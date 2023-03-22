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    Таджикистан   | 
Госдепартамент США назвал сына Эмомали Рахмона наследником президентского кресла
09:17 23.03.2023

22.03.23

Государственный департамент США назвал Рустама Эмомали, старшего сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона, преемником своего отца. Об этом говорится в ежегодном докладе американского ведомства, посвященном ситуации с правами человека в разных странах мира.

Авторы документа подчеркнули, что после того, как в апреле 2020 года мэр Душанбе Рустам Эмомали занял пост спикера верхней палаты парламента Таджикистана, он стал вторым человеком в государстве и первым в очереди на президентское кресло.

При этом, по оценкам аналитиков, парламентские выборы 2020-го, как и президентские, прошедшие в том же году, не были "ни свободными, ни справедливыми".
Госдеп считает Таджикистан авторитарным государством, в котором на протяжении более 30 лет правит Эмомали Рахмон, сосредоточивший власть в своих руках. Например, все правоохранительные органы республики и Таможенная служба подчиняются непосредственно президенту.

"Хотя Конституция страны предполагает многопартийную систему, правительство исторически препятствовало политическому плюрализму", - говорится в докладе.
Как отмечает радио "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом), ранее власти Таджикистана критиковали отчеты Госдепа США за их политизированный характер. В Душанбе считают, что в документе "не прослеживается объективный анализ существующего положения с правами человека в стране", а докладчики опираются в основном на "информацию из заинтересованных источников, что ставит под сомнение достоверность опубликованных данных".

Госдеп США публикует ежегодные страновые отчеты по правам человека на протяжении почти 50 лет. Аналитики готовят документ в сотрудничестве с местными и международными правозащитными организациями, а также со статистическими ведомствами.

ℹ️ Добавим, что в постсоветских республиках Центральной Азии президенты неохотно отдают власть, порой прибегая к поправкам в Конституцию, "обнуляющим" предыдущие сроки и дающим право вновь баллотироваться на пост.

В Узбекистане с первых дней обретения независимости страной в течение 26 лет управлял Ислам Каримов, вплоть до своей смерти в сентябре 2016 года. Спустя несколько месяцев после этого руководителем страны был избран Шавкат Мирзиеев. В конце апреля в Узбекистане пройдет референдум по изменению текста Конституции, что позволит Мирзиееву обнулить свой президентский срок и занимать пост главы государства еще 14 лет.

В Туркменистане пришедший к власти в годы независимости Сапармурат Ниязов продержался в президентском кресле до смерти в 2006 году. Его преемником стал Гурбангулы Бердымухамедов, который в марте 2022-го уступил должность своему сыну Сердару Бердымухамедову, а сам стал спикером парламента страны.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находился в этой должности с 1990 по 2019 годы. Затем он ушел в отставку по собственному желанию. Некоторое время обязанности президента исполнял спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев, который в июне 2019-го провел внеочередные выборы главы государства и победил на них. Прошлой осенью в стране вновь состоялись выборы (из-за изменений в Конституцию), благодаря которым Токаев будет находиться у власти как минимум следующие семь лет.

Только в Кыргызстане президенты менялись достаточно часто, но, как правило это сопровождалось революциями и народными волнениями. Если не считать исполняющих обязанности, то в республике насчитывается шесть президентов: Аскар Акаев (с 1990 по 2005), Курманбек Бакиев (с 2005 по 2010), Роза Отунбаева (2010 - 2011), Алмазбек Атамбаев (с 2011 по 2017), Сооронбай Жээнбеков (с 2017 по 2020) и действующий глава государства Садыр Жапаров.

Источник - Фергана
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