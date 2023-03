"Красная" Америка не желает жить по законам "голубой", - В.Катасонов

08:07 23.03.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.03.2023 |

Стандарты Клауса Шваба и гендерные стандарты Банка России



Нередко можно встретить карты США, раскрашенные в три цвета: красный, голубой и сиреневый. Это электоральные карты. Штаты, население которых поддерживает преимущественно Республиканскую партию, обозначаются красным цветом, а штаты, которые традиционно голосуют за демократов, – голубым. Сиреневый цвет – для "спорных" штатов.



В старые добрые времена в Америке между республиканцами и демократами не было очень больших различий. Сегодня они стали значительными, некоторые даже говорят об "антагонистических противоречиях". Эти противоречия сегодня стали проявляться и на уровне штатов – "красных" и "голубых". Есть достаточно существенные различия и в социально-экономической политике "красных" и "голубых" штатов. Обозначились некоторые признаки устойчивой консолидации штатов в рамках неформальных объединений по принципу их цвета. Кто-то из экспертов уже рассуждает, что если произойдет предсказываемый некоторыми пророками распад Америки, то это будет распад на две части – "красную" и "голубую", разделенные по идейно-политическому признаку.



С приходом в Белый дом Джо Байдена резко активизировалась деятельность правительства и ФРС по внедрению во все сферы экономики пресловутых стандартов ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Речь идет о совокупности стандартов, призванных менять экологическую, социальную и управленческую политику компаний, банков, организаций. Мало кто знает, что эта инициатива имеет ярко выраженную политическую принадлежность – это инициатива американских демократов и тех, кто за ними стоит (в конечном счете глубинного государства).



Так, под видом борьбы за экологию (зеленая энергетика, зеленая экономика) они продвигают планы деиндустриализации (эти планы были разработаны несколько десятков лет назад в рамках Римского клуба). А под видом совершенствования корпоративного управления продвигают ценности, чуждые "старой доброй Америке". Например, обязательное половое (гендерное) равенство мужчин и женщин в менеджменте компаний. Это первое поколение стандартов. Но уже разработаны новые стандарты, которые предусматривают предоставление обязательной квоты в менеджменте "прочим гендерам", т. е. извращенцам. Уже разработаны стандарты, требующие обязательного процентного представительства "черных" и "цветных". Интеллектуальные, профессиональные, нравственные характеристики лиц, составляющих менеджмент, инициаторов стандартов ESG мало интересуют. Даже такой критерий оценки менеджмента, как прибыль компаний (главный критерий капитализма) теперь отходит на второй, третий план. ESG – это уже не капитализм, а посткапитализм.



Примечательно, что в ESG пока еще в зачаточной форме присутствует такой параметр оценки менеджмента, как ведение организацией рейтингов клиентов по ряду параметров. "Привыкайте к новой нормальности!" – предупредил в 2020 году гуру глобализма Клаус Шваб.



Стандарты ESG – это троянский конь мировой закулисы (глубинного государства), запущенный для того, чтобы разлагать и уничтожать общество. В Америке этим занимается демократическая партия. В "голубых" штатах дело продвигается веселее, в "красных" – не очень. Там ретрограды-республиканцы никак не желают расставаться со "старой нормальностью". Особенно выделяются штат Флорида и его губернатор ДеСантис (он наряду с Дональдом Трампом объявил о своих планах участвовать в президентских выборах 2024 года).



Да и американский бизнес неожиданно очнулся после истории с банком Silicon Valley. Банк этот из Калифорнии – одного из самых "голубых" штатов.



Только что из Америки пришла новость: 19 "красных" штатов Америки объединяются в альянс, который будет бойкотировать стандарты ESG. 16 марта группа представителей 19 штатов объявила о создании альянса. "Распространение ESG по всей Америке представляет собой прямую угрозу американской экономике, личной экономической свободе и нашему образу жизни, отдавая инвестиционные решения в руки разбуженной толпы, чтобы обойти избирательные урны и внедрить политическую идеологию в инвестиционные решения, корпоративное управление и повседневную экономику", – говорится в заявлении группы. Губернаторы заявили, что будут защищать людей от навязываемых Вашингтоном стандартов ESG. Губернаторы заявили, что могут запретить "финансовому сектору учитывать так называемые "социальные кредитные рейтинги" в банковской и кредитной практике, направленные на то, чтобы помешать гражданам получать финансовые услуги, такие как ссуды, кредитные линии и банковские счета".



Необходимость отмены ESG обусловлена разными причинами, но сегодня такая отмена как никогда нужна, поскольку стандарты ESG повышают риск банкротства. А США стоят на грани масштабного экономического кризиса. Главный инициатор бойкота – губернатор штата Флорида, поэтому объединение назвали "альянсом ДеСантиса", заявившим, что Флорида лидирует в борьбе с "пагубными последствиями режима ESG", дав указание менеджерам государственных пенсионных фондов отказаться от ESG и "вместо этого сосредоточиться на получении максимальной отдачи от инвестиций для Флориды, ее налогоплательщиков и пенсионеров".



Кроме Флориды в альянс вошли Алабама, Аляска, Арканзас, Джорджия, Айдахо, Айова, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Оклахома, Южная Дакота, Теннесси, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.



Вот публикация от 19 марта под названием The Implications Of DeSantis’ 19 State Anti-ESG Alliance (Последствия Альянса ДеСантиса против ESG из 19 штатов).



Автор статьи адвокат Джон Макгоуэн (Jon McGowan), специалист по ESG, отмечает: участники альянса приняли решение, что находящиеся в юрисдикции "красных" штатов государственные пенсионные фонды будут работать без стандартов ESG. Во Флориде и некоторых других штатах такое решение было принято еще в прошлом году.



В вышедшей в декабре статье Florida CFO calls on state pension fund to terminate all BlackRock portfolios (Финансовый директор Флориды призывает государственный пенсионный фонд закрыть все портфели BlackRock) говорится, что глава финансового ведомства Флориды Джимми Патронис объявил в конце прошлого года, что министерство финансов штата отказывается от услуг глобального финансового холдинга BlackRock по управлению рядом инвестиционных портфелей штата: долгосрочным портфелем штата. По ходу отмечу, что BlackRock, под управлением которого находятся активы на сумму 8,6 трлн долл. (по состоянию на конец 2022 года), является одним из главных в мире "локомотивов", продвигающих стандарты ESG.



Теперь решения, подобные тем, которые были приняты во Флориде, будут приняты почти во всех "красных" штатах. Во Флориде это было административное решение, а сейчас, как отмечает Джон Макгоуэн, в штате готовится закон, который окончательно легализует отказ от ESG. И когда Флорида примет акт, отменяющий ESG, остальные 18 "красных" штатов возьмут за образец документ Флориды и примут аналогичные законодательные акты.



P.S. В то время как половина Америки восстала против инициированных глубинным государством стандартов ESG, в Российской Федерации тихой сапой идет внедрение этих стандартов в жизнь. Уже второй год продолжается необъявленная коллективным Западом война против России, а Банк России так и не обеспечил российскую экономику "длинными" кредитами, необходимыми для долгосрочных инвестиций и укрепления военно-экономического потенциала страны. Ему не до этого. У Банка России другие приоритеты, которые ему диктуются из-за океана. Как финансовый мегарегулятор ЦБ РФ продолжает энергично продвигать "зелено-голубую" повестку наших геополитических противников.



Вот лишь некоторые материалы, которые можно найти на сайте ЦБ РФ: "Доклад для общественных консультаций "КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ В МЕНЯЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ" (декабрь 2022); Доклад для общественных консультаций "МОДЕЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ESG-РЕЙТИНГОВ" (2023); "Оценка экологического фактора в спреде доходности для зеленых активов" (2022) и т. д. и т. п.



Банк России инициирует непрерывные заседания, учебные мероприятия, конференции по продвижению ESG в России. В частности, финансовый регулятор России очень озабочен вопросами гендерного равенства как составной части ESG. В марте директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына, выступая на круглом столе Московской биржи, заявила, что на российскую биржу надо допускать только гендерно-правильные компании: "Возможно, бирже имело бы смысл обращать на это (необходимость гендерного равенства. – В.К.) внимание через правила листинга, может быть, сделать индекс компаний, которые специальным образом адресуют вопрос гендерного равенства в корпоративной политике и имеют представленность в топ-менеджменте или в совете директоров".



На круглом столе Московской биржи обсуждалось пока равенство в управлении компаний двух полов – мужчин и женщин. А за океаном уже разработан стандарт, предусматривающий квоту в менеджменте представителей ЛГБТ-сообщества. Госпожа Курицына отстает от жизни. Источник - фонд стратегической культуры

