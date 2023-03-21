В Кыргызстане после землетрясения пришел в движение гигантский оползень

10:39 23.03.2023

Гигантский оползень за сутки преодолел 180 метров и движется на дома в Узгене



Turmush - На территории села Карл Маркс в Узгенском районе введен режим чрезвычайной ситуации природного характера I степени.



Как сообщала пресс-служба МЧС, 22 марта примерно в 05:00 на участке Кызыл-Кунгой села Карл Маркс айыльного аймака Жалпак-Таш произошло смещение земляных масс, в результате чего сошел оползень объемом 1 млн кубометров.







В данной местности расположены 18 жилых домов - они находятся на расстоянии 300 метров от места природной стихии.



За сутки оползень преодолел 180 метров (на утро 22 марта расстояние до жилых домов составляло 300 метров, на обед 23 марта - всего 120 метров).



Службам Гражданской защиты Узгенского района была объявлена "Тревога" - на место направлены 24 спасателя, 40 человек от айыльного аймака, спецтехника.



Были переселены жители 18 жилых домов - это 195 человек. Они размещены у родственников в селе Куршаб. На местах организовано дежурство.



Земляные массы продолжают движение - до жилых домов (по состоянию на 23 марта) осталось 120 метров.



На основании распоряжения акима Узгенского района в селе Карл Маркс был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера I степени. На месте находится заместитель министра ЧС Акылбек Мазарипов.



Оползень на данном участке активизировался весной 2017 года. Так, 5 сентября 2022 года Департамент мониторинга и прогнозирования при МЧС выдавал заключение, что в связи с имеющейся угрозой схода земляных масс жителям 18 домов необходимо переселиться в безопасное место.



Одной из причин схода оползня является землетрясение. Не исключено, что на сход земляных масс в Узгенском районе могло повлиять землетрясение в Афганистане.



На территории Афганистана вечером 21 марта произошло сильное землетрясение. Толчки ощущались в восьми странах, в том числе в Кыргызстане.



Институт сейсмологии НАН Кыргызстана 21 марта в 22:47 зафиксировал землетрясение в Афганистане. Сила в эпицентре составила 8 баллов.



В южных областях Кыргызстана толчки ощущались до трех баллов.



Эпицентр землетрясения (проекция центра очага на земную поверхность) находился в провинции Бадахшан. Это северо-восток страны, провинция граничит с Таджикистаном. Сейсмическое событие ощущалось в соседних странах - Индии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.