Отношения России и Китая: норма, которая бесит Запад, - В.Пироженко

08:09 23.03.2023 ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 22.03.2023



Итоги визита председателя КНР Си Цзинпьина в Россию показали главное:



- самодостаточный характер дружественных российско-китайских отношений, их устойчивость к изменяющимся и неблагоприятным внешним условиям. Президент России В. Путин точно охарактеризовал такие отношения, как добрососедство, взаимовыручку, поддержку и дружбу;



- незаконное вмешательство коллективного Запада во главе с США во внутренние дела России и Китая в попытке затормозить их развитие является важным дополнительным, но не определяющим условием укрепления двусторонних отношений;



- совместное российско-китайское противостояние попыткам Запада во главе с США восстановить свою мировую гегемонию и получать от этого одностороннее преимущество за счет остального мира не означает военного союза России и Китая и направленности российско-китайской дружбы против третьей стороны, о чем было четко сказано в итоговом заявлении лидеров.



- "Взаимная поддержка в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития", которую стороны будут оказывать друг другу является естественной защитной реакцией двух стран, отстаивающих свое право на уважение и справедливый учет собственных интересов.



В основе российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства находится взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Тем более что в условиях санкционной агрессии Запада объединение сырьевых ресурсов и научно-технических возможностей России и Китая позволяет создать самодостаточное во всех отношениях экономическое пространство, технологически и финансово независимое от Запада.



Примечательны пункты из совместного заявления президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года о "взаимовыгодном снабжении ... базовыми товарами и минеральными ресурсами", качественном расширении "сотрудничества в сферах технологий и инноваций в целях обеспечения технологического лидерства России и Китая", формировании "с участием промышленных компаний России и Китая новых производственных цепочек, увеличение добавленной стоимости производимой продукции", "расширении практики использования национальных валют". Дополнительно подчеркнута "краеугольная" роль энергетики в двусторонней торговле.



Эти положения развивают уже существующие тенденции. Согласно данным китайской таможни, двусторонняя торговля между Китаем и Россией в 2022 году выросла на 34,3% в годовом исчислении до рекордно высокого уровня в 1,28 триллиона юаней (190 млрд долл.). По данным китайской таможни, за первые два месяца этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,4% и достиг 232,5 млрд юаней (33,59 млрд долл.).



В 2022 году китайский экспорт механической и электротехнической продукции в Россию увеличился на 9%, высокотехнологичной продукции - на 51%, а автомобилей и запчастей - на 45% в годовом исчислении. В 2022 году доля торговли энергоносителями между Китаем и Россией, рассчитываемая в их собственных валютах, составила 65%.



Качественная российская продукция пищевой промышленности, в частности кондитерские изделия, мороженое, мед, мука, алкоголь, стали более доступными для китайских покупателей. Россия выступила крупнейшим поставщиком нефти в Китай в январе и феврале, поставив около 15,68 миллиона тонн сырой нефти. "Газпром" наращивает поставки природного газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири".



По информации президента России В. Путина, "осуществляются крупные совместные проекты в гражданском авиа- и вертолетостроении, в цветной металлургии, в освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, других наукоемких областях". Это очень важно, учитывая перекос в российском экспорте в КНР в сторону сырьевых товаров. Интерес российской стороны в этом вопросе, как представляется, отражен в плане двустороннего сотрудничества до 2030 г. в целом ряде положений; в частности, указывается на необходимость "взаимовыгодного сотрудничества по глубокой переработке ресурсов на территориях России и Китая".



Эксперт Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Цзян Чжунчжэн отмечает важный сдвиг в объеме и характере китайских экономических и торговых капиталовложений в Россию, которые раньше были в основном энергетическими и сельскохозяйственными. За 2022 год они начали смещаться в автомобилестроение, обрабатывающую и пищевую промышленность, бытовую технику. В настоящее время более 1000 китайских компаний открывают или планируют открыть предприятия легкой промышленности в России.



Председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на важность повышения устойчивости промышленных цепочек и цепочек поставок в двустороннем экономическом взаимодействии, активизации сотрудничества в области инноваций и трансграничной логистике.



Российско-китайское партнерство по мере своего развития формирует двуединую связку как ядро будущего Большого Евразийского партнерства. России и Китаю вполне под силу укрепить взаимосвязанность на пространстве Евразии, а это создаст экономическую основу урегулирования многих конфликтов и противоречий, предотвратив их использование внерегиональными силами в своих интересах.



В ходе визита получили дальнейшее развитие принципы новых межгосударственных отношений, рассчитанных на многополярное мировое устройство. Российско-китайские отношения выступают как образец, модель такого мироустройства.



Прямым ответом на гегемонистские притязания США являются положения о том, что "каждое государство обладает собственными историческими ... особенностями и вправе самостоятельно выбирать свой путь развития", в частности, в области прав человека, "не существует "высшей демократии""; стороны выступили против ложного нарратива о "так называемом противостоянии демократий и автократий" и "навязывания одним государством другим государствам своих ценностей, проведения идеологических линий".



Подходят эти принципы и для мирного урегулирования украинского кризиса. Исходя из приоритета на переговорах темы двусторонних отношений России и Китая, украинский кризис не стал центром обсуждения. Украинский вопрос является частным случаем более фундаментального противостояния России и Запада и будет самостоятельно решен Россией с учетом китайского плана мирного урегулирования.



Китайский план интересен тем, что в нем излагаются общие принципы, которые задают алгоритм решения этого и других мировых кризисов, оставляя конкретные спорные вопросы на усмотрение России и Украины. Когда киевский режим дозреет до переговоров, эти принципы могут стать основой договоренностей, как явствует из комментариев российской стороны.



Ван Вэнь, профессор и исполнительный декан Института финансовых исследований при Китайском народном университете, считает: "Если быть реалистами, самая неотложная задача посредничества на данный момент заключается не в решении таких проблем, как "вторжение" или "военные преступления", а в прекращении огня".



Показательно, что на Западе китайско-российские отношения воспринимаются как покушение на безопасность США и Запада в целом. В головах тамошних спецов с маниакальной враждебностью к России и Китаю уже появились выводы наподобие того, что "империя зла" старого советского правления превращается "в новую "китайско-российскую империю, поскольку каждая из этих огромных стран преследует экспансионистские цели через сухопутные и морские границы, разделенные тысячами миль".



В Китае отмечают абсурдность подобных заявлений. "Запад не может смириться с нормой... Пока внешняя торговля Китая соответствует правилам мировой торговли и потребностям обеих сторон (России и Китая. - Авт.), Запад не в том положении, чтобы указывать пальцем на нормальное экономическое сотрудничество между двумя странами". Источник - фонд стратегической культуры

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