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American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном
10:47 23.03.2023

American Thinker
США

Великобритания опрометчиво нарушает путинскую ядерную "линию на песке"
American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном

Передача Украине снарядов с обедненным ураном приближает мир к ядерной войне, пишет American Thinker. Однако Британию это не останавливает. Она пытается загнать в угол Россию – страну с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, напоминает автор статьи.

Томас Лифсон

Неужели министерство обороны Великобритании охватило поголовное безумие? А иначе чем еще можно объяснить желание подразнить Путина - диктатора с крупнейшим в мире ядерным арсеналом и гиперзвуковыми ракетами, которые невозможно перехватить? С человеком, которому в случае проигрыша в этом противостоянии грозит тюрьма или даже смерть от противников, призывающих к смене режима в России?

"Великобритания направит на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном для использования в подаренном британской армией танковом эскадроне.

Замминистра обороны баронесса Голди сама вчера в этом призналась в ответ на письменный парламентский запрос коллеги лорда Хилтона.

Голди заметила: "Такие снаряды крайне эффективны для поражения современных танков и бронетехники".

Россия уже предостерегала, что применение обедненного урана на Украине приравняет к взрыву "грязной бомбы".

Представитель Кремля Константин Гаврилов заявил еще в январе: "Если западные страны предоставят киевским властям такие боеприпасы для тяжелых боевых машин образца НАТО, российская сторона будет рассматривать этот шаг как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Снаряды с обедненным ураном вызывают рак и врожденные дефекты. Союзные войска применяли их в Ираке.

Снаряды радиоактивны, и ученые считают, что их пагубное воздействие на здоровье человека сказывается еще долго после окончания конфликта".

Имейте в виду: Путин знает, что его загоняют в угол.

В январе в ответ на прямой вопрос журналиста, поставляют ли США такие снаряды Украине, представитель Белого дома подтвердить эту информацию отказался.

В разгар саммита с Си Цзиньпином Владимир Путин сам обратился к этой теме и явственно дал понять, что Россия примет ответные меры - таким образом, нас вполне может ждать ядерная эскалация:

"Вот сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Хотел бы в этой связи отметить, что Россия вынуждена будет реагировать соответствующим образом - имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - заявил российский лидер.

А путинский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "пройдена еще одна ступенька", и что до ядерного столкновения их остается все меньше.

Я настолько стар, что застал еще ироничные наклейки на бамперах багги, "хиппимобилей" и древних Volvo - их лепили леваки, требуя ядерного разоружения (причем одностороннего, со стороны США). Так вот, они гласили: "Одна ядерная бомба может крепко испортить вам день". Какова же ирония судьбы, что многие из этих людей, если еще здравствуют, требуют "смены режима" и тем косвенно ратуют за войну с Россией (которая неизбежно станет ядерной).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679557620


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