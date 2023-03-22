Россиян пересадят на "Хунци" (авто Компартии Китая)

12:20 23.03.2023

Кто под "красным знаменем": на заводе Mercedes в РФ могут начать сборку авто Компартии КНР

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Анастасия Львова







На заводе Mercedes в Подмосковье могут начать сборку "китайских Rolls-Royce", узнали "Известия". Новый владелец - дилер "Автодом" - рассматривает такую возможность, ранее он говорил о намерении запустить там выпуск премиальных машин из КНР, не уточняя марок. Ими могут стать авто бренда Hongqi ("Хунци"), рассказали "Известиям" два источника в отрасли. Первыми на рынок могут выйти кроссоверы, уточнил один из собеседников. Изначально этот производитель делал свои люксовые машины только для политической элиты КНР, но позднее начал продавать их и в рознице. На Hongqi передвигался по Москве и председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Россию. Эксперты считают, что китайцам придется поработать над узнаваемостью бренда в нашей стране.



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Новый владелец бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье - дилер "Автодом" - запустит там выпуск китайских премиальных машин. Как сообщили два источника "Известий" в дилерском бизнесе и в одном из производителей этой страны, ими могут стать автомобили люксового бренда из КНР Hongqi ("Хунци").



О том, что на заводе начнут сборку именно китайских машин, заявил накануне на межотраслевом автомобильном конгрессе гендиректор компании "Автосмарт" ("дочка" "Автодома" по сервису подписки на транспортные средства) Максим Шишко. При этом он не уточнил, какие именно это будут марки.



- Наша основная задача - сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тыс. машин в год. Потенциал у этого сегмента высокий, - добавил Шишко.



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Два собеседника "Известий" в автобизнесе отметили, что кроме Hongqi в Китае нет других заметных марок в премиум-сегменте. По данным одного из источников, первым в производство могут пойти кроссоверы. Один из них - HS5 - уже был сертифицирован в России в конце 2022 года. Тогда профильные СМИ сообщали о планах бренда начать импортировать модель в нашу страну. Одобрение типа транспортного средства также получила флагманская модель - седан H9.



Переговоры о потенциальном запуске производства ведутся не только с Hongqi, но и с его материнским государственным холдингом FAW (First Automobile Works) - старейшим китайским концерном, утверждает третий источник "Известий" в одном из российских изготовителей. По его словам, если машины бренда и будут собирать в Подмосковье, то, вероятно, вместе с другими моделями FAW.



В пресс-службе "Автодома" отказались от комментариев. "Известия" также направили запрос в компанию Hongqi, в представительство FAW в России "ФАВ – Восточная Европа", а также в пресс-службу правительства Московской области.



В Минпромторге сообщили, что пока не завершена сама сделка по переходу активов компании Mercedes-Benz дилеру "Автодом" - она находится на рассмотрении правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.



- Дилером "Автодом" могут быть проработаны различные варианты индустриального партнерства, реализация которых будет возможна после принятия окончательного решения по данной сделке, - добавили в министерстве.



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Согласно одобрению типа транспортного средства, полноприводный кроссовер HS5 для российского рынка оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором на 218 лошадиных сил (л.с.). Он идет в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач от японской Aisin с двойным сцеплением. В салоне доступны адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамный люк, подогрев и вентиляция сидений. По габаритам HS5 сопоставим с BMW X3.



Седан H9 оснащается двухлитровым двигателем мощностью 245 л.с., работающим в паре с семиступенчатой коробкой передач и системой заднего привода. Также есть удлиненная версия H9+. Российские блогеры, протестировавшие машины Hongqi, уже окрестили их "китайскими Rolls-Royce".



Как пишут профильные СМИ, ранее "Хунци" производились исключительно для членов Компартии КНР. С китайского название бренда переводится как "красное знамя". В дизайне машин присутствуют элементы и детали с красной подсветкой. К слову, во время своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин передвигался по столице на автомобиле этой марки.



Согласно англоязычному сайту бренда, в свободную продажу машины пошли начиная с модели H7, собранной на платформе Toyota Crown. В Китае в 2013 году их было продано 2534 штуки. С 2018-го авто импортируют за границу - в Дубай, а позднее в Саудовскую Аравию. С 2021-го производитель присутствует и на рынках Европы.



- В Китае Hongqi - это известная марка, входит в группу FAW. В 2022-м продали 310 тыс. машин, прирост продаж составил 3% к предыдущему году. К 2025-му нацеливаются продавать 10% своих авто за пределами Китая, к 2030-му - уже 25%. В планах компании произвести 1 млн штук к 2025 году, половина из которых должны быть электрическими, - рассказала руководитель группы по работе с автомобильными компаниями компании "Деловые решения и технологии" (бывшая Deloitte) Татьяна Кофанова.



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Запуск российского производства укладывается в стратегию бренда по выходу на зарубежные рынки, отметила эксперт. При этом опыта организации сборки вне КНР у них нет, добавила она. А если процесс все же организуют, то на первом этапе, очевидно, это будет крупноузловая сборка.



При выходе на отечественный рынок "Хунци" предстоит провести работу с покупателями по повышению узнаваемости бренда, а секретом успеха может стать привлекательная цена и дефицит других премиальных машин в РФ, заключила Татьяна Кофанова.



Рынок премиум-автомобилей в нашей стране выглядит привлекательно после ухода западных игроков, но объективно в обозримой перспективе китайские марки в полной мере не заменят более привычные BMW, Mercedes и другие, считает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Для России Hongqi - довольно новый бренд, и вряд ли его знает целевая аудитория. Основная его известность, вероятно, пришла после недавнего визита Си Цзиньпина, который ездил на модели N701, заключил эксперт.