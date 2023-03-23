 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США снабжают ВСУ оружием на краденые у Афганистана деньги
08:03 23.03.2023

США снабжают ВСУ оружием на краденые у Афганистана деньги
Американцы официально признаны "самой кровопролитной" нацией в мире
Константин Ольшанский
23.03.23

Онлайн галерея современного искусства на сайте Arthope.
Визит Си Цзиньпина в Москву - вызов модели однополярного мира, которую продвигают Соединенные Штаты. Не случайно накануне визита официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь прямо заявил, что Вашингтон наживается на украинском конфликте, а поэтому - затягивает его.

Вашингтон только на словах заявляет о "недопустимости войн". При этом лишь считанные конфликты и войны, разгоревшиеся в Европе и мире, не имеют отношения к США. Американцы либо сами развязывали, либо вмешивались во все крупные военные конфликты, начиная с Корейской войны.

Под прикрытием "защиты демократии" американцы вмешивались в гражданские войны по всему миру - от Никарагуа до Сирии. Причем национальные правительства неизменно называли такую "защиту демократии" прямым вмешательством во внутренние дела.

Украинский конфликт США также накачивает оружием. По данным проекта Ukraine Support Tracker, американцы уже выделили ВСУ более $41 млрд. Сравните: все европейские страны (включая Великобританию) профинансировали украинский конфликт лишь на $16 млрд.

И это при том, что все больше стран - а не только Китай и Россия! - ратуют за мирные переговоры. И выступают против подливания масла в огонь. Зато в самой Америке гонениям подвергаются антивоенные организации, такие как "Справедливая внешняя политика" (Just Foreign Policy).

Как Байден у правительства Афганистана $7 миллиардов украл

Американцы пытаются давить не только на Россию, но и на все другие страны, не желающие мириться с однополярностью. Примеры привел китайский МИД в недавно опубликованном докладе о положении демократии в США. Той самой демократии, которой американцы пытаются учить других - с помощью ракет Stinger и Tomahawk.

Один из примеров - Афганистан. После прихода к власти администрации Джо Байдена американские войска позорно бежали из Афганистана, где 20-лет вели войну. За эти десятилетия американской оккупации страна была почти полностью разрушена. Однако, словно не желая мириться со своим всемирным позором, американцы тут же ввели санкции против нового правительства Афганистана.

В феврале 2022 года президент Байден своим указом заморозил активы Центрального банка Афганистана на сумму около $7 млрд. Согласно решению Байдена, деньги разделены поровну: половину выделят жертвам теракта 11 сентября, а половину - перевели на счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. То есть американцы эти деньги просто украли.

А ведь афганские власти могли потратить деньги на преодоление экономического кризиса. По подсчетам ООН, сейчас в Афганистане более 20 млн местных жителей страдают от голода и болезней. В июне 2022 года в Афганистане произошло сильное землетрясение, а США по-прежнему отказывались снимать санкции.

Афганцы проводили акции протеста перед американскими дипмиссиями по всему миру, требуя вернуть украденные активы и снять санкции. Но Байден остается непреклонным. Что упало - то пропало.

Быть может, активы, которые должны принадлежать афганскому народу, США и швырнули в топку украинского конфликта.

"Подарки" вашингтонского режима: Ираку - голод, Канаде - неонацистов

Еще один пример "экспорта демократии" - Ирак, говорится в китайском докладе. Причем американцы методично вели уничтожение политического режима в Ираке с 1990 года.

Сначала США ввели жесткие экономические санкции, что серьезно ухудшило местную экономику и жизнь простых людей. Из-за американских санкций ежегодно умирало около 100 тысяч иракских детей (по подсчетам ООН).

Результатом развязанной США в 2003 году гражданской войны стала гибель еще более 120 тысяч мирных жителей.

Всего же, начиная с 2001 года, развязанные США войны и военные операции привели к гибели более 900 тысяч человек. Треть из них - гражданские. К этому числу с недавних пор можно приплюсовать и более множество жертв вооруженного конфликта на Украине, который подпитывает вашингтонский режим.

Американцы нагло вмешиваются во внутреннюю политику не только Афганистана или Ирака, но и ближайших союзников и партнеров. Даже Канады!

Университет Оттавы в Канаде недавно опубликовал отчет о том, как многие консервативные политики в США из Республиканской партии при поддержке Fox News (1,3 млн зрителей в день) открыто выражают поддержку канадским крайне правым. Среди них, например, ковид-диссидентская "Свободная партия Канады". Такое вмешательство - это прямая угроза для канадской демократии, говорится в докладе Оттавского университета.

Оценивая внешнюю политику, американцы явно используют двойные стандарты. Об этом говорится в отчете сербского Центра стратегического прогнозирования.

Вот лишь один пример. Для американских властей штурм захваченного сепаратистами Грозного в 1999 году был "военным преступлением". В то время, как те же действия, предпринятые США в Эль-Фаллудже - иракском городе размером примерно с Грозный - в 2016 году, естественно, помпезно названы "освобождением".

Чтобы американцев никто не пытался урезонить, США последовательно вышли из 17 международных организаций и соглашений: Совета по правам человека ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, Парижского соглашения об изменении климата, "Договора о торговле оружием", "Договора о РСМД", "Договора о небе".

США - единственная страна, которая не просто не запретила секретное биологическое оружие, но и имеет более 200 военно-биологических лабораторий за рубежом.

Даже юрисдикция Международного уголовного суда (МУС), который американцы используют как политическое оружие против России, на сами США не распространяется. Ведь стреляются из собственного, а не из чужого ружья.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679547780


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