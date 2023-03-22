Токаев развивает Казахстан по модели ГДР. - В.Панфилова

09:26 23.03.2023

22.03.2023



Страна получила предсказуемый парламент

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.03.23

Касым-Жомарт Токаев сообщил гражданам о новой вехе в истории страны.

Представители шести политических партий из семи участвующих в выборах вошли в состав нового созыва нижней палаты казахстанского парламента (Мажилиса). Результаты голосования были предсказуемыми. Убедительную победу одержала правящая партия Amanat (бывшая "Нур Отан"). Ее представители, а также кандидаты, связанные с властью, одержали победу в одномандатных округах. Ожидается, что аманатовцы предложат утвердить в качестве премьер-министра нынешнего главу кабмина Алихана Смаилова.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедшие выборы в Мажилис и маслихаты (местные советы) достойным завершением обновления политической системы страны. "Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ.



Началась новая веха в политическом развитии страны", – сказал Токаев на торжественном мероприятии по случаю праздника Наурыз (праздник весеннего обновления жизни, отмечаемый некоторыми народами в день весеннего равноденствия 21 марта. – "НГ") в Астане, сообщила пресс-служба главы государства. По словам президента, осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. "Реформы будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством", – сказал Токаев.



Президент, давая высокую оценку выборам, не отметил, что из 12 млн проголосовало только 54% избирателей. В регионах явка была высокой, а в крупных городах – традиционно низкой. В Алма-Ате на избирательные участки пришли только 25% избирателей. Независимые наблюдатели говорят о нарушениях, таких как, например, вбросы бюллетеней.



Представители миссии ОБСЕ заявили, что им не хватило прозрачности. "Некоторые политические группы по-прежнему не допускаются к участию в выборах в качестве политических партий. Хотя на политической арене появились элементы соревновательности, разнообразные административные препятствия негативно повлияли на возможности проведения предвыборной кампании для некоторых кандидатов-самовыдвиженцев", − сказала во время пресс-конференции в Астане Ирен Чараламбидес, координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.



Несмотря на то что в новом созыве парламента вместо трех партий ранее будет представлено шесть партий, преодолевших 5% барьер, ряд экспертов считают, что ничего конкретно не изменилось. Ключевой политической силой в Казахстане вновь будет партия Amanat, набравшая 53,9% голосов. Ее политическим соперником может стать партия "Ак жол" с 8,41% голосами. "Ауыл" и Respubliсa, набравшие 10,9% и 8,59% соответственно, скорее всего создадут блок с крупнейшей политической силой страны. Остальные партии едва преодолели установленный 5-процентный барьер. Народная партия Казахстана – 6,8% и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – 5,2%. Новая партия экологов "Байтак" не прошла в парламент, набрав всего 2,3% голосов избирателей. "Против всех" – также не пользовалась успехом, набрав 3% голосов. Таким образом, парламент, как ранее и писала "НГ" (см. номер от 19.03.23), останется подконтрольным президенту.



Директор по региональным проектам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов сказал "НГ", что парламентские выборы стали знаковым этапом по реформированию постсоветского общества. "Ранее практиковалась советская модель демократии, когда существовало монолитное единство партии и народа. Есть вождь, есть партия, которая имеет гигантский рейтинг, и этот рейтинг незыблем, он может только повышаться. Но это тупиковый путь, и январские события в Казахстане показали, что нельзя бесконечно педалировать на единстве власти и народа. Поэтому Токаев и его команда сделали надлежащий вывод и пошли по пути народной демократии, которая, кстати, была известна в социалистических странах Восточной Европы. Например, в ГДР существовала не только контролирующая парламент партия, но и ряд других партий с небольшим представительством. Это никому не мешало. Напротив, позволяло гибко менять курс, выдвигать новые идеи", – отметил политолог. По мнению Солозобова, это удобная модель, более современная, и Казахстан ее реализовал: число партий увеличилось с трех до шести. Появились новые оппозиционные голоса, которым раньше было не место в законодательном органе. Таким образом, парламент, по мнению Солозобова, превратился в место для дискуссии.



"Партию Amanat поддержат еще и депутаты от одномандатных округов, которые, по сути, были ее выдвиженцами. В 23 из 29 они одержали сокрушительную победу. Из оставшихся трое разделяют программу правящей партии и могут вступить в ее фракцию в парламенте. Таким образом, итог выборов для власти вполне приемлем", – считает эксперт. По его словам, правящая партия без административного ресурса и приписок может побеждать и сохранять контроль в парламенте. "Это знаковое событие, которое показывает, что Казахстан осуществляет реформы сверху в пошаговом режиме. Завершен цикл объявленной год назад Токаевым политической модернизации. Две первые проблемы, которые поставил Кантар (здесь – "январские события"; "кантар" в переводе с казахского – "январь". – "НГ"), решены: это кадровое обновление и политическая модернизация. Осталось решить две другие задачи – это социальное расслоение и растущая архаизация общества. Я думаю, что на решение этих задач будет нацелен новый многопартийный парламент", – сказал в заключение Юрий Солозобов.



Казахстанский политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что окно возможностей, открывшееся после Кантара с выборами в Мажилис, окончательно захлопнулось: "Победа партии Amanat – это подтверждение того, что ничего конкретно не изменилось и в новом парламенте будет та же конструкция, которая была в старом, но с новыми лицами".