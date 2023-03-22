До мяса из пробирки остался один шаг: в США одобрили искусственную курятину

11:57 23.03.2023

ДО МЯСА ИЗ ПРОБИРКИ ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ: В США ОДОБРИЛИ ИСКУССТВЕННУЮ КУРЯТИНУ

До появления мяса из пробирки в ресторанах и супермаркетах США остался один шаг. Профильное ведомство одобрило искусственную курятину.



Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов (FDA) одобрило искусственную курятину, которую выпускает одна из компаний. До мяса из пробирки в ресторанах и магазинах США остался один шаг - получение разрешения от Министерства сельского хозяйства.



Эксперты FDA посчитали, что лабораторно изготовленное мясо безопасно, если человек будет использовать его в пищу. Такой продукт готовится учеными из культивированных куриных клеток, объясняет CBS. Причем отбирается такой материал, который "с наибольшей вероятностью позволит получить безопасное и вкусное мясо". Клетки помещают в специальный резервуар с питательными веществами. Там они растут и делятся. "Урожай" можно собирать через 4-6 недель.



"Это настоящее вкусное мясо с таким же питательным профилем, что и мясо, выращенное традиционным способом", - объясняют в компании и добавляют, что производство продукции в лаборатории оказывает меньше негативного влияния на экологию, чем птицефермы.



Курицу из пробирки уже продают в Сингапуре. В остальных странах, к счастью, подобных экспериментов на любителях плотно поесть не проводят.