ и Украины. Но о том, какие договоренности на этот счет были заключены в Москве, у Запада информации явно недостаточно.

В комментариях, которые даются в связи с визитом Си Цзиньпина в Россию западными политиками и прессой, в целом акцент делается на двух моментах.

Первый касается конфликта в Украине. По заявлениям Путина и Си у зарубежных наблюдателей так и не сложилось ясной картины, приняла Москва китайский план мирного урегулирования или нет, есть вообще какие-то договоренности двух стран по Украине или нет. Несколько прояснить ситуацию мог бы разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и Си. За такой разговор, анонсированный сразу несколькими мировыми СМИ – но не руководством Китая, – уже высказался Белый дом. Премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью газете Corriere della Sera заявила, что администрация Зеленского "ожидает подтверждения" предстоящего звонка Си. Сам украинский лидер 21 марта, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о возможном разговоре по видео- или телефонной связи с председателем КНР, говорил еще более уклончиво: "Какие-то сигналы мы получали, но подтверждения (возможности разговора. – "НГ") не было. Конкретики пока никакой нет". Таким образом, главный вопрос визита – какую роль намерен сыграть Китай в конфликте РФ и Украины – остался безответным. Необходимо также отметить, что сам факт беседы Зеленского и Си стал бы большим событием в собственно украино-китайских отношениях, далеко не безоблачных еще до 2022 года. Они были всерьез испорчены из-за конфликта, связанного с авиапроизводителем "Мотор сич". Украина отказалась от китайских инвестиций в это предприятие, как полагают в Пекине, под давлением США. Убытки китайского инвестора составили миллиарды долларов.

Второй момент, комментируемый в связи с визитом Си, – это то, что Россия и Китай демонстративно и беспрецедентно сблизились друг с другом, причем Пекин заявил свои права на роль лидера в этом союзе. Газета Financial Times, цитируя некий анонимный источник, близкий к Кремлю, утверждает, что теперь РФ попадает в зависимость от КНР и становится ее сырьевым придатком. Схожие суждения с разной степенью категоричности и уже без ссылок на всякие анонимные источники выносят многие другие западные СМИ.

Уже можно говорить о том, что визит Си оказал определенное влияние на текущие реалии американской политики. В США в настоящий момент отношение к России и Китаю довольно четко различается в зависимости от партийной принадлежности американцев. Это подтвердил и недавний опрос Gallup. Согласно ему, американцы ставят на первое место Китай в списке стран, представляющих угрозу для Америки. При этом сторонники демократов считают, что "русская угроза" для США как минимум сопоставима с китайской. У республиканцев же, напротив, угроза со стороны Китая – главная. Визит Си в Москву как бы объединил две "угрозы" в одну, подтвердив расхожее отнюдь не только в американском экспертном сообществе мнение, что конфликт Запада с Украиной – это на самом деле конфликт Запада с Китаем, где Россия выступает в роли прокси-силы Пекина.

В этой связи примечательна статья в New York Post, которую опубликовал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Она называется "Саммит Путина и Си должен стать тревожным звонком в связи с глобальными угрозами, стоящими перед Америкой". В ней он прошелся по "сторонникам Пекина на Западе", которые весь прошлый год неоднократно объясняли, что "Китай смущен поведением России, что Китай хочет "отделиться" от России, что Китай не оказывает существенной помощи военным усилиям России". Теперь эти сторонники, по мнению Болтона, "полностью разоблачены". "Единственная хорошая новость, которая может появиться после встречи Путина и Си, заключается в том, что жители Запада, которые ранее не понимали враждебных намерений России и Китая, пробудятся – и очень скоро", – написал Болтон.

Стоит напомнить: ранее он призвал готовиться к тому, что противостояние Китая и США будет долгосрочным. Оно, как спрогнозировал Болтон в интервью телекомпании PBS, продлится скорее всего значительную часть или даже до конца нынешнего века. Следовательно, и противостояние с Россией, коль скоро страна стала младшим партнером Пекина, тоже надолго. Нельзя сказать, что подобное мнение среди американских комментаторов полностью доминирует, но оно после встречи Си и Путина получило значительное распространение.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679520600


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