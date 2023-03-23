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Уроки истории о городах и городской культуре кыргызов, - Зайнидин Курманов
11:32 23.03.2023

Бывая за границей, обращает на себя внимание ухоженность их городов, улиц, парков. Если, что-то выходит из строя, тут же приезжает бригада и устраняет недоделку. Как-то прогуливаясь по Стокгольму и наслаждаясь великолепием города, я сказал сопровождающему меня профессору, что столица выглядит так, как будто она является центром могучей империи в 300 млн. человек, а не маленькой 10 млн. Швеции! На что он ответил: "У нас имеются здания, которые стоят здесь с 12 в. Мы регулярно ремонтируем старые здания, улицы, мостовые, набережные, церкви, поддерживаем инфраструктуру... Стокгольм это дело рук многих поколений шведов! Мы обязаны это сохранить для будущих поколений..." Такую же картину я наблюдал в Праге, Гамбурге, Мюнхене, Ганновере, Гааге, Будапеште, Вене, Кракове... Но уже не спрашивал причину их великолепия. Спасибо шведскому коллеге, все просто разъяснил... А в ультрасовременном Сеуле за великолепием стеклобетонных небоскребов можно найти кварталы старого 1-2-3 - этажного города с кривыми улочками и базарчиками, умело и со старанием вкрапленного в архитектуру супермегаполиса, придающие городу незабываемый национальный колорит.

Другое дело у нас. Ремонт никто не делает. Годами, десятилетиями... Если только кто-то важный гость не приедет, или красная дата, юбилей. Только тогда видится долгожданное шевеление, перероют всю улицу, квартал или еще что-то сделают. Возле моей СШ № 6, что на бульваре Эркиндик, я узнаю асфальтированные тротуары, по которым я ходил в школу еще 60 лет назад. Полотно некоторых уже стерло время и пешеходы. Земля оголилась. Каждый год думаю, проходя мимо, когда же отремонтируют, ведь самый центр столицы, но тщетно. В парке им. Тоголока Молдо месяцами стояли разбитые скамейка. А за бугром отошедшую черепицу, штакетник, плитку... в секунду подгоняют и ремонтируют. Понимаешь, это город, у которого есть рачительный хозяин! А чего тогда у нас на должность мэра выстраивается очередь, как будто там медом помазано?

Понятно, что это в целом есть результат отсутствия у кыргызов развитой городской культуры. Влияние культуры огромно! Ученые доказали, как зерновая культура сыграла выдающуюся роль в формировании западной цивилизации, рис - китайской, восточной, скотоводство - в культуре евразийских народов.

Кыргызские политики и собственно сам народ продолжает оставаться гипотетическими кочевниками. Всего 100 лет прошло со времени политики насильственного оседания. А кочевникам нужны пастбища, а не города, тротуары, университеты, музеи и парки. Великий кочевник Чингисхан, говорят, возмущался: "Как можно жить в городах, там ведь невозможно пасти скот?" Из-за этого он якобы жестоко разрушал на своем пути все города. Поэтому, чтобы развивать городскую культуру, которая в Средней Азии вертелась лишь вокруг ханской юрты, своей махалли и городского базара, у нас предпочтительно ставить во главе городов носителей этой культуры - горожан, желательно в 3-4 поколении. Либо специалистов с высшим образованием по урбанистике. Не знаю, преподают ли эту дисциплину в наших вузах?

Прошел сегодня по центру Бишкека выше (до Льва Толстого) и ниже Чуй проспекта (до Жибек Жолу) абсолютно разбиты все тротуары, невозможно не то, чтобы гулять, ходить, передвигаться без специальной обуви. От газонов осталось одно название. Многие дышат на ладан. Улицы грязные, замусорены, галька, камни... Удручающий вид на фоне нестерпимой жары! Фонтаны не работают, хотя везде понастроены как важный элемент городского декора. Журчащая вода создает ощущение прохлады и чистоты. Везде пни, после вырубки деревьев т.н. мэром-дровосеком. Почему их не выкорчевывают? Депутаты горкенеша! Кто-нибудь в мэрии знаком с урбанистикой? У мэрии столицы вообще есть планы по ремонту улиц и благоустройству города? Есть ли служба, занимающаяся мелким ремонтом города? Честно, не по себе приходится, когда надо на 30 году независимости взрослым дядям и тетям напоминать эту элементарную азбуку.

А дворники, это тоже о городской культуре, просыпаются и метут улицы тогда, когда ухоженные с утра горожане спешат на работу, вынуждая их перебегать с улицы на улицу, чтобы не попасть под метельную пыль. А не загодя за несколько часов, как это обычно делают в настоящих городах.

23.03.23

Источник - АКИпресс
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