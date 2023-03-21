American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном

10:47 23.03.2023

American Thinker

США



Великобритания опрометчиво нарушает путинскую ядерную "линию на песке"

American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном



Передача Украине снарядов с обедненным ураном приближает мир к ядерной войне, пишет American Thinker. Однако Британию это не останавливает. Она пытается загнать в угол Россию – страну с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, напоминает автор статьи.



Томас Лифсон



Неужели министерство обороны Великобритании охватило поголовное безумие? А иначе чем еще можно объяснить желание подразнить Путина - диктатора с крупнейшим в мире ядерным арсеналом и гиперзвуковыми ракетами, которые невозможно перехватить? С человеком, которому в случае проигрыша в этом противостоянии грозит тюрьма или даже смерть от противников, призывающих к смене режима в России?



"Великобритания направит на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном для использования в подаренном британской армией танковом эскадроне.



Замминистра обороны баронесса Голди сама вчера в этом призналась в ответ на письменный парламентский запрос коллеги лорда Хилтона.



Голди заметила: "Такие снаряды крайне эффективны для поражения современных танков и бронетехники".



Россия уже предостерегала, что применение обедненного урана на Украине приравняет к взрыву "грязной бомбы".



Представитель Кремля Константин Гаврилов заявил еще в январе: "Если западные страны предоставят киевским властям такие боеприпасы для тяжелых боевых машин образца НАТО, российская сторона будет рассматривать этот шаг как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими отсюда последствиями".



Снаряды с обедненным ураном вызывают рак и врожденные дефекты. Союзные войска применяли их в Ираке.



Снаряды радиоактивны, и ученые считают, что их пагубное воздействие на здоровье человека сказывается еще долго после окончания конфликта".



Имейте в виду: Путин знает, что его загоняют в угол.



В январе в ответ на прямой вопрос журналиста, поставляют ли США такие снаряды Украине, представитель Белого дома подтвердить эту информацию отказался.



В разгар саммита с Си Цзиньпином Владимир Путин сам обратился к этой теме и явственно дал понять, что Россия примет ответные меры - таким образом, нас вполне может ждать ядерная эскалация:



"Вот сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Хотел бы в этой связи отметить, что Россия вынуждена будет реагировать соответствующим образом - имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - заявил российский лидер.



А путинский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "пройдена еще одна ступенька", и что до ядерного столкновения их остается все меньше.



Я настолько стар, что застал еще ироничные наклейки на бамперах багги, "хиппимобилей" и древних Volvo - их лепили леваки, требуя ядерного разоружения (причем одностороннего, со стороны США). Так вот, они гласили: "Одна ядерная бомба может крепко испортить вам день". Какова же ирония судьбы, что многие из этих людей, если еще здравствуют, требуют "смены режима" и тем косвенно ратуют за войну с Россией (которая неизбежно станет ядерной).