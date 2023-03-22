Русское наступление началось: У бандер есть на выбор три "котла", - СП

12:06 23.03.2023

Русское наступление началось: У ВСУ есть выбор - либо один котел в Бахмуте, либо три

"Холодноярцы" из 93-й ОМБр считают, что Сырский отозвал бронированный кулак из Часова Яра на другое направление и оставил их на верную смерть



Александр Ситников



Ситуация на Бахмутском/Артемовском направлении стремительно меняется. Говорун Восточной группировки войск Украины полковник Череватый заявил, что 21 марта в городе произошло 13 боевых столкновений, что заметно меньше по сравнению с 24 боестолкновениями, о которых он сообщил пятью днями ранее.



В свою очередь укро-генштаб считает, что основные события теперь будут разворачиваться на северном фланге, что, однако, не означает движения в сторону Миньково с целью более широкого охвата захисников незалежностi в Бахмуте.



Самостийных наблюдателей за бахмутским сражением эта мутная непонятка несколько обескуражила, как и специальное заявление замминистра обороны незалежной Ганны Маляр. Она неожиданно сообщила, что обороной сакрального для Зеленского города руководит не командующий группировкой "Хортиця" Сырский, а бригадный генерал Гнатов. При этом, по ее словам, непосредственно на местах уличными боями командуют комбриг 93-й бригады "Холодный Яр" полковник Палиса и комбриг 3-й бригады Нацгвардии полковник Пивненко.



Также Маляр поведала, что Сырский делит зону ответственности на этом направлении с командующим группировкой "Таврия" бригадным генералом Тарнавским. Судя по всему, фаворита укро-президента выводят из-под удара общественности за возможную сдачу Бахмута.



Козлами отпущения, скорее всего, будут Гнатов, Палиса и Тарнавский. К примеру, Зе-боты уже начали строчить на своих телеграм-каналах о зрадной коррупции в 93-й ОМБр. На самом деле они ничего нового не рассказали, когда со ссылкой на обиженного "холодноярца" сообщили, что суточная ротация за внешний контур стоит 1000 грн с каждого бойца. На его место присылают "мобика", который необязательно доезжает.



"Нормально?! Пока бойцы, которые на фронте жизнями рискуя, не получают денежное довольствие, этот хрен стрижет деньги с сослуживцев", - возмущаются в укрнете самостийные правдорубы. Та часть жовто-блакитного блогерского сообщества, которая, как говорится, в теме, понимает, что это подкоп под руководство обороны Бахмута. Типа, город сдали вот из-за таких продажных "отцов-командиров", а не из-за самодура Зеленского.



То, что такая практика имеет место в каждой бригаде ВСУ, медийщики Зе-команды, естественно, молчат. Им удобно, когда "отцы-командиры" прессуют и обдирают своих вояк, используя поборы, как еще один кнут для наказания "пятисотых". А в случае чего, зраду можно свалить на беспредел в отдельно взятом подразделении. Похоже, нечто подобное наблюдается в "Холодном Яре".



Плюс к этому ЛОМы (лидеры общественного мнения) начали потихоньку распространять нарратив, что "мирняк в Бахмуте нас (захисников незалежностi) не любит". Так, укро-вояка с ником @holodniyyar распространил видео, на котором "до смерти перепуганная бабушка божий одуванчик, обитательница Бахмута, обвиняет ВСУшников в разрушении города". Типа, вы - что? Не поняли? Тридцать лет промываем мозги "слава-украинской" пропагандой, а "русня, совки и вата" все равно ждут своих.



Значит, захисники незалежностi здесь и впрямь оккупанты, а не солдаты, обороняющие свою страну, как впаривает самостийным воякам Зеленский. Боевой дух от этого у "мобиков" из Западенщины, как они сами говорят, "не в звезду".



А тут вернувшиеся из внешнего контура укро-вояки рассказали побратимам, которые дерутся на передовой и ждут свою "армию Венка", что колонна из 40 единиц бронетехники, которую показали в вирусном ролике, на самом деле находится не в Часовом Яре, как утверждают "актеры-ССОшники", а совсем в другом месте - далеко от фронта. Типа, никто не придет спасать 93-ю, а заявление Сырского об ударах с 4 сторон по Бахмуту - дескать, информационная спецоперация для введения русских в заблуждение.



Насколько это правда, судить сложно. Но по ту сторону фронта уже зуб дают, что видео имеет ложную геолокацию, а такое количество брони русские точно бы накрыли огнем авиации или артиллерии. Тут и впрямь не поспоришь. Ципсота не на такие фокусы способна.



Чтобы подбодрить укро-вояк, на Бахмутском направлении "нарисовался" сам Зеленский. "На видео же видны лица боевиков ВСУ. Как они на него смотрят? Это, мягко говоря, неуважение, презрение и нелюбовь к своему главнокомандующему. Там совсем другие эмоции, которые легче определить ненормативной лексикой", - пояснил Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Ростелеграм-канал "Старше Эдды" попал в яблочко, когда выдал следующее: "Сейчас будет много спекуляций на тему возможного направления украинского наступления - как в плане точек вероятного первого удара, так и в плане дальнейшего развития атаки. Включаться в них смысла нет, отмечу прежде всего то, что такое наступление, в принципе, может начаться с серии прощупывающих ударов на разных направлениях с развитием там, где будет достигнут какой-то намек на успех". t.me/rt_special/3298



Инсайдеры, вхожие в укро-генштаб, сообщают о шатаниях среди самостийных генералов-атаманов, но сам факт, что пiдроздiли ВСУ сосредоточились на защите Хромово и Ивановского/Красного в ущерб уличным боям, говорит о более-менее сносном снабжении в этих опорниках и дефиците боеприпасов и живой силы в самом городе. Как результат, за последние сутки на юго-западных окраинах Бахмута ВСУ под натиском "вагнеровцев" потеряли некоторые сектора.



Весь мир за прошедшие сутки: Самые яркие и эмоциональные кадры

Украинский блогер Шарий со ссылкой на свои источники пишет, что задача для "Вагнера" изменилась - теперь целью является Северск. Да, "музыканты" ведут бои у Богдановки и Хромово, а также накопили большие силы и начали штурмовать позиции Ивановского, но сильнее всего давят на линии Раздоловка-Васюковка-Веселое, причем "имеют успех".



А тем временем, по словам Череватого, русский фронт пришел в движение по направлению Купянск-Лиман. Позиции ВСУ на этом участке находятся под самым сильным огнем нашей артиллерии и российские войска более активно используют бронетехнику для уничтожения опорников врага.



Таким образом, намечается охват уже Северска с юга со стороны Раздоловки-Васюковки-Веселого и с севера в направлении Ямполь-Красный Лиман. Параллельно усиливается давление на соседнем Авдеевском участке, причем такое мощное, что укро-эксперты рубанули правду-матку: "Вместо одного оперативного окружения самостийная армия может получить три".