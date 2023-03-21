"Мессианская война" в Ираке. Почему неоконы проиграли? - В.Можегов

08:34 23.03.2023 кабалистические пасьянсы и "эсхатологическая романтика" Маймонида в столкновении с реальностью, не всегда, как оказалось, работают

Владимир Можегов



Исполнилось двадцать лет начала второй иракской войны. Войны, которую Америка – сегодня это очевидно – проиграла. Точнее, проиграли неоконы, неоконсерваторы – творцы и дирижеры обоих иракских войн: Буша-старшего 1991-го, и Буша-младшего 2003-го. Первой, которая последовала за крушением СССР, и второй – за драматическим событиями 9/11. Все это также, конечно, не случайно и раскрывает гораздо более обширный замысел. Но об этом чуть больше скажем в конце, а теперь – давайте по порядку.



1



17 января 1991 года Америка начала свою первую войну в Ираке, и первую полномасштабную войну нового однополярного мира, демонстрацию нового порядка вещей. Это была первая масштабная операция объединенных сил НАТО, на которую никак не отреагировал побежденный СССР; первая война после объявления "Конца истории" (одноименная работа Фукуямы, вышедшая двумя годами раньше). Наконец, это была война, которая несла не только практический смысл, но имела явный мессианский подтекст.



Завершалась же "Буря в пустыне" (название операции отсылало к библейской книге Даниила) объявлением о начале "крестового похода" за построения "Нового мирового порядка" под водительством США, которое Буш-ст. сделал, взойдя на трибуну ООН в октябре 1991-го. Тот, кто скажет, что ради этого заявления война и затевалась, будет, по всей видимости, не слишком далек от истины. Особенно, учитывая мировоззрение людей, которые за этой войной стояли: прежде всего, Дика Чейни и других крупных фигур в стане входящих тогда в полноту сил неоконов.



Речь Буша, объявляющая США предводителем "объединенных наций" в войне против "мирового зла", многих тогда насторожила. В ней слышались отзвуки манифестаций того же мессианского духа, который вел Вудро Вильсона в Первую, а Франклина Рузвельта во Вторую мировую войну.



И вот теперь Буш-ст. указывал не в столь отдаленное будущее, как будто вызывая из него призрак новой большой войны.



Впрочем, тогда еще бросать вызов Америке было особенно некому. Китай только начинал свой путь к сегодняшней гегемонии, СССР был разгромлен. Неоконы праздновали праздник полной победы и безнаказанности… И за однополярным миром, упавшим к ним в руки, уже грезя о мире полностью им подвластном, мире в котором больше нет сколько-нибудь независимых государств, мире, в котором существует лишь одна воля на всех.



Сегодня силы, которые стояли тогда за Бушем-ст. вышли из тени, а планы неоконов (или, скажем так: неолиберально-неоконсервативного консенсуса) по построению порядка нового века оформились в четкую программу действий. Те, кто стоит сегодня у руля американской власти почти и не скрывают своих целей: окончательное упразднение национальных государств и построение единого мира под управлением крупнейших банков и ТНК. Через тридцать три года после начала "конца истории" (первое эссе Фукуямы вышло в 1989) и двадцать лет после второй иракской войны, мы стоим пред бездной, еще небывалой. И именно сегодня, как никогда уместно вспомнить эту двухсерийную американскую эпопею.



2



Присутствие мощного библейского бэкграунда в перипетиях американской политики ощущалось задолго до начала войны. Те пять месяцев, которые отделяли агрессию Саддама от вторжения коалиции были наполнены пропагандой самого интересного свойства. Все это время американская пресса не уставала представлять Кувейт маленьким героическим Давидом, а Ирак – чудовищным Голиафом, сравнивая самого Саддама с вавилонским царем Навуходоносором. А американская публика, к тому времени уже два года как накачиваемая идеями мессианского права Америки "исправлять мир, проповедуя ему евангелие свободы и демократии" (Макс Лернер), была вполне разогрета, чтобы легко впитать пропаганду в суровых библейских тонах. Тем более, что она опиралась на определенные политические реалии. Культурным героем Хусейна действительно был царь Навуходоносор, верный памяти которого Саддам даже отстроил древний Вавилон.



К началу американского вторжения пропагандистская компания достигла необходимого накала, и население Америки горячо откликнулось на призывы прийти на помощь маленькому Кувейту, обороняющемуся от ужасного Голиафа.



Как известно, вавилонский царь Навуходоносор некогда разрушил Иерусалим и увел евреев в плен. Хорошо знающие Ветхий Завет американцы легко складывали исторические параллели, и война с Саддамом в их глазах обретала героическую метафору освобождения божьего народа из вавилонского пленения и строительства нового Храма.



Конечно, особенно близка эта поэтическая риторика была американским иудеям, согласно воззрениям которых падение Вавилона должно предшествовать открытию "мессианского царства". Но и многочисленные протестантские телепроповедники, такие как знаменитый Билли Грэм (гуру Буша-мл.) с энтузиазмом поддерживали мессидж.



Дело в том, что многочисленные американские иудео-христианские секты, особенно, в духе диспенсационализма (христианского сионизма) убеждены, что "решающей битве добра и зла" должно предшествовать падение Вавилона. Под последним "религиозным правым" нетрудно было увидеть современный Ирак. А "религиозные правые" - серьезная в современной Америке сила. Именно подняв "религиозных правых", точнее, их проповедников, которые привели их на выборы, неоконы привели в свое время к власти Рональда Рейгана…



И религиозные правые действительно приветствовали войну, рассуждая в духе сходном с ортодоксальными иудеями: пусть Америка поможет Израилю избавится от своих врагов, и тогда наступит время Второго Пришествия и Тысячелетнего Царства. Слово же "миллениум" (от лат. millenium - тысячелетие – ожидаемое иудеями тысячелетнее царство мессии, то же, что хилиазм) уже было на устах у всех.



Так, еще до начала войны, операция в Персидском заливе стала обретать эсхатологический смысл открытия "мессианского века". К началу же войны религиозная экзальтация достигла пика. Американские политические комментарии из нормальных новостей обратились в нечто, напоминающее по стилю вещание библейских пророчеств.



Уже само название операции "Буря в пустыне" должно было отсылать набожных реднеков к библейской книге Даниила, занимающей в ветхозаветной традиции примерно то же место, что в христианской – занимает "Откровение" Иоанна Богослова (а в иудео-христианской, которой принадлежит большая часть американского общества, она занимает то же место и сейчас).



11 глава Книги Даниила представляет собой пророческое видение всего хода человеческой истории, вплоть до ее последних дней. В стихе 40-м читаем: "…Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них". И далее: "И прострет руку на разные страны; не спасется и земля Египетская… Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним" (Дан. 40-41). Да, сколь бы странным это ни казалось, но сценарий Ближневосточных войн (не только иракской, но и последующих), как будто прямо списывался с этих стихов книги Даниила. Впрочем, отвлекшись немного от эсхатологии, стоит сказать несколько слов и о меркантильной подоплеке войны в Персидском заливе, не менее важной.



3



Когда, в 20-х гг. ХХ в., на обломках Османской империи, англичане начали выстраивать новую конфигурацию арабского мира, они, руководствуясь своей излюбленной стратегией (каждому государству – свой внутренний этнический конфликт), слили в границах Ирака суннитские, шиитские и курдские земли. Но главное, эта внушительная страна, с центром в древнем Багдаде, осталась с весьма символическим, в несколько десятков километров, выходом к морю. Всю же стратегическую береговую полосу Персидского залива заняло княжество Кувейт - с конца ХIХ века протекторат и военно-морская база Британии.



Разумеется, Ирак никогда не мог смирится с таким положением вещей. И всю свою суверенную историю считал Кувейт своей неотъемлемой частью. Не был исключением и Саддам Хуссейн, чья предвыборная программа включала планы по объединению двух стран. Большие же запасы кувейтской нефти тем сильнее разогревали аппетиты.



Одним словом, Хусейн, имевший серьезные амбиции на роль лидера региона, не мог не попытаться вернуть Ираку Кувейт. И, конечно, рассчитывал при этом на помощь американцев. Американцы же поддерживали Саддама в этой уверенности, субсидируя экономику Ирака, поставляя ему вооружения и одобряя его экспансионистскую политику, демонстративно отказываясь вводить против Ирака санкции.



При том, что подготовка Ирака к войне ни для кого не была секретом. Одновременно, США предоставили Кувейту технологии бурения наклонных скважин, которые и стали поводом Ираку обвинить кувейтских шейхов в воровстве иракской нефти из приграничных районов.



Хотя сегодня в Америке стараются об этом не вспоминать, долгое время Саддам был большим другом Вашингтона, и, именно с подачи последнего, развязал войну с ненавистным США Ираном (войну, в которой, напомним, погибло до 700 тыс. чел.), имея, таким образом, все основания считать, что Вашингтон поддержит его и сейчас.



И американцы в этом его не разубеждали. В декабре 1983-го, во время войны с Ираном, Саддама, по поручению Рональда Рейгана, посетил Дон Рамсфелд, назначенный тогда специальным посланником на Ближнем Востоке. Рамсфелд полтора часа беседовал с Саддамом в его дворце, убеждая иракского лидера во всемерной поддержке Соединенных Штатов, суля помощь, деньги и оружие.



Перед началом Ирако-Кувейтской войны, состоялась встреча, не менее знаменательная. 25 июля 1991 г. Хусейн встретился с американским послом в Ираке, Эйприл Гласпи, которая окончательно утвердила иракского вождя в его иллюзиях. Гласпи уверила Хусейна (или же он так интерпретировал ее слова), что Америка отнесется к вторжению в Кувейт как внутриарабскому делу и не станет вмешиваться.



Дело Эйприл Гласпи даже стало, в свое время, предметом разбирательства Конгресса США. Однако, случилось то, что должно было случиться. 2 августа 1990 г., обвинив южного соседа в воровстве нефти и участии в международном антииракском заговоре, Ирак вторгся в Кувейт. Агрессию немедленно осудила ООН. Ничего страшного для Ирака в этом еще не было. Однако, немедленно на сторону Кувейта встала Америка. И в течение нескольких следующих месяцев Саддам был полностью демонизирован американской пропагандой.



Через пять месяцев, густо наполненных антииракской риторикой, Америка, заручившись санкцией ООН, во главе Международной коалиции вступила в войну. С 17 января по 24 февраля 1991 г. тысяча самолетов, базирующихся на авианосцах и в Турции, утюжила иракские военные объекты, а телекартинки с горящими иракскими нефтепромыслами впечатляюще иллюстрировали почти апокалиптический характер происходящего…



Однако Буш-старший не решился увязать в Ираке, не доведя, таким образом, дела до конца. Наземная фаза операции заняла лишь несколько дней (с 24 по 28 февраля), а БААСитский режим Хуссейна продолжил свое существование.



4



Но с этого времени мессианский раж американской прессы уже не снижал накала. Слова о "конце истории" полнились все более грозным религиозным подтекстом, а военная экспансия набирала обороты. С 1991 по 1999 гг. под знаменами "крестового похода за демократию" США совершат вторжения в Панаму, Сомали, Гаити; развернут войска в Саудовской Аравии; расширят НАТО до границ России; разбомбят Сербию и аннексируют Косово…



Наконец, наступит 11 сентября 2001 г., которое, для возбужденных нескончаемым "мессианским набатом" американцев, прозвучит не просто как начало "столкновения цивилизаций", но как трубный глас ангельских труб, свидетельствующих о близости Судного Дня.



Америку в это время будет возглавлять Буш-младший, склонный к мистицизму и иудео-христианскому мессианству гораздо более своего отца, а его министром обороны будет наш старый знакомый Дональд Рамсфелд. Белый дом и Пентагон будут к тому времени буквально кишеть неоконами, исполненными все того же страстного ожидания начала мессианского века…



Снова в ход пойдут библейские цитаты, призванные убедить мистически настроенного президента в необходимости "священной войны". The Guardian писала, что Рамсфелд и его советники включали в секретные документы, подготовленные для президента в марте 2003 года, в дни, предшествовавшие вторжению в Ирак фотографии американских военных со своеобразными подписями. На одной, например, изображены солдаты США, преклоняющие колени в молитве, а подписью служит отрывок из Исайи: "Кого мне послать и кто пойдет за нами? / Вот я, Господь, пошли меня!" На других изображены американские войска, продвигающиеся по пустынным ландшафтам, рядом изображение Саддама, говорящего в телекамеру, а подпись под этим диптихом гласит: "Воля Бога состоит в том, чтобы, делая добро, вы заглушали невежественные разговоры глупцов. (1 Петра 2:15)" итд.



В 2006-м интенсивные энергии священной войны вынудят Рамсфелда уйти в отставку. Возмущение высших армейских чинов политикой неоконов будет слишком велико, и Дональд станет козлом отпущения. Но к тому времени под эсхатологический звон медиа и заклятия "мессианской войны" из пламени иракского пожара и хаоса выйдет эсхатологический зверь "Исламского государства"*, в считанные месяцы покрыв собой огромные пространства, включая территории Сирии, и выводя за собой из мрака веков темный караван персонажей древних исламских пророчеств.



Впрочем, усилиями Ирана и своевременным вмешательством России, вернувшейся на Ближний Восток, этот морок будет (возможно, на время) рассеян. А четыре года президентства Трампа дадут миру небольшую передышку.



Но время передышки, как видим, кончилось. И сегодня силы, которые стояли за обеими иракскими войнами, событием 9/11, историей "Исламского государства", снова на коне.



5



Два слова об итогах второй иракской войны. Во вторжении участвовало более 200 тыс. солдат (американцев, англичан и чуть-чуть поляков). В целях развязывания войны неоконы использовали широкий спектр арсенала "благородной лжи", обвиняя Ирак в создании ядерного, химического и бактериологического оружия, и мифических связях с Аль-Каидой*, подставив в конце концов и госсекретаря Колина Пауэлла, который продавливал Совбез ООН, размахивая стеклянной пробиркой и рассказывая о закупках Ираком оборудования для урановых центрифуг. В ходе войны промышленность и инфраструктура Ирака были практически полностью уничтожены: нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия более чем на 80%, электростанции на 92%. Дым от пожаров разбомбленных нефтепромыслов поднимался в небо спустя два года после войны. Самой Америке война стоила более восьми тыс. жизней солдат (4,6 тыс. военных и 3,6 тыс. бойцов ЧВК) и более двух триллионов долларов. Но главным итогом стала утрата Америкой позиций и доверия к себе на Ближнем Востоке. Утраченные же США позиции начали занимать Иран, Россия и Китай.



Каковы были цели неоконов а Иракской войне? Каковы их планы вообще? Достаточно подробно мы разбирали это в работах "Перл-Харбор ХХI века: самая масштабная провокация неоконов" и "Лео Штраус и его армия политического мессии".



Поэтому скажем лишь главное. За сокрушением СССР по планам неоконов должна была последовать полная зачистка Ближнего Востока. За успехом в Ираке должны были последовать операция против Сирии и бросок на Иран. И если бы к власти в 2016-м пришла Хиллари Клинтон, то наземная операция США в Сирии стала бы, очевидно, реальностью. Но к власти неожиданно для всех пришел Трамп, за это время усилилась Россия, а Китай превратился почти в полноценного гегемона. И планы неоконов, вернувшихся во власть с помощью пандемии Ковид-19 (три сотни чиновников бывшей администрации Буша поддержали Байдена) изменились. Сегодня именно неоконы, изгнанные Трампом из республиканской партии и вернувшиеся к демократам (Уильям Кристол, Макс Бут, Дэвид Фрум, Рик Уилсон, Дженнифер Рубин) стоят за украинской политикой Байдена. Старейшие неоконы Роберт Каган и Виктория Нуланд пасут Украину с 2014 года. Блинкен, выдвиженец неоконов, непосредственно рулит администрацией Байдена.



Но почему же неоконы проиграли в Ираке? Почему за блестящей победой над СССР (сей победный поход в высших сферах американской политики они начинали в команде Рейгана) неудачи по сей день преследуют их? Похоже, что легкость победы над СССР сыграла с ними злую шутку. Они чересчур уверились в своих силах и своем "мессианском статусе". Слишком поверили в то, что повелевают миром (да и небом, вероятно, тоже). Но кабалистические пасьянсы и "эсхатологическая романтика" Маймонида, которой накачивал своих учеников Лео Штраус, в столкновении с реальностью, не всегда, как оказалось, работают. И сегодня неуемная жажда войн (которая конвертировалась сейчас в конфликт на Украине) вполне может оказаться для них роковой. Надо только спокойно работать, тщательно изучая своего цивилизационного (и духовного, не побоюсь этого слова) врага и понимая, с кем мы имеем дело: ибо, кто предупрежден – тот вооружен.



*террористические организации, запрещенная в РФ Источник - завтра

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