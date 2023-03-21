США ждет мрачная перспектива... от укрепленного союза Москвы и Пекина, - Д.Игнатиус

10:50 23.03.2023 The Washington Post

США



Вот он, настоящий урок эффектной встречи Си и Путина

Обозреватель WP Игнатиус: визитом в Россию Си укрепил свой фланг против Америки и Запада



Если визит Си Цзиньпина в Москву поспособствует союзу между Россией и Китаем, Америку ждет "мрачная перспектива", считает обозреватель WP Игнатиус. Между тем читатели издания напоминают, что США сами подтолкнули Москву к Пекину, когда решили расширять НАТО.



Дэвид Игнатиус



Стратеги из Пентагона всегда делили мир на Восток и Запад, а региональные вооруженные силы США находились под Европейским или Индо-Тихоокеанским командованиями. Но глядя на встречу Си Цзиньпина и Владимира Путина на этой неделе, можно задаться вопросом о том, а не понадобится ли нам единое "Евразийское командование", чтобы справиться с новой объединенной угрозой?



"Сильный Китай поддерживает ослабленную Россию". Вот каким должен быть настоящий заголовок, который бы описал эффектные встречи лидеров двух этих стран, прошедшие на этой неделе в Москве. Китайцы не предоставляют России оружие (пока), но Си совершенно определенно предложил ей моральную и психологическую поддержку в ходе того, что можно было бы назвать "визитом ободрения", с каким посещают больного родственника. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби 21 марта не без основания назвал Путина "младшим партнером".



Парадокс украинского конфликта заключается в том, что стремление Путина к большей власти в Европе сделало его слабее. Эта ослабленная Москва будет все больше подпадать под влияние Пекина - если только после конфликта на Украине в России не произойдет маловероятный политический разворот, и на смену Путину не придет прозападный лидер. Возможно, в этом и заключается самая главная причина братского визита Си: он укрепляет свой фланг против Америки и Запада.



В ближайшие годы доминирование Китая над более слабой Россией будет принимать самые разные формы. Москва потеряла энергетические рынки в Европе из-за своей безрассудной военной спецоперации, поэтому она будет все больше зависеть от спроса на энергоносители со стороны Пекина и других азиатских потребителей. Экономическое влияние Китая растет с каждым годом как в Центральной Азии, так и на российском Дальнем Востоке. Мощь Пекина в космосе, киберпространстве, сфере робототехники и искусственного интеллекта растет и со временем будет все больше превосходить российскую.



Стратегия Си по спасению России, похоже, концентрируется вокруг мирного плана, который остановит кровопролитие на Украине. Насколько нам известно, Китай предлагает соглашение о прекращении огня, которое заморозит достижения России в ее незаконно начатой в прошлом году спецоперации. Но этот вариант не устроит Украину или Соединенные Штаты. Через несколько дней мы узнаем, поведет ли Си разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским таким образом, чтобы начать реальный переговорный процесс. Это кажется маловероятным. Но такой же маловероятной казалась и ирано-саудовская сделка, которую Си помог заключить в этом месяце.



Играя роль миротворца, Си может поставить себя в более выгодную позицию для того, чтобы предпринять другие, более жесткие спасательные меры, если Украина откажется от прекращения огня. Он может предложить России оружие и заявить, что тем самым он всего лишь уравнивает силы противоборствующих сторон. Он мог бы попытаться мобилизовать страны Глобального Юга, такие, как Индия, ЮАР и Бразилия, и надавить на Украину с тем, чтобы заставить ее прекратить военные действия. Си хочет сохранить свой высокий международный авторитет, ссылаясь на "святость" Устава Организации Объединенных Наций, хотя при этом он продолжает говорить, что поддерживает российского лидера, нарушившего нормы этого самого устава. Этот подход циничен, но эффективен с дипломатической точки зрения.



Растущая роль Си как лидера евразийского блока ставит перед американскими стратегами сложные вопросы. Целое поколение их коллег считали отторжение Китая от России главной целью внешней политики США. Вбить между ними клин – вот что было основной причиной исторического визита президента Ричарда Никсона и его советника по национальной безопасности Генри Киссинджера в Китай в 1972 году. Администрация Байдена первоначально надеялась, что у нее получится использовать эту стратегию наоборот: то есть добиться потепления отношений с Москвой на саммите в Женеве в июне 2021 года отчасти для того, чтобы больше сосредоточиться на китайской угрозе. Мягко говоря, это не сработало так, как надеялся Белый дом.



Теперь в центре этого треугольника оказывается Си Цзиньпин. Он играет на ожесточенном противостоянии между США и Россией, помогая Путину, но при этом держась от него на некоторой дистанции. Си аналогичным образом использовал тесные отношения Китая с Ираном, чтобы добиться дипломатического прорыва между Эр-Риядом и Тегераном, чего Соединенные Штаты так и не смогли достичь.



Хотя на этой неделе Путин светился в отраженном сиянии Си, этот визит напомнил о том, насколько изолированным является российский лидер. Президент Байден принимает в Белом доме какого-нибудь видного иностранного лидера каждые две недели. Когда вы в последний раз видели влиятельного иностранного лидера в Кремле? (Президент Белоруссии не в счет.) Ободряющий визит Си Цзиньпина окажет его "дорогому другу" Путину психологическую поддержку и поможет поддержать его популярность внутри страны. Но, за исключением отношений с Китаем и несколькими аутсайдерами, Россия сейчас стоит в мире особняком.



Если вы искали какую-то другую причину, которая бы объяснила важность успеха Украины в борьбе с Россией, внимательно рассмотрите последние фотографии из Москвы. "Президент Евразии" - боюсь, именно этой невидимой подписью сопровождаются фотографии Си, на которых он запечатлен среди золотых интерьеров и красных ковров Кремля. Нас пугает мысль о том, что в обширной части мира сегодня доминирует Китай, который так решительно выступает против свободы и демократии. Если этот союз Китая и России увенчается успехом, мы будем жить в более мрачном мире.



Итог: на прошлой неделе Международный уголовный суд предъявил Путину обвинение в военных преступлениях. Си Цзиньпин - его единственный могущественный друг. Иметь дело с каждым из них по отдельности уже достаточно плохо. Если же они действительно станут партнерами в Евразии и поделят власть над ней под китайскими знаменами, будет еще хуже.



Комментарии читателей



conerned

А вы не задумывались, почему Россия объединилась с Китаем? Что ж, в этом с полным основанием можно винить ту же внешнеполитическую клику из Вашингтона, которая вела нас от одной катастрофы к другой. Москва еще в 2008 году предупреждала: не расширяйте военный альянс НАТО до границ России. Но разве мы ее слушали? Нет. Мы приняли в НАТО страны Балтии. Потом попытались привлечь в альянс Грузию и Украину. Результат был предсказуем. Россия отреагировала бурно. Он ударила и по Грузии, и по Украине, а затем начала активно выстраивать союз с Китаем. Помните, все это сделала та же самая клика, которая устроила вторжение в Ирак, основанное на лжи и обмане. А сейчас пришло время начать задавать откровенные и серьезные вопросы. Пора нам начать привлекать к ответственности тех, кто ведет нас к одному кризису за другим.



umesh409

"Если этот союз увенчается успехом, мы будем жить в более мрачном мире".

В некотором смысле мы уже в нем живем.

Когда 40% американцев поддерживают Трампа, Десантиса и прислушиваются к Такеру, которые в некотором роде содействуют этому союзу (проявляют дружелюбие к России, но бессмысленно резко относятся к Китаю, толкая Си в объятия Путина), наши карты оказываются битыми.



district_dad

Обратите внимание на такой интересный факт: в ходе визита Си остановился не в российской гостинице, а в гостинице, которую недавно купила китайская компания, потому что британская фирма, которая должна была управлять ею, ушла из России. Как символично для китайцев: ловко воспользоваться шансом захватить что-то западное, да еще по дешевке.



Snowball1025

Мы сами толкнули Россию в объятия Китая в 2014 году, когда Госдепартамент финансировал и поддерживал свержение Виктора Януковича, демократически избранного, но пророссийского президента Украины.



Sedge2

Китай - мастер игры в долгую. Китайцы работают в более длительных временных рамках, чем другие. Они получили от России то, что хотели: нефть. И дали ей так уж много. При этом они совсем не хотят потерять всю торговлю с нами. Они просто сидят и откусывают от пирога тогда, когда это безопасно для них.



ChristobalenEspana

Америка обогатила Китай через свои компании, которые погнались за прибылью в этой стране. Мы, конечно, знали, что такое Китай, но думали, что сможем изменить его, как только китайцы увидят, насколько прекрасен капитализм. Как сильно мы ошибались! И все же мы продолжаем их обогащать на свой страх и риск. Когда Никсон посетил Китай в 1972 году, велосипед там по-прежнему оставался основным видом транспорта. Было глупо продолжать эти отношения, основанные на коммерции, но теперь уже слишком поздно. Они использовали наши деньги, чтобы построить огромную военную машину, которую мы буквально вручили им в обмен на их дешевые товары. Даже если бы мы все изменили за одну ночь, уже слишком поздно. А поскольку китайцы ведут себя все более нагло, мы все должны беспокоиться о том, что будет дальше!



fxfxfx

Наши военные базы разбросаны по всему миру.

ЦРУ вмешивается в выборы по всему миру. Оно даже шпионит за нашими союзниками.

Годовой военный бюджет США намного превышает военные бюджеты всех других стран мира…

Я полностью за демократические идеалы, но Америка существует (и всегда существовала) только для себя. Трамп знал, что лозунг "Америка превыше всего" понравится американцам.



Gabi4220

Вряд ли сейчас Китай может требовать статуса гегемона. Но он будет продолжать упорно продвигаться вперед, укрепляя и укрепляя свои позиции в мире, свое международное влияние и присутствие, промышленную мощь и экспортный потенциал.

Китай хочет играть ключевую роль и требует себе главного места во всемирной игре.

Он восстанавливает свое величие. И Россия – часть этой мозаики. Особенно учитывая протяженную границу двух стран.



ajs3

В этом анализе есть целый ряд правильных и заслуживающих доверия мыслей.

Особенно о том, что Си может выступить как "миротворец", предлагающий Зеленскому сделку, которую тот не сможет принять, в качестве прелюдии к вооружению России. Несмотря на всю изобретательность Си, это не поможет ему обойти проблему серьезных санкций со стороны Запада и его союзников в Азии, если он начнет оказывать военную помощь Путину. Ведь на долю этого экономического блока приходится примерно 50 триллионов долларов в мировом ВВП. Возможно, Си считает, что без Китая никакого экономического роста на Западе не будет. Но только подумайте, насколько необходимы США, ЕС и Япония для собственного экономического роста Китая, который уже заметно замедлился. Может показаться, что звезда Си сияет сейчас очень ярко. Но ему нужно помнить, что такое происходит как раз перед тем, как звезда взрывается. Не так давно многие, в том числе Си, превозносили Путина как "гения" нашего века. Какие большие изменения произошли всего лишь за год.



kenoncapecod

А что, эта Евразия вполне может случиться и подмять под себя весь мир. У России неограниченные природные ресурсы. У Китая самая большая промышленная база в мире. Вот вам и хозяева мира!



garcia1995

Вовсе не исключаю, что в Москве Путин и Си планировали возвращение Трампа в президентское кресло в 2024 году!



jfree76540

Одним из самых печальных решений этого века является отказ Си от увеличения открытости Западу с постепенной демократизацией и свободами для китайского народа. Вместо этого он выбрал усиление авторитаризма и внутренние репрессии, как и его приятель Путин. А на внешнем фронте он выбрал гегемонию сначала в Тихом океане. Когда подумаешь, как это повлияет на ситуацию вокруг Тайваня, то это просто пугает!



JohnMV

Вот вам и закономерный итог.

А ведь когда-то Запад мог подружиться с Россией. На раннем этапе своего правления Путин даже демонстрировал готовность присоединиться к Западу. Вместо этого агрессивная политика США по расширению НАТО к границам России толкнула Москву в объятия Пекина. "Лучшие и умнейшие" наши политики были полны решимости усилить гегемонию США. Таким образом, они просто бездарно отдали Россию Китаю. Источник - ИноСМИ

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