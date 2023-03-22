 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.03.2023
12:20  Россиян пересадят на "Хунци" (авто Компартии Китая)
12:06  Русское наступление началось: У бандер есть на выбор три "котла", - СП
11:57  До мяса из пробирки остался один шаг: в США одобрили искусственную курятину
11:39  Когда Коломойский и Аваков встретятся с Борисом Березовским. Финал неизбежен? - Ю.Зайнашев
11:37  От "урановых" снарядов Украина превратится в необитаемую Луну
11:36  "Иракский народ сам создавал себе диктаторов", - Мохаммед Ихсан
11:35  Восемь важных пунктов: о чем именно договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин в Москве

11:32  Уроки истории о городах и городской культуре кыргызов, - Зайнидин Курманов
10:50  США ждет мрачная перспектива... от укрепленного союза Москвы и Пекина, - Д.Игнатиус
10:47  American Thinker: Британия обрекает мир на ядерную войну, дразня Путина снарядами с ураном
10:39  Узгенский катаклизм. В Кыргызстане после землетрясения пришел в движение гигантский оползень
10:12  ГКНБ задержал экс-вице-мэра Бишкека Рыспека Сарпашова
09:26  Токаев развивает Казахстан по модели ГДР. - В.Панфилова
09:17  Госдепартамент США назвал сына Эмомали Рахмона наследником президентского кресла
08:36  Ось Москва - Пекин 2.0, - Александр Дугин
08:34  "Мессианская война" в Ираке. Почему неоконы проиграли? - В.Можегов
08:09  Отношения России и Китая: норма, которая бесит Запад, - В.Пироженко
08:07  "Красная" Америка не желает жить по законам "голубой", - В.Катасонов
08:03  США снабжают ВСУ оружием на краденые у Афганистана деньги
00:43  Пенсионная реформа приводит Францию к бунту. Идиотствующий Макрон подливает бензина в огонь
00:30  Европа и Америка объявили Россию младшим партнером Китая, - НГ
00:29  Узбекский Чарвак высыхает на глазах
00:15  Новый мажилис и печальные перспективы русского Казахстана, - А.Уваров
00:11  Херш добивает имидж Байдена и Шольца. Лично сговаривались, как лучше взорвать трубы "Северного потока"
00:02  Узбекистан поможет России обходить хлопковые санкции? - И.Леонидов
Среда, 22.03.2023
21:02  За "зерновую сделку" от России, оказывается, отвечает великий тувинский полководец Шойгу
20:50  Уроки южнокорейского кризиса 1997 года для Узбекистана, - Шахзод Юлдошбоев
19:45  Алиев демонстрирует решимость: контуры войны в приграничье Ирана вырисовываются
19:43  Крупнейшие энерготрейдеры ломаются вокруг российской нефти
17:41  Константинопольский патриарх давно наработал на анафему, но... РПЦ скорбно жует сопли
17:29  Что еще должны взорвать укры чтобы кремле-партнеры вышли из "зерновой сделки"?
16:50  Сообразить на четверых: Канада с США задумали новый альянс против КНР и РФ
15:46  Касым-Жомарт Токаев: Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом
14:25  Китай тянет время с "Силой Сибири – 2" по двум причинам, - "Взгляд"
14:07  "Знание – сила": образовательные проекты Турции в Центральной Азии
14:05  Новые правила газового рынка Центральной Азии, - Е.Беличков
14:03  Скончалась судья Верховного суда Кыргызстана Динара Бекбоева
14:02  США больше не единственный приоритет для Саудовской Аравии, - А.Адрианов
13:59  Раскрыта суть совместного заявления России и Китая - пощечина США
11:53  Дело "Прогресса". Действующий укр-деп Гео Лерос конкретно обвинил Зеленского и Ермака в коррупции
11:01  Из-за отъезда президента Тайвань приготовился "ко всем шагам" Китая, - А.Яшлавский
10:05  Кисида и в Киеве. Что связывает Японию с Украиной?
09:39  Париж - в огне, но списывать Макрона пока рано, - Дэвид Андельман
09:20  Зеленского могут заставить выполнить план Си. Но нужно ли это России? - СП
09:06  За что отправлен в отставку "Нефтяной царь" Венесуэлы? - НГ
09:03  Иранская элита теряет верных стражей, - Игорь Субботин
00:59  Турция отказалась от полного восстановления поставок в РФ санкционных товаров
00:58  Российские ученые утверждают, что обнаружили и расшифровывают послание из созвездия Большого Пса
00:47  Новым послом Англии в Туркмении назначен Стив Конлон
00:36  Судей МУС надо не просто обругать, а поймать и определить на Колыму
00:10  Российская спутниковая навигация получит поддержку из КНР
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россиян пересадят на "Хунци" (авто Компартии Китая)
12:20 23.03.2023

Кто под "красным знаменем": на заводе Mercedes в РФ могут начать сборку авто Компартии КНР
Смогут ли автомобили "Хунци" заменить BMW и Audi

Анастасия Львова



На заводе Mercedes в Подмосковье могут начать сборку "китайских Rolls-Royce", узнали "Известия". Новый владелец - дилер "Автодом" - рассматривает такую возможность, ранее он говорил о намерении запустить там выпуск премиальных машин из КНР, не уточняя марок. Ими могут стать авто бренда Hongqi ("Хунци"), рассказали "Известиям" два источника в отрасли. Первыми на рынок могут выйти кроссоверы, уточнил один из собеседников. Изначально этот производитель делал свои люксовые машины только для политической элиты КНР, но позднее начал продавать их и в рознице. На Hongqi передвигался по Москве и председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Россию. Эксперты считают, что китайцам придется поработать над узнаваемостью бренда в нашей стране.

Китайский люкс

Geely–были: китайские авто могут занять 60% рынка России в 2023 году
Как это повлияет на цены и развитие отечественного автопрома

Новый владелец бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье - дилер "Автодом" - запустит там выпуск китайских премиальных машин. Как сообщили два источника "Известий" в дилерском бизнесе и в одном из производителей этой страны, ими могут стать автомобили люксового бренда из КНР Hongqi ("Хунци").

О том, что на заводе начнут сборку именно китайских машин, заявил накануне на межотраслевом автомобильном конгрессе гендиректор компании "Автосмарт" ("дочка" "Автодома" по сервису подписки на транспортные средства) Максим Шишко. При этом он не уточнил, какие именно это будут марки.

- Наша основная задача - сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тыс. машин в год. Потенциал у этого сегмента высокий, - добавил Шишко.

Мода на "Омоду": почему растет популярность китайских марок
Доля новых автомобилей из Поднебесной превысила 30%

Два собеседника "Известий" в автобизнесе отметили, что кроме Hongqi в Китае нет других заметных марок в премиум-сегменте. По данным одного из источников, первым в производство могут пойти кроссоверы. Один из них - HS5 - уже был сертифицирован в России в конце 2022 года. Тогда профильные СМИ сообщали о планах бренда начать импортировать модель в нашу страну. Одобрение типа транспортного средства также получила флагманская модель - седан H9.

Переговоры о потенциальном запуске производства ведутся не только с Hongqi, но и с его материнским государственным холдингом FAW (First Automobile Works) - старейшим китайским концерном, утверждает третий источник "Известий" в одном из российских изготовителей. По его словам, если машины бренда и будут собирать в Подмосковье, то, вероятно, вместе с другими моделями FAW.

В пресс-службе "Автодома" отказались от комментариев. "Известия" также направили запрос в компанию Hongqi, в представительство FAW в России "ФАВ – Восточная Европа", а также в пресс-службу правительства Московской области.

В Минпромторге сообщили, что пока не завершена сама сделка по переходу активов компании Mercedes-Benz дилеру "Автодом" - она находится на рассмотрении правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

- Дилером "Автодом" могут быть проработаны различные варианты индустриального партнерства, реализация которых будет возможна после принятия окончательного решения по данной сделке, - добавили в министерстве.

Замена премиальной тройке

Выкрутили на максимум: что получил китайский кроссовер после рестайлинга
"Известия" протестировали обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max

Согласно одобрению типа транспортного средства, полноприводный кроссовер HS5 для российского рынка оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором на 218 лошадиных сил (л.с.). Он идет в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач от японской Aisin с двойным сцеплением. В салоне доступны адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамный люк, подогрев и вентиляция сидений. По габаритам HS5 сопоставим с BMW X3.

Седан H9 оснащается двухлитровым двигателем мощностью 245 л.с., работающим в паре с семиступенчатой коробкой передач и системой заднего привода. Также есть удлиненная версия H9+. Российские блогеры, протестировавшие машины Hongqi, уже окрестили их "китайскими Rolls-Royce".

Как пишут профильные СМИ, ранее "Хунци" производились исключительно для членов Компартии КНР. С китайского название бренда переводится как "красное знамя". В дизайне машин присутствуют элементы и детали с красной подсветкой. К слову, во время своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин передвигался по столице на автомобиле этой марки.

Согласно англоязычному сайту бренда, в свободную продажу машины пошли начиная с модели H7, собранной на платформе Toyota Crown. В Китае в 2013 году их было продано 2534 штуки. С 2018-го авто импортируют за границу - в Дубай, а позднее в Саудовскую Аравию. С 2021-го производитель присутствует и на рынках Европы.

- В Китае Hongqi - это известная марка, входит в группу FAW. В 2022-м продали 310 тыс. машин, прирост продаж составил 3% к предыдущему году. К 2025-му нацеливаются продавать 10% своих авто за пределами Китая, к 2030-му - уже 25%. В планах компании произвести 1 млн штук к 2025 году, половина из которых должны быть электрическими, - рассказала руководитель группы по работе с автомобильными компаниями компании "Деловые решения и технологии" (бывшая Deloitte) Татьяна Кофанова.

Китайское предупреждение: поставки машин из КНР оказались под угрозой
Концерн Volkswagen решил оставить Россию без своих автомобилей

Запуск российского производства укладывается в стратегию бренда по выходу на зарубежные рынки, отметила эксперт. При этом опыта организации сборки вне КНР у них нет, добавила она. А если процесс все же организуют, то на первом этапе, очевидно, это будет крупноузловая сборка.

При выходе на отечественный рынок "Хунци" предстоит провести работу с покупателями по повышению узнаваемости бренда, а секретом успеха может стать привлекательная цена и дефицит других премиальных машин в РФ, заключила Татьяна Кофанова.

Рынок премиум-автомобилей в нашей стране выглядит привлекательно после ухода западных игроков, но объективно в обозримой перспективе китайские марки в полной мере не заменят более привычные BMW, Mercedes и другие, считает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Для России Hongqi - довольно новый бренд, и вряд ли его знает целевая аудитория. Основная его известность, вероятно, пришла после недавнего визита Си Цзиньпина, который ездил на модели N701, заключил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679563200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О предварительных итогах явки граждан на 22.10 ч.
- Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ
- Премьер-Министр РК провел заседание Энергетического совета
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан
- Предварительная оценка выборов 19 марта
- Казахстанским медучреждениям обеспечат свободу в выборе поставщиков информсистем
- Государственный советник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
- Фактор добрососедства
- Алихан Смаилов провел встречу с главой МИД Великобритании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  