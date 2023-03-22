 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.03.2023
12:20  Россиян пересадят на "Хунци" (авто Компартии Китая)
12:06  Русское наступление началось: У бандер есть на выбор три "котла", - СП
11:57  До мяса из пробирки остался один шаг: в США одобрили искусственную курятину
11:39  Когда Коломойский и Аваков встретятся с Борисом Березовским. Финал неизбежен? - Ю.Зайнашев
11:37  От "урановых" снарядов Украина превратится в необитаемую Луну
11:36  "Иракский народ сам создавал себе диктаторов", - Мохаммед Ихсан
11:35  Восемь важных пунктов: о чем именно договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин в Москве

11:32  Уроки истории о городах и городской культуре кыргызов, - Зайнидин Курманов
10:50  США ждет мрачная перспектива... от укрепленного союза Москвы и Пекина, - Д.Игнатиус
10:47  American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном
10:39  Узгенский катаклизм. В Кыргызстане после землетрясения пришел в движение гигантский оползень
10:12  ГКНБ задержал экс-вице-мэра Бишкека Рыспека Сарпашова
09:26  Токаев развивает Казахстан по модели ГДР. - В.Панфилова
09:17  Госдепартамент США назвал сына Эмомали Рахмона наследником президентского кресла
08:36  Ось Москва - Пекин 2.0, - Александр Дугин
08:34  "Мессианская война" в Ираке. Почему неоконы проиграли? - В.Можегов
08:09  Отношения России и Китая: норма, которая бесит Запад, - В.Пироженко
08:07  "Красная" Америка не желает жить по законам "голубой", - В.Катасонов
08:03  США снабжают ВСУ оружием на краденые у Афганистана деньги
00:43  Пенсионная реформа приводит Францию к бунту. Идиотствующий Макрон подливает бензина в огонь
00:30  Европа и Америка объявили Россию младшим партнером Китая, - НГ
00:29  Узбекский Чарвак высыхает на глазах
00:15  Новый мажилис и печальные перспективы русского Казахстана, - А.Уваров
00:11  Херш добивает имидж Байдена и Шольца. Лично сговаривались, как лучше взорвать трубы "Северного потока"
00:02  Узбекистан поможет России обходить хлопковые санкции? - И.Леонидов
Среда, 22.03.2023
21:02  За "зерновую сделку" от России, оказывается, отвечает великий тувинский полководец Шойгу
20:50  Уроки южнокорейского кризиса 1997 года для Узбекистана, - Шахзод Юлдошбоев
19:45  Алиев демонстрирует решимость: контуры войны в приграничье Ирана вырисовываются
19:43  Крупнейшие энерготрейдеры ломаются вокруг российской нефти
17:41  Константинопольский патриарх давно наработал на анафему, но... РПЦ скорбно жует сопли
17:29  Что еще должны взорвать укры чтобы кремле-партнеры вышли из "зерновой сделки"?
16:50  Сообразить на четверых: Канада с США задумали новый альянс против КНР и РФ
15:46  Касым-Жомарт Токаев: Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом
14:25  Китай тянет время с "Силой Сибири – 2" по двум причинам, - "Взгляд"
14:07  "Знание – сила": образовательные проекты Турции в Центральной Азии
14:05  Новые правила газового рынка Центральной Азии, - Е.Беличков
14:03  Скончалась судья Верховного суда Кыргызстана Динара Бекбоева
14:02  США больше не единственный приоритет для Саудовской Аравии, - А.Адрианов
13:59  Раскрыта суть совместного заявления России и Китая - пощечина США
11:53  Дело "Прогресса". Действующий укр-деп Гео Лерос конкретно обвинил Зеленского и Ермака в коррупции
11:01  Из-за отъезда президента Тайвань приготовился "ко всем шагам" Китая, - А.Яшлавский
10:05  Кисида и в Киеве. Что связывает Японию с Украиной?
09:39  Париж - в огне, но списывать Макрона пока рано, - Дэвид Андельман
09:20  Зеленского могут заставить выполнить план Си. Но нужно ли это России? - СП
09:06  За что отправлен в отставку "Нефтяной царь" Венесуэлы? - НГ
09:03  Иранская элита теряет верных стражей, - Игорь Субботин
00:59  Турция отказалась от полного восстановления поставок в РФ санкционных товаров
00:58  Российские ученые утверждают, что обнаружили и расшифровывают послание из созвездия Большого Пса
00:47  Новым послом Англии в Туркмении назначен Стив Конлон
00:36  Судей МУС надо не просто обругать, а поймать и определить на Колыму
00:10  Российская спутниковая навигация получит поддержку из КНР
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русское наступление началось: У бандер есть на выбор три "котла", - СП
12:06 23.03.2023

Русское наступление началось: У ВСУ есть выбор - либо один котел в Бахмуте, либо три
"Холодноярцы" из 93-й ОМБр считают, что Сырский отозвал бронированный кулак из Часова Яра на другое направление и оставил их на верную смерть

Александр Ситников

Ситуация на Бахмутском/Артемовском направлении стремительно меняется. Говорун Восточной группировки войск Украины полковник Череватый заявил, что 21 марта в городе произошло 13 боевых столкновений, что заметно меньше по сравнению с 24 боестолкновениями, о которых он сообщил пятью днями ранее.

В свою очередь укро-генштаб считает, что основные события теперь будут разворачиваться на северном фланге, что, однако, не означает движения в сторону Миньково с целью более широкого охвата захисников незалежностi в Бахмуте.

Самостийных наблюдателей за бахмутским сражением эта мутная непонятка несколько обескуражила, как и специальное заявление замминистра обороны незалежной Ганны Маляр. Она неожиданно сообщила, что обороной сакрального для Зеленского города руководит не командующий группировкой "Хортиця" Сырский, а бригадный генерал Гнатов. При этом, по ее словам, непосредственно на местах уличными боями командуют комбриг 93-й бригады "Холодный Яр" полковник Палиса и комбриг 3-й бригады Нацгвардии полковник Пивненко.

Также Маляр поведала, что Сырский делит зону ответственности на этом направлении с командующим группировкой "Таврия" бригадным генералом Тарнавским. Судя по всему, фаворита укро-президента выводят из-под удара общественности за возможную сдачу Бахмута.

Козлами отпущения, скорее всего, будут Гнатов, Палиса и Тарнавский. К примеру, Зе-боты уже начали строчить на своих телеграм-каналах о зрадной коррупции в 93-й ОМБр. На самом деле они ничего нового не рассказали, когда со ссылкой на обиженного "холодноярца" сообщили, что суточная ротация за внешний контур стоит 1000 грн с каждого бойца. На его место присылают "мобика", который необязательно доезжает.

"Нормально?! Пока бойцы, которые на фронте жизнями рискуя, не получают денежное довольствие, этот хрен стрижет деньги с сослуживцев", - возмущаются в укрнете самостийные правдорубы. Та часть жовто-блакитного блогерского сообщества, которая, как говорится, в теме, понимает, что это подкоп под руководство обороны Бахмута. Типа, город сдали вот из-за таких продажных "отцов-командиров", а не из-за самодура Зеленского.

То, что такая практика имеет место в каждой бригаде ВСУ, медийщики Зе-команды, естественно, молчат. Им удобно, когда "отцы-командиры" прессуют и обдирают своих вояк, используя поборы, как еще один кнут для наказания "пятисотых". А в случае чего, зраду можно свалить на беспредел в отдельно взятом подразделении. Похоже, нечто подобное наблюдается в "Холодном Яре".

Плюс к этому ЛОМы (лидеры общественного мнения) начали потихоньку распространять нарратив, что "мирняк в Бахмуте нас (захисников незалежностi) не любит". Так, укро-вояка с ником @holodniyyar распространил видео, на котором "до смерти перепуганная бабушка божий одуванчик, обитательница Бахмута, обвиняет ВСУшников в разрушении города". Типа, вы - что? Не поняли? Тридцать лет промываем мозги "слава-украинской" пропагандой, а "русня, совки и вата" все равно ждут своих.

Значит, захисники незалежностi здесь и впрямь оккупанты, а не солдаты, обороняющие свою страну, как впаривает самостийным воякам Зеленский. Боевой дух от этого у "мобиков" из Западенщины, как они сами говорят, "не в звезду".

А тут вернувшиеся из внешнего контура укро-вояки рассказали побратимам, которые дерутся на передовой и ждут свою "армию Венка", что колонна из 40 единиц бронетехники, которую показали в вирусном ролике, на самом деле находится не в Часовом Яре, как утверждают "актеры-ССОшники", а совсем в другом месте - далеко от фронта. Типа, никто не придет спасать 93-ю, а заявление Сырского об ударах с 4 сторон по Бахмуту - дескать, информационная спецоперация для введения русских в заблуждение.

Насколько это правда, судить сложно. Но по ту сторону фронта уже зуб дают, что видео имеет ложную геолокацию, а такое количество брони русские точно бы накрыли огнем авиации или артиллерии. Тут и впрямь не поспоришь. Ципсота не на такие фокусы способна.

Чтобы подбодрить укро-вояк, на Бахмутском направлении "нарисовался" сам Зеленский. "На видео же видны лица боевиков ВСУ. Как они на него смотрят? Это, мягко говоря, неуважение, презрение и нелюбовь к своему главнокомандующему. Там совсем другие эмоции, которые легче определить ненормативной лексикой", - пояснил Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ростелеграм-канал "Старше Эдды" попал в яблочко, когда выдал следующее: "Сейчас будет много спекуляций на тему возможного направления украинского наступления - как в плане точек вероятного первого удара, так и в плане дальнейшего развития атаки. Включаться в них смысла нет, отмечу прежде всего то, что такое наступление, в принципе, может начаться с серии прощупывающих ударов на разных направлениях с развитием там, где будет достигнут какой-то намек на успех". t.me/rt_special/3298

Инсайдеры, вхожие в укро-генштаб, сообщают о шатаниях среди самостийных генералов-атаманов, но сам факт, что пiдроздiли ВСУ сосредоточились на защите Хромово и Ивановского/Красного в ущерб уличным боям, говорит о более-менее сносном снабжении в этих опорниках и дефиците боеприпасов и живой силы в самом городе. Как результат, за последние сутки на юго-западных окраинах Бахмута ВСУ под натиском "вагнеровцев" потеряли некоторые сектора.

Весь мир за прошедшие сутки: Самые яркие и эмоциональные кадры
Украинский блогер Шарий со ссылкой на свои источники пишет, что задача для "Вагнера" изменилась - теперь целью является Северск. Да, "музыканты" ведут бои у Богдановки и Хромово, а также накопили большие силы и начали штурмовать позиции Ивановского, но сильнее всего давят на линии Раздоловка-Васюковка-Веселое, причем "имеют успех".

А тем временем, по словам Череватого, русский фронт пришел в движение по направлению Купянск-Лиман. Позиции ВСУ на этом участке находятся под самым сильным огнем нашей артиллерии и российские войска более активно используют бронетехнику для уничтожения опорников врага.

Таким образом, намечается охват уже Северска с юга со стороны Раздоловки-Васюковки-Веселого и с севера в направлении Ямполь-Красный Лиман. Параллельно усиливается давление на соседнем Авдеевском участке, причем такое мощное, что укро-эксперты рубанули правду-матку: "Вместо одного оперативного окружения самостийная армия может получить три".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679562360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ
- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
- Предварительная оценка выборов 19 марта
- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
- Фактор добрососедства
- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  