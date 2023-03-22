Когда Коломойский и Аваков встретятся с Борисом Березовским. Финал неизбежен? - Ю.Зайнашев

11:39 23.03.2023 Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

Исполнилось 10 лет со дня гибели "серого кардинала" ельцинской России

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества

23 марта 2023, Юрий Зайнашев

10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В "лихие 90-е" безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что "самый хитрый" человек России в итоге потерпел фиаско?



Тело 67-летнего Бориса Березовского было обнаружено 23 марта 2013 года в ванной комнате коттеджа, где жил бизнесмен, в деревушке Аскот недалеко от английского города Виндзор. Как писала в тот день газета ВЗГЛЯД, Борис Березовский был одним из самых влиятельных людей в ельцинской России, и его судьба – замечательный пример того, что от сумы и тюрьмы не застрахован никто. В середине 1990-х количество сплетен и небылиц о Березовском выросло до невозможных величин даже для России: его обвиняли в связях с чеченскими боевиками, создании "русской мафии", устранении конкурентов, участии в убийстве телеведущего Владислава Листьева и так далее.



Началось все с того, что в 1996 году Березовский сумел пробиться в состав "семибанкирщины" – в круг самых влиятельных деловых людей страны. Имена многих из них до сих пор на слуху. Как напоминает РИА "Новости", кроме Березовского, в этот условный круг входили: Владимир Потанин, Владимир Гусинский, Михаил Ходорковский (признан иноагентом), Петр Авен, Михаил Фридман и Александр Смоленский. При этом Березовский считался главным из семи, поскольку оказался вхож в Кремль.



РЕКЛАМА

•

BETWEEN EXCHANGE

Как известно, во второй половине 1990-х здоровье уже позволяло президенту Борису Ельцину полноценно выполнять свои обязанности. Но при этом ни своим соратникам, ни подчиненным Борис Николаевич уже не доверял и слушался дочери – Татьяны Дьяченко. Принято считать, что глава государства почти не глядя подписывал любые решения, которые готовила дочь. И как сам Ельцин почти во всем слушался дочери, так и Татьяна во всем слушалась профессора Березовского – по крайней мере, так считают многие участники тех событий.



В итоге Березовский превратился в "серого кардинала" Кремля – человека, определявшего, как трактовать итоги президентских выборов или кого назначить премьер-министром на смену Виктору Черномырдину. Не забывал Березовский и про личные интересы, конвертируя политическое могущество в деньги. За пару лет профессор превратился в долларового миллиардера. При этом с формальной точки зрения его политическая карьера была очень короткой: с 29 октября 1996 года по 4 ноября 1997 года он работал заместителем у Ивана Рыбкина, секретаря Совета Безопасности РФ.



Как вспоминает теперь Сергей Филатов, возглавлявший в середине 1990-х администрацию президента Ельцина, Березовский сломал нашу систему управления страной. И это его огромный грех, потом ее долго пришлось восстанавливать.



На эту тему

Как появились и исчезли олигархи

Проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком

Олигархи сохранили психологию нищебродов

"Официальную систему управления Березовский заменил на параллельную, закулисную сеть, которая во многом была построена на подкупе чиновников, на "устных договоренностях". С него началось вмешательство олигархов в работу госаппарата, – говорит Филатов газете ВЗГЛЯД. – Можно сказать, что на фоне Березовского другие олигархи особенно и не вмешивались. А вот он сразу взял все в свои руки, особенно кадровую политику". По его мнению, Иван Рыбкин допустил очень большую ошибку, взяв Березовского замом в секретариат Совета Безопасности.

"Человек Березовский был твердый в том смысле, что его трудно было в чем-то переубедить. Как правило, он приходил всегда с какой-то четкой идеей, от которой его трудно было отговорить. Однажды он был у меня, просил отдать ему телеканал. Я каюсь, я в этом замешан. Я уговорил Черномырдина подписать Березовскому документы. В итоге он получил в личное владение Первый канал", – признается бывший глава администрации президента.



"Березовский был также очень верткий в исполнении своих планов. Особенно в том, что касалось кадров. Знал, как найти подход к нужному человеку, как и к кому нужно обратиться, чтобы получить нужный отклик, и как найти тех, кто будет ему потом лично предан", – говорит собеседник.



"При этом я не верю, что Борис Николаевич лично как-то симпатизировал Березовскому. У меня нет таких сведений. Березовский выстроил хорошие отношения с дочерью – с Татьяной, это правда, но отнюдь не со всеми, кто входил в группу, которую в прессе называли "Семья".



Почему Татьяна доверяла Березовскому? Возможно, большое впечатление произвело его математическое мышление, умение строить комбинации,



просчитать реакцию разных людей на какое-то событие", – отмечает Филатов. Бывший глава кремлевской администрации признается, что с интересом прочел "Большую пайку" – основанный на фактах биографии Березовского роман, изданный в 1999 году. "Там очень много поучительного для наших органов безопасности о том, как не надо мешать государству жить", – считает Филатов.



"Когда Березовскому дали официальную должность в Совбезе, ему стала доступна Чечня, он стал куратором этой темы. С этого момента в Москве как бы начали бороться две силы. Одна стремилась успокоить Чечню, постепенно перестроить там жизнь на мирные рельсы, а другая – подогревать ситуацию, разжигать конфликт. Березовский стал регулярно возить оттуда пленных, чтобы поднять свой авторитет ради сиюминутных политических выгод", – сетует Филатов. Он считает вполне убедительной версию о том, что Березовский сам инициировал похищение десятков российских журналистов, произошедших в Чечне в 1997 году.



Согласно этой версии, Березовский покупал лояльность чеченских полевых командиров в тот период, когда в этой республике де-факто установилась разбойничья вольница. Поскольку олигарх не мог пересылать деньги в Грозный по официальным каналам, была придумана максимально циничная схема. Бандиты похищали тех немногих журналистов, которые отваживались приехать на мятежную территорию. За их голову назначался выкуп. И затем Березовский совершенно открыто вез в Чечню огромные суммы наличными, платил командирам "выкуп" и торжественно увозил бывших пленников домой.



Эту гипотезу считает чистой правдой Ильяс Богатырев, военный журналист, режиссер и кинодокументалист. В 1997 году корреспондент телепрограммы "Взгляд" Ильяс Богатырев вместе с телеоператором Владом Черняевым был захвачен неизвестными в центре Грозного, причем в момент захвата Богатыреву прикладом бандиты выбили несколько зубов. Пленники пробыли в заточении 68 дней – их держали то в подвалах, то в земляных ямах.



Реализация филматериала на сайте, в магазине, на аукционах

"Похищения российских журналистов в Чечне были спровоцированы из Москвы. Этими делами занимался Березовский, который тогда занимал пост замсекретаря Совета Безопасности. По сути, он сам руководил этим Советом – вместо Рыбкина, который руководил лишь номинально. Вообще Березовский в тот момент стал одним из теневых правителей целой страны", – вспоминает теперь Богатырев. "Самыми первыми в начале 1997 года были похищены журналисты ОРТ, но Березовский сам полетел, выкупил пленников и перед телекамерами торжественно посадил их в самолет до Москвы. Эта его акция послужила сигналом для всех желающих в Чечне заработать таким образом. Началась охота на репортеров", – возмущается Богатырев.



"По жестокой иронии судьбы мы с оператором как раз и приехали тогда в Чечню, чтобы расследовать многочисленные случаи похищения людей, по редакционному заданию телепередачи "Взгляд". В итоге мы и сами стали жертвами этой охоты", – вспоминает бывший пленник. "Позднее мне удалось найти в Чечне человека, который признался, что сам пересчитывал мелкие долларовые купюры из очередного выкупа, который привез Березовский. Насколько помню, речь шла о сумме в 700 тысяч долларов. Этот чеченец рассказывал такие детали, которые обычному человеку трудно выдумать, рассказ был очень правдоподобный", – сказал Богатырев.



Эта страница из биографии Березовского – его альянс с полевыми командирами "Республики Ичкерия" кажется особенно поразительным, казалось бы, это люди совершенно разного круга. Стоит учесть и тот факт, что в Чечне был тогда распространен антисемитизм. Тем не менее московский математик по имени Борис Абрамович легко нашел с ними общий язык. Бизнес есть бизнес.



Газета "Коммерсант", которая, кстати, сама много лет входила в медиаимперию Березовского, однажды сделала подборку его афоризмов. Сейчас из них наверняка получились бы яркие мемы*: "Меня обвиняют во многих грехах, но никто, по-моему, еще не говорил, что Березовский идиот". Или: "Мы стали богатыми, потому что быстрее других поняли, что начались новые времена". Березовский вообще порой был предельно честен: "Я абсолютно не скрываю, что мы провоцировали режим на противоправные действия, и режим очень легко поддался на них". Уже после бегства из России, которое пришлось на первый год после избрания Владимира Путина президентом, Березовский острил: "В Великобритании скоро можно будет образовать профсоюз из покинувших Россию бизнесменов".

В апреле 2013 года, спустя месяц после трагедии в деревне Аскот, Путин сообщил, что получил от Березовского просьбу позволить ему вернуться на родину (сообщение о покаянном письме появилось еще при жизни бизнесмена). "Первое письмо я получил от него в начале этого года, где-то в феврале, по-моему. Второе письмо – совсем недавно, уже после его смерти. Текст один и тот же", – рассказал президент в ходе прямой линии с гражданами. По словам президента, Березовский в письмах признавал, что "совершил много ошибок, просил простить его и дать возможность вернуться на родину".



Как известно, вскоре после бегства Березовского в России против него было возбуждено несколько уголовных дел. Москва обращалась к Лондону с запросами на экстрадицию, однако британские суды раз за разом отвечали отказом. Английская Фемида упорно считала Березовского не уголовником, а политическим беженцем. К тому времени Березовский уже давно перестал быть миллиардером – от его бизнес-империи почти ничего не осталось.



Сразу после гибели беглого олигарха медики выявили признаки, характерные для самоубийства, однако многим эта версия до сих пор кажется сомнительной. Коронер Питер Бедфорд, который осматривал труп Березовского, даже спустя год, весной 2014 года, не смог в точности сказать, был ли это суицид или убийство. Странный вердикт Бедфорда стал поводом для новой волны слухов. В частности, отказывается верить в суицид бывший секретарь Совбеза Иван Рыбкин. Осенью 2020 года Рыбкин говорил "Экспресс-газете" про Березовского, что тот "был исключительно жизнелюбив" и что, похоже, бывшему миллиардеру "помогли" уйти из жизни.



Другие наблюдатели считают, что великий комбинатор вообще инсценировал собственную гибель, чтобы скрыться от многочисленных кредиторов и недоброжелателей. "Это все очередные теории заговора. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что 10 лет назад в Аскоте произошло самоубийство, – говорит газете ВЗГЛЯД юрист Александр Добровинский, близко знавший Березовского. – Некоторые говорят, будто тела Бориса никто не видел. Это тоже придумки. Тело видел и коронер, и близкие – после вскрытия. Да, журналистам труп не показали. Но кто вы такие, чтобы вам его показывать?"



Добровинский, по его словам, был одним из последних, с кем общался Березовский, их телефонный разговор состоялся примерно за полтора часа до гибели. По мнению юриста, бывший миллиардер полностью разорился, остался без любимой женщины и впал в депрессию.



"Под конец жизни Борису отказала самоирония, которая раньше, в 1990-е, у него была. Его время ушло, мир ушел дальше, а его привычки, его поведенческие особенности остались. Поэтому сперва он проиграл в России, а потом проиграл и в Великобритании, – говорит Добровинский. – Ровно 10 лет назад Березовский осознал, что он не смог вписаться в новый мир. И наступил критичный момент".



* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679560740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.

- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ

- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета

- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан

- Предварительная оценка выборов 19 марта

- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем

- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами

- Фактор добрососедства

- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании

