 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Восемь важных пунктов: о чем именно договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин в Москве
11:35 23.03.2023

Главное событие года - через призму статистики

Игорь ЯКУНИН

Главным итогом визита главы КНР в Россию стало подтверждение курса на укрепление сотрудничества двух стран.

О чем договорились Москва и Пекин

Заявление Путина и Си Цзиньпина зафиксировало 8 базовых пунктов российско-китайского экономического сотрудничества в близкой перспективе. Вот они.

Первое - рост масштабов и оптимизации структуры торговли за счет электронных и инновационных инструментов

Второе - улучшение логистики для развития двусторонней торговли ( новые мосты через Амур, новые трассы).

Третье - рост финансовой кооперации, (использование нацвалют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании)

Четвертый пункт - развитие энергопроектов (АЭС) и обеспечение взаимной и глобальной энергобезопасности (газопровод "Сила Сибири-2" - 50 млрд кубов газа в год).

Пятый - увеличение снабжения удобрениями и продукцией химпрома.

Шестой - активизация сотрудничества по развитию технологий и инноваций (космос, платы, авиа- и автоиндустрии).

Седьмое - повышение уровня промышленной кооперации

Восьмое - совместные проекты в сельском хозяйстве и агрокомплексе (рост поставок мясо-молочной и зерновой продукции в КНР).

Рост товарооборота - до 200 млрд долларов уже в этом году

В отношении ситуации вокруг Украины Москва заявила о внимательном отношении к мирному плану Китая.

Переговоры Путина и Си Цзинпиня растянулись на два дня.

С кем китайская делегация встречалась 20-22 марта в Москве

Первым официальным лицом России, встречавшим Си Цзиньпина у трапа в аэропорту Внуково днем 20 марта, стал вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко. Он же утром 22-го марта провожал Председателя КНР в том же аэропорту, откуда в Пекин вылетело два борта Боинг 747-89L AIR CHINA.

Через 2,5 часа после прилета в Москву, в Кремле началась неформальная встреча руководителей России и Поднебесной (с участием двух переводчиков), которая длилась 4,5 часа, начало которой разрешили зафиксировать прессе, и которая завершилась товарищеским ужином Путина и Си Цзиньпина ( блинчики с перепелкой, печерская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом, щербет из граната, торт Павлова).

Утром 21 марта глава КНР с руководством китайского правительства около двух часов общались в Белом доме на Краснопресненской набережной с премьером РФ Михаилом Мишустиным (который встречал Председателя Си у входа). Во встрече участвовали, в частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак (энергетика) , Юрий Трутнев (Дальний Восток), министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, а также ряд других ключевых министров "технологически-экономической" направленности.

Кортеж Си Цзинпиня у памятника Князю Владимиру Великому в Москве.

Днем 21 марта встреча в Кремле сначала "в узком", потом в расширенном составе началась около 15.00 в Георгиевском зале Кремля. С Путиным за "российской половиной" стола сидели зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной Службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава "Роскосмоса" (до прошлого июля вице-премьер) Юрий Борисов.

К переговорам в расширенном составе присоединились шесть вице-премьеров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Переговоры завершили обедом: салат с карельской форелью и свежими огурцами, мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре, малиновый мусс и российские вина.

Главы Китая и России в Кремле перед началом пресс-конференции по итогам переговоров.

Кто "особо отличился" по итогам

Вице-премьер России Александр Новак о согласовании условий газово-транспортного проекта "Сила Сибири 2" (второй большой газовой ветки из России в Китай):

- Мы дали указания нашим компаниям детально проработать детали проекта. И выйти в кратчайшие сроки на его подписание. Даны такие указания, чтобы обеспечили согласование условий. Надеемся, это случится в этом году".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов об активизации работы над совместными космическими проектами:

- У нас широкий спектр взаимодействия образовался. В первую очередь это совместный проект по Международной научной лунной станции. В этом направлении нам есть над чем поработать и обогатить совместные программы .

Источник - КП
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