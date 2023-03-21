Ось Москва - Пекин 2.0, - Александр Дугин

08:36 23.03.2023 визит Си Цзиньпина в Москву открывает новую страницу международных отношений

Александр Дугин



Визит главы КПК в Москву воспринимается во всем мире как символический. Не случайно лидеры Китая и России предварили эту встречу программными статьями. Путин описал как он видит отношения с Китаем. Си Цзиньпин дал этому свою оценку. И в целом позиции лидеров двух мировых держав совпадают: Китай и Россия ближайшие стратегические партнеры, отвергающие гегемонию современного Запада и последовательно выступающие за многополярный мир. В текста и Си Цзиньпина, и Путина присутствует вся картина мира. Он уже является многополярным, причем наиболее состоявшимися полюсами являются Китай, России и коллективный Запад. При этом, подчеркивают оба лидера, ни Китай, ни Россия, не стремятся навязать остальным народам свою собственную модель, признавая право каждой цивилизации развиваться по своей логике, то есть становится полноценным полюсом с суверенной системой ценностей. Запад придерживается прямо противоположной установки, и не оставляет надежд сохранить на глазах распадающуюся полностью дискредитировавшую себя однополярную модель – с одной (либеральной) идеологией, с системой гендерной политики, неограниченной миграции, тотальным смешением, гендерной политикой и постгуманизмом. Россия и Китай западную гегемонию единодушно отвергают, и заявляют о непоколебимой воле строить демократический по-настоящему свободный многополярный мир.



Сама встреча Си Цзиньпина и Путина в Москве станет своего рода печатью, скрепляющей документ об эре многополярности.



Оба лидера подчеркнули положительное значение плана, предложенного Пекином по урегулированию украинского конфликта. Си Цзиньпин еще раз упомянул необходимость мира, а Путин признал китайские предложения здравыми и рациональными. Другое дело, что Запад и киевский нацистский режим категорически отвергли план Си Цзиньпина, даже не начав его обсуждать или рассматривать. Поэтому большое значение он едва ли будет иметь. Но само его наличие и принципиальное согласие с им двух великих держав о многом говорит. И конфликт на Украине, и эскалация вокруг Тайваня лидеры России и Китая интерпретируют в целом одинаково, возлагая вину на агрессивную и провокационную политику Запада.Теперь следует сказать несколько слов о том, как воспринимают визит в Москве. Преобладающая точка зрения в целом совпадает с программными утверждениями наших лидеров. Это декларация многополярного мира, в основе которого лежит теснейший геополитический и цивилизационный союз Китая и России, готовый отразить давление гегемонистского Запада и предлагающий присоединиться к нему остальным цивилизациям – исламской, индийской, африканской, латино-американской, а в дальнейшем и западной – в том случае, если элиты Запада откажутся от глобализма и однополярности.



Согласие относительно плана мирного урегулирования конфликта на Украине также подчеркивает близость наших позиций, хотя при полном игнорировании китайского проекта Западом и режимом Зеленского, едва ли в ближайшем будущем он будет иметь какое-то реальное измерение.



Для Москвы визит председателя Си в такой сложный момент очень важен. Он показывает, что великая держава – Китай – вовсе не солидарна с попытками изолировать России на международной арене, к чему стремится Запад, и что отношения между странами и народами находятся на историческом пике.



Приблизительно так видит визит Си Цзиньпина ответственное экспертное сообщество России. Это символический жест состоявшейся многополярности, представленной двумя мировыми лидерами, полностью согласными между собой относительно главных параметров будущего.



Однако в России раздаются и иные голоса. Нередко модно встретиться с позицией, будто Китай ведет свою самостоятельную игру, не собирается реально помогать России в ее лобовом противостоянии с Западом, готов пойти не сепаратные переговоры с Вашингтоном. Это тем более возможно, что китайская экономика слишком зависит от западных рынков, а сам Китай еще не готов к фронтальному конфликту с Западом и постарается его максимально оттянуть или вообще избежать. Но за это время у России могут начаться трудные времена. Главной темой таких опасений является отсутствие готовности Китая оказать военную помощь России.



С моей точки зрения, такие опасение объясняется тем, что многие в России не понимают особенность китайской политики, состоящей в неспешном и обдуманном просчете множество разных вариантов и основанной прежде всего на защите национальных интересов Китая как Государства. Российские наблюдатели, опасающиеся со стороны Китая предательства, не понимают самой китайской стратегии, китайской мечты, которая направлена на процветание Поднебесной и построение гармоничной системы международных отношений. Россия сегодня оказалась в более прямой конфронтации с Западом. Китай прекрасно понимает, что тем самым Россия отводит удар и от него самого, то есть наша война – это его война, а точнее отсутствие войны, ее откладывание. Китайская мечта возможно только при наличии полного геополитического и цивилизационного суверенитета Китая, а значит, несовместима с западной гегемонией и либеральным диктатом. Поэтому Китай будет на стороне России не просто по конъюнктурным соображениям, от которых в любой момент можно было бы отступить, если ситуация повернется другой стороной, а в силу стратегической ориентации на полную независимость. При этом не стоит ожидать от Китая слишком резких шагов в поддержке России. Это было бы совершенно не по-китайски.



Второй тип критики российско-китайских отношений исходит из того, что Китай – это эконмический и демографический гигант. Сближение с Россией автоматически превратит Россию в младшего и зависимого партнера, чьи земли и ресурсы могут показаться легкой добычей для стремительно развивающегося Китая. Это опасение логично, но на практике сводится к тому, что вместе Китая лучше было бы предпочесть Запад. И вот тут логичность заканчивается. С Западом мы воюем, а с Китаем дружим. Причем Запад в своих отношениях с Россией настаивает на ее полном подчинении западным либеральным элитам и их российским представителям. Китай же ничего не навязывает и его стратегия полностью прозрачна и рациональна.



Ответом на такое опасение должно было бы стать укрепление собственной русской идентичности, резкий рывок в экономике и промышленности, грамотная демографическая политика. России грозит превращение в вассала Китая только в том случае, если она полностью ослабнет и утратит суверенитет. Но Путин этот суверенитет стремится, напротив, усилить. Поэтому все пропорции равенства и взаимной выгоды в российско-китайских отношениях будут соблюдаться. А остальное зависит только от России – Китай ведет себя последовательно, предсказуемо и открыто. Никаких империалистических планов у него в отношении России (да и в отношении других народов) нет.



В любом случае визит Си Цзиньпина в Москву открывает новую страницу международных отношений. Это важнейшая точка в развития диалога и сотрудничества не только двух великих государств, но и двух цивилизаций. Си Цзиньпин и Путин не случайно упомянули о необходимость развивать гуманитарное сотрудничество, совместные образовательные, культурные, научные проекты. Чтобы лучше узнать друг друга китайцам и русским важно не только торговать, но и дружить – как дружат народы и культуры, интересуясь друг другом, старясь постичь друг друга. Личная дружба Си Цзиньпина и Путина – это образец, архетип. Но важно, чтобы ось Москва-Пекин не ограничивалась бы только общением государственных лидеров, а увлекло бы и интеллектуальную элиту, и творцов, и ученых, и простых людей. Запад во многом для России закрылся. Зато Китай, выходящий из пандемии, открывает для русских свои двери. Источник - katehon.com

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