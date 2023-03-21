 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ГКНБ задержал экс-вице-мэра Бишкека Рыспека Сарпашова
10:12 23.03.2023

В отношении бывшего директора МП "Тазалык" С.Р.А. возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением, сообщили 23 марта в пресс-службе ГКНБ.

По версии следствия, подозреваемый, занимая вышеуказанную должность, в 2017-2018 годах в целях личного обогащения, "вступив в предварительный преступный сговор" с отдельными работниками предприятия, "злоупотребляя должностным положением", необоснованно списал автозапчасти и ГСМ на нерабочую и разукомплектованную спецтехнику (мусоровозы, самосвалы, грузовые транспортные средства). Как отметили в ГКНБ, фактически запчасти и ГСМ были проданы, а полученные денежные средства присвоены ими.

Во время следствия была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали, что бюджету "Тазалыка" причинен ущерб на сумму более 5 млн сомов.

"В результате подобных действий наступила катастрофическая нехватка спецтехники и ГСМ, что спровоцировало ненадлежащую работу соответствующих муниципальных служб, ответственных за уборку мусора. Горожане неоднократно жаловалось на большое скопление мусора и несвоевременный вывоз", - считают в ГКНБ.

Подозреваемого водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. В рамках следствия устанавливают причастность других.

Как сообщили редакции "Сводка АКИpress" источники, задержанным является Сарпашов Рыспек Анакович.

В 2010-2012 годах был главой МП "Тазалыка", эту же должность он занимал с 2014 по 2018 года. С 2018 по 2019 года был вице-мэром Бишкека, а с октября 2019 по сентябрь 2021 года он Сарпашов вновь стал директором МП "Тазалык".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
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