Госдепартамент США назвал сына Эмомали Рахмона наследником президентского кресла

09:17 23.03.2023

22.03.23



Государственный департамент США назвал Рустама Эмомали, старшего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона, преемником своего отца. Об этом говорится в ежегодном докладе американского ведомства, посвященном ситуации с правами человека в разных странах мира.



Авторы документа подчеркнули, что после того, как в апреле 2020 года мэр Душанбе Рустам Эмомали занял пост спикера верхней палаты парламента Таджикистана, он стал вторым человеком в государстве и первым в очереди на президентское кресло.



При этом, по оценкам аналитиков, парламентские выборы 2020-го, как и президентские, прошедшие в том же году, не были "ни свободными, ни справедливыми".

Госдеп считает Таджикистан авторитарным государством, в котором на протяжении более 30 лет правит Эмомали Рахмон, сосредоточивший власть в своих руках. Например, все правоохранительные органы республики и Таможенная служба подчиняются непосредственно президенту.



"Хотя Конституция страны предполагает многопартийную систему, правительство исторически препятствовало политическому плюрализму", - говорится в докладе.

Как отмечает радио "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом), ранее власти Таджикистана критиковали отчеты Госдепа США за их политизированный характер. В Душанбе считают, что в документе "не прослеживается объективный анализ существующего положения с правами человека в стране", а докладчики опираются в основном на "информацию из заинтересованных источников, что ставит под сомнение достоверность опубликованных данных".



Госдеп США публикует ежегодные страновые отчеты по правам человека на протяжении почти 50 лет. Аналитики готовят документ в сотрудничестве с местными и международными правозащитными организациями, а также со статистическими ведомствами.



ℹ️ Добавим, что в постсоветских республиках Центральной Азии президенты неохотно отдают власть, порой прибегая к поправкам в Конституцию, "обнуляющим" предыдущие сроки и дающим право вновь баллотироваться на пост.



В Узбекистане с первых дней обретения независимости страной в течение 26 лет управлял Ислам Каримов, вплоть до своей смерти в сентябре 2016 года. Спустя несколько месяцев после этого руководителем страны был избран Шавкат Мирзиеев. В конце апреля в Узбекистане пройдет референдум по изменению текста Конституции, что позволит Мирзиееву обнулить свой президентский срок и занимать пост главы государства еще 14 лет.



В Туркменистане пришедший к власти в годы независимости Сапармурат Ниязов продержался в президентском кресле до смерти в 2006 году. Его преемником стал Гурбангулы Бердымухамедов, который в марте 2022-го уступил должность своему сыну Сердару Бердымухамедову, а сам стал спикером парламента страны.



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находился в этой должности с 1990 по 2019 годы. Затем он ушел в отставку по собственному желанию. Некоторое время обязанности президента исполнял спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев, который в июне 2019-го провел внеочередные выборы главы государства и победил на них. Прошлой осенью в стране вновь состоялись выборы (из-за изменений в Конституцию), благодаря которым Токаев будет находиться у власти как минимум следующие семь лет.



Только в Кыргызстане президенты менялись достаточно часто, но, как правило это сопровождалось революциями и народными волнениями. Если не считать исполняющих обязанности, то в республике насчитывается шесть президентов: Аскар Акаев (с 1990 по 2005), Курманбек Бакиев (с 2005 по 2010), Роза Отунбаева (2010 - 2011), Алмазбек Атамбаев (с 2011 по 2017), Сооронбай Жээнбеков (с 2017 по 2020) и действующий глава государства Садыр Жапаров.